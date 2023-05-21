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«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз на матч АПЛ 21 мая 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси» 21 мая 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Кевин де Брейне («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press

21 мая в 37-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» примет «Челси». Встреча состоится на «Этихад Стэдиум». Арбитр Майкл Оливер даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
21 мая, 18:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Челси

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на триумф коллектива Хосепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.26, что составляет примерно 76% вероятности. Выигрыш гостей оценен котировкой 11.00 (9%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 6.57 (15%).

Первую победу при Фрэнке Лэмпарде «Челси» одержал именно на выезде — это случилось две недели назад в поединке с «Борнмутом» (3:1). Ставка на лондонцев в случае их сенсационного успеха принесет выплату в 11 000 рублей.

В прошлом туре «синие» поделили очки с «Ноттингем Форест» (2:2) и впервые после назначения британца не уступили в двух встречах подряд. Продолжение беспроигрышной серии гостей предложено за 4.07.

Специалисты ждут яркого футбола. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.51, обратный вариант — за 2.58. Матчи обеих команд часто радуют результативностью — «верх» по голам зашел в трех последних играх «Челси» в АПЛ и восьми поединках чемпионата с участием «горожан».

Лондонцы отличились в трех турах подряд, серия манкунианцев еще длиннее — 23 встречи во всех соревнованиях. Рынок на обмен точными ударами представлен за 2.01, «обе забьют — нет» дан за 1.81.

В нынешнем сезоне соперники выясняли отношения в трех турнирах — АПЛ, Кубке Англии и Кубке Лиги. Все три разборки остались за «Сити» с общим счетом 7:0. Очередной «сухарь» в исполнении Эдерсона можно взять за 1.95.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния указывают как раз на викторию «горожан» без пропущенных мячей:

  • 2:0 — за 6.62;

  • 3:0 — за 7.50;

  • 1:0 — за 8.50.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Челси»

Победа над «синими» могла принести Гвардиоле и компании титул, но днем ранее за них уже постарался «Арсенал»: влетел «Ноттингем Форест» (0:1) и сделал «Ман Сити» чемпионами на диване. Теперь хозяева «Этихада» горят желанием отпраздновать этот успех вместе с фанатами и подарить им еще один впечатляющий перфоманс. Так что похмельной прогулкой после разгрома «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов (4:0) воскресный матч точно не станет — мотивации у «горожан» хоть отбавляй.

«Сити» не терял очки в АПЛ с 18 февраля (выездная ничья с «Ноттингем Форест» — 1:1). А дома это случилось только дважды за сезон, и очень давно — в ноябре против «Брентфорда» (1:2) и в декабре с «Эвертоном» (1:1). В предыдущих восьми турах чемпионата манкунианцы лишь два раза оформили меньше трех мячей — повезло «Фулхэму» (2:1) и «Лидсу» (2:1). Трижды Эрлин Холанн и партнеры закидывали соперникам четыре гола.

«Челси» в текущей кампании проиграл всем командам из топ-3 — в первом круге «Ман Сити» (0:1) и «Ньюкаслу» (0:1), дважды «Арсеналу» (0:1 и 1:3). И даже серия без поражений из двух встреч в премьер-лиге не должна вводить в заблуждение — в своем нынешнем виде «синие» не ровня «горожанам».

Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 2.5 за 1.60.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
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