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«Челси» ждут 90 минут страданий в матче с «Сити». На его фоне оказался жалок даже могучий «Реал»

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси» 21 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Фрэнк Лэмпард.
Фото Global Look Press
Синих ждет болезненная порка.

21 мая финалист ЛЧ «Манчестер Сити» в 37-м туре АПЛ сыграет с «Челси». Вероятно, чемпионский матч команды Пепа Гвардиолы состоится на стадионе «Этихад» и начнется в 18.00 по московскому времени. В России легально игры чемпионата Англии не показывают. Главным арбитром встречи назначен Майкл Оливер.

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
21 мая, 18:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Челси

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси» 21 мая 2023 года

Букмекерская компания Olimpbet считает, что матч останется за «Сити». На победу «горожан» можно поставить с коэффициентом 1.26, вероятность этого исхода — аж 79%. Успех «Челси» предложено оформить за 11.0 (6%), ничью — за 6.57 (15%).

Последняя игра между командами в 1/32 Кубка Англии завершилась разгромом синих со счетом 4:0. Ф1(-1.5) можно взять за 1.75, Ф1(-2.5) — за 2.78.

Тотал больше 3.5 мяча доступен за 2.32, ТМ 3.5 — за 1.66. В трех предыдущих матчах с участием «Челси» как раз было забито ровно по четыре гола.

Шикарный коэффициент 1.85 на то, что лондонцы хотя бы раз поразят ворота Эдерсона. Загвоздка в том, что в последних пяти играх против «Сити» «Челси» это не удавалось.

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При этом на ИТБ1 (2.5) котировка — 1.90. В середине недели команда Пепа Гвардиолы засунула четыре мяча в сетку «Реала».

Обмен голами идет за 2.01, противоположный исход — за 1.81.

Наиболее вероятный, по мнению экспертов, результат встречи, — 2:0 в пользу хозяев за 6.62.

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«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз и анализ матча 37-го тура АПЛ 21 мая 2023 года

«Манчестер Сити» — безоговорочно лучшая команда этого европейского сезона. И спорить с этим бессмысленно, потому что данный факт закреплен результатами. «Горожане» добрались до финалов Кубке Англии и Лиги чемпионов, а в чемпионате находятся в одной победе от титула. Нет сомнений, что этот шаг будет сделан уже в ближайшей встрече против «Челси».

На этой неделе «Сити» провел, возможно, лучший матч сезона — в ответной игре 1/2 финала ЛЧ размазал «Реал». Мадридцев натурально превратили в лепешку: за первые 25 минут они не выполнили ни одной точной передачи на половине соперника, в сумме нанесли три удара в створ Эдерсона и накопили всего 0.37xG. В ответ «Сити» 61% времени владел мячом (в первом тайме — 72%), нанес по воротам Куртуа 16 ударов (восемь в цель) и должен был забить больше четырех голов — невероятные спасения Тибо спасли мадридцев от катастрофы.

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Команда Гвардиолы ничего не позволяла сопернику и плела кружева на чужой половине, как самый искусный паук в мире. И это против коллектива, у которого практически нет слабых мест. Победа над мадридцами стала для «горожан» 19-й в 23 последних матчах и 16-й подряд дома. На этом отрезке на «Этихаде» «Сити» забил 56 мячей, а пропустил всего семь. Серия, кстати, началась как раз во встрече с «Челси» — в 1/32 Кубка Англии чемпион разгромил синих со счетом 4:0.

То поражение стало для тогда еще команды Грэма Поттера одним из многих. С тех пор лондонцы 10 раз играли на выезде и победили всего дважды, а в шести случаях потерпели неудачу. С топ-соперниками ситуация вовсе патовая: 0:1 с «Боруссией», 0:2 с «Тоттенхэмом», 0:2 с «Реалом» и 1:3 с «Арсеналом». Не обыграл синих дома в 2023 году только «Ливерпуль» (0:0).

Под руководством пришедшего на смену Поттеру Фрэнка Лэмпарда «Челси» проиграл пять матчей подряд, но в последних двух матчах одолел «Борнмут» (3:1) и поделил очки с «Ноттингемом» (2:2). Однако ко встрече с «Сити» лондонцы подходят с большим количеством недоступных игроков: им не помогут Маунт, Чилуэлл, Кукурелья, Канте, Джеймс, Броя и Бадиашиле, а участие Кулибали и Ковачича под вопросом. У Пепа же только одна полупроблема — не будет Аке. Но его с «Реалом» шикарно заменил Аканжи.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Челси»

Тут даже говорить не о чем — «Сити» не оставит «Челси» шансов. Синие с натяжкой обыгрывают аутсайдеров и уступают середнякам, ввалив в состав почти полмиллиарда евро. Эту команду спасет только опытный тренер и глобальная летняя чистка, но это дела на лето. Сейчас же лондонцам остается домучиться до конца сезона и уйти на перерыв, чтобы выдохнуть и перезагрузиться.

«Горожане» же будут максимально мотивированы: они могут оформить чемпионство перед родными фанатами в матче с очередным топ-клубом, Холанн может увеличить количество голов до 37. Остановить его и разыгравшегося Кевина де Брейне синим будет не по силам.

Рекомендуемая ставка: «Сити» победит с форой (-1.5) гола за 1.75.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
9
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
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Пари НН – Сочи
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