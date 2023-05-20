«Краснодар» — «Ростов»: Карпин без Комличенко и Кордоба со Сперцяном решают, кто из них хозяева юга
21 мая в 28-м туре РПЛ сойдутся «Краснодар» и «Ростов». Игра пройдет на «Краснодар Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции в 18.55 мск. Главным арбитром назначен Артем Любимов.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Ростов» 21 мая 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом «Краснодар». На победу «быков» можно поставить с коэффициентом 1.95, вероятность такого исхода — примерно 50%. Ничья доступна за 3.88 (24%), успех «Ростова» — за чуть меньшие 3.78 (26%).
Последний поединок между командами состоялся в начале апреля в Кубке России и завершился «миром» в основное время (1:1). Котировка на то, что парни Валерия Карпина не уступят и в этот раз, — 1.90.
Три из четырех предыдущих очных встреч пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.67, ТМ 2.5 — за 2.27.
Обмен результативными ударами можно взять за 1.60, противоположный рынок — за 2.32.
Считаете, что счет в матче откроют хозяева? Такое условие идет за 1.68. Успех гостей предложен за 2.39, отсутствие точных попаданий — за 10.5.
Самый вероятный итог — 1:1. На него можно сыграть за 6.80.
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«Краснодар» — «Ростов»: прогноз и анализ матча 28-го тура РПЛ 21 мая 2023 года
«Быки» в предыдущей игре поделили очки с чемпионом России «Зенитом» (2:2). Краснодарцы набрали ход и не уступили в шести из семи туров (четыре виктории). Но парни Владимира Ивича все равно зависли на шестой строчке — им не хватает семи баллов до «бронзы». Кстати, именно ее обороняет «Ростов» — от «Спартака», «Ахмата» и, собственно, «Краснодара».
Тем не менее команда показывает хорошую результативность, забив минимум по два гола в девяти из 10 предыдущих поединков в РПЛ. Дома у краснодарцев тоже все хорошо — беспроигрышная серия растянулась на пять встреч, из которых три — победы. Правда, в девяти домашних матчах подряд «Краснодар» не уберет ворота от пропущенных мячей.
Разборки с «Ростовом» чаще складываются в пользу «быков»: в РПЛ коллектив Ивича не уступил в 16 из 17 случаев. Правда, шесть из девяти недавних столкновений завершились «миром». В первом круге текущего чемпионата желтые оказались сильнее (3:2), но в Кубке России после 1:1 в основное время в серии пенальти триумф достался «Краснодару» (5:3).
В воскресенье ростовчане уступили во втором поединке РПЛ подряд (0:2 с «Факелом» и 0:1 с «Сочи») — такое случилось впервые в этом розыгрыше чемпионата. На отрезке с 10 апреля желтые не выиграли в пяти турах из шести, из которых три завершились ничьими, а еще два — поражениями. В таблице клуб сохраняет третье место (по 50 баллов со «Спартаком»), но отпустил идущего на второй позиции ЦСКА на четыре очка.
У гостей есть серьезная потеря: им не поможет лучший бомбардир команды Николай Комличенко (10), который после визита к «Сочи» выбыл из-за травмы приводящей мышцы. А еще то поражение от сочинцев стало для «Ростова» первым в восьми предыдущих выездах. Кстати, это был первый матч в этом сезоне РПЛ, когда парни Карпина не забили в гостях.
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Ростов»
«Краснодар» при Ивиче очень много забивает — по 2.6 гола в среднем за 90 минут. В прошлом туре не справилась даже лучшая оборона страны — «Зенит» пропустил два от «быков», которые приехали в Санкт-Петербург без пары лучших бомбардиров. Теперь же Джон Кордоба (12 мячей в РПЛ) и Эдуард Сперцян (10) вернулись и сыграют против «Ростова». Правда, увлечение атакой сказывается на обороне — краснодарцы не пропустили после зимней паузы лишь в двух встречах.
Команда Карпина не отличилась в двух турах подряд, и потеря Комличенко тоже видится существенной. Но по теории вероятности в третий раз та же картина имеет намного меньше шансов на воплощение. Все-таки желтые создают моменты и в любой момент могут взорваться голом. К тому же «быкам» «Ростов» забивать умеет, как, впрочем, и пропускать от них — соперники обменялись меткими выстрелами в десяти матчах РПЛ подряд. Вряд ли и в этот раз картина изменится.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.60.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
9
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|26
|1
|7