«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз на матч АПЛ 21 мая 2023 года
21 мая в 37-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» примет «Челси». Встреча состоится на «Этихад Стэдиум». Арбитр Майкл Оливер даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на триумф коллектива Хосепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.26, что составляет примерно 76% вероятности. Выигрыш гостей оценен котировкой 11.00 (9%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 6.57 (15%).
Первую победу при Фрэнке Лэмпарде «Челси» одержал именно на выезде — это случилось две недели назад в поединке с «Борнмутом» (3:1). Ставка на лондонцев в случае их сенсационного успеха принесет выплату в 11 000 рублей.
В прошлом туре «синие» поделили очки с «Ноттингем Форест» (2:2) и впервые после назначения британца не уступили в двух встречах подряд. Продолжение беспроигрышной серии гостей предложено за 4.07.
Специалисты ждут яркого футбола. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.51, обратный вариант — за 2.58. Матчи обеих команд часто радуют результативностью — «верх» по голам зашел в трех последних играх «Челси» в АПЛ и восьми поединках чемпионата с участием «горожан».
Лондонцы отличились в трех турах подряд, серия манкунианцев еще длиннее — 23 встречи во всех соревнованиях. Рынок на обмен точными ударами представлен за 2.01, «обе забьют — нет» дан за 1.81.
В нынешнем сезоне соперники выясняли отношения в трех турнирах — АПЛ, Кубке Англии и Кубке Лиги. Все три разборки остались за «Сити» с общим счетом 7:0. Очередной «сухарь» в исполнении Эдерсона можно взять за 1.95.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния указывают как раз на викторию «горожан» без пропущенных мячей:
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Челси»
Победа над «синими» могла принести Гвардиоле и компании титул, но днем ранее за них уже постарался «Арсенал»: влетел «Ноттингем Форест» (0:1) и сделал «Ман Сити» чемпионами на диване. Теперь хозяева «Этихада» горят желанием отпраздновать этот успех вместе с фанатами и подарить им еще один впечатляющий перфоманс. Так что похмельной прогулкой после разгрома «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов (4:0) воскресный матч точно не станет — мотивации у «горожан» хоть отбавляй.
«Сити» не терял очки в АПЛ с 18 февраля (выездная ничья с «Ноттингем Форест» — 1:1). А дома это случилось только дважды за сезон, и очень давно — в ноябре против «Брентфорда» (1:2) и в декабре с «Эвертоном» (1:1). В предыдущих восьми турах чемпионата манкунианцы лишь два раза оформили меньше трех мячей — повезло «Фулхэму» (2:1) и «Лидсу» (2:1). Трижды Эрлин Холанн и партнеры закидывали соперникам четыре гола.
«Челси» в текущей кампании проиграл всем командам из топ-3 — в первом круге «Ман Сити» (0:1) и «Ньюкаслу» (0:1), дважды «Арсеналу» (0:1 и 1:3). И даже серия без поражений из двух встреч в премьер-лиге не должна вводить в заблуждение — в своем нынешнем виде «синие» не ровня «горожанам».
Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 2.5 за 1.60.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
7
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 0
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|26
|1
|7