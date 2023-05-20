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«Краснодар» — «Ростов»: Карпин без Комличенко и Кордоба со Сперцяном решают, кто из них хозяева юга

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Краснодар» — «Ростов» 21 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Ростов».
Фото Global Look Press
Команды забивают друг другу в десяти матчах РПЛ подряд.

21 мая в 28-м туре РПЛ сойдутся «Краснодар» и «Ростов». Игра пройдет на «Краснодар Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции в 18.55 мск. Главным арбитром назначен Артем Любимов.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
21 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ростов

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Ростов» 21 мая 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом «Краснодар». На победу «быков» можно поставить с коэффициентом 1.95, вероятность такого исхода — примерно 50%. Ничья доступна за 3.88 (24%), успех «Ростова» — за чуть меньшие 3.78 (26%).

Последний поединок между командами состоялся в начале апреля в Кубке России и завершился «миром» в основное время (1:1). Котировка на то, что парни Валерия Карпина не уступят и в этот раз, — 1.90.

Три из четырех предыдущих очных встреч пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.67, ТМ 2.5 — за 2.27.

Обмен результативными ударами можно взять за 1.60, противоположный рынок — за 2.32.

Считаете, что счет в матче откроют хозяева? Такое условие идет за 1.68. Успех гостей предложен за 2.39, отсутствие точных попаданий — за 10.5.

Самый вероятный итог — 1:1. На него можно сыграть за 6.80.

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«Краснодар» — «Ростов»: прогноз и анализ матча 28-го тура РПЛ 21 мая 2023 года

«Быки» в предыдущей игре поделили очки с чемпионом России «Зенитом» (2:2). Краснодарцы набрали ход и не уступили в шести из семи туров (четыре виктории). Но парни Владимира Ивича все равно зависли на шестой строчке — им не хватает семи баллов до «бронзы». Кстати, именно ее обороняет «Ростов» — от «Спартака», «Ахмата» и, собственно, «Краснодара».

Тем не менее команда показывает хорошую результативность, забив минимум по два гола в девяти из 10 предыдущих поединков в РПЛ. Дома у краснодарцев тоже все хорошо — беспроигрышная серия растянулась на пять встреч, из которых три — победы. Правда, в девяти домашних матчах подряд «Краснодар» не уберет ворота от пропущенных мячей.

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Разборки с «Ростовом» чаще складываются в пользу «быков»: в РПЛ коллектив Ивича не уступил в 16 из 17 случаев. Правда, шесть из девяти недавних столкновений завершились «миром». В первом круге текущего чемпионата желтые оказались сильнее (3:2), но в Кубке России после 1:1 в основное время в серии пенальти триумф достался «Краснодару» (5:3).

В воскресенье ростовчане уступили во втором поединке РПЛ подряд (0:2 с «Факелом» и 0:1 с «Сочи») — такое случилось впервые в этом розыгрыше чемпионата. На отрезке с 10 апреля желтые не выиграли в пяти турах из шести, из которых три завершились ничьими, а еще два — поражениями. В таблице клуб сохраняет третье место (по 50 баллов со «Спартаком»), но отпустил идущего на второй позиции ЦСКА на четыре очка.

У гостей есть серьезная потеря: им не поможет лучший бомбардир команды Николай Комличенко (10), который после визита к «Сочи» выбыл из-за травмы приводящей мышцы. А еще то поражение от сочинцев стало для «Ростова» первым в восьми предыдущих выездах. Кстати, это был первый матч в этом сезоне РПЛ, когда парни Карпина не забили в гостях.

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Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Ростов»

«Краснодар» при Ивиче очень много забивает — по 2.6 гола в среднем за 90 минут. В прошлом туре не справилась даже лучшая оборона страны — «Зенит» пропустил два от «быков», которые приехали в Санкт-Петербург без пары лучших бомбардиров. Теперь же Джон Кордоба (12 мячей в РПЛ) и Эдуард Сперцян (10) вернулись и сыграют против «Ростова». Правда, увлечение атакой сказывается на обороне — краснодарцы не пропустили после зимней паузы лишь в двух встречах.

Команда Карпина не отличилась в двух турах подряд, и потеря Комличенко тоже видится существенной. Но по теории вероятности в третий раз та же картина имеет намного меньше шансов на воплощение. Все-таки желтые создают моменты и в любой момент могут взорваться голом. К тому же «быкам» «Ростов» забивать умеет, как, впрочем, и пропускать от них — соперники обменялись меткими выстрелами в десяти матчах РПЛ подряд. Вряд ли и в этот раз картина изменится.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
9
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

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П
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Зенит

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