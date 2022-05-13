13 мая 2022 года в матче 29-го тура РПЛ «Сочи» примет «Нижний Новгород» на стадионе «Фишт». Игра начнется в 19.00 по московскому времени. Транслировать в прямом эфире ее будет телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 18.55 (мск). Команды в турнирной таблице занимают третье и 11-е места соответственно.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев. На победу «Сочи» можно поставить за 1.47, это примерно 68% вероятности. Котировка на ничью — 4.60 (19%), успех «Нижнего Новгорода» доступен за 7.20 (13%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Сочи» в случае успеха выплата составит 1470 рублей.

Вариант «обе забьют» у команд заходит нерегулярно — пять раз в десяти встречах у «Сочи» и четырежды у команды Кержакова. Котировка на «обе забьют — нет» — 1.74.

В десяти турах «Сочи» и «Нижний Новгород» заработали по два удаления. Поставить на красную карточку можно за 2.95, на пенальти — за 2.35. На оба события вместе — за 5.50.

В последних десяти играх команда Кержакова забивала в среднем 0.9 мяча, команда Федотова — 1.9 мяча. Поставить на ИТМ2 (1) можно за 1.31, на ИТБ1 (1.5) за 1.59.

Исход «Нижний Новгород» не проиграет" идет с котировкой 2.80.

Фора добавит интриги — Ф1(-1.5) доступна за 2.20, а Ф2(+1.5) — за 1.67.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:0 — за 6.10;

• 2:0 — за 6.10;

• 2:1 — за 8.10.