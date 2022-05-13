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«Сочи» — «Нижний Новгород»: где смотреть матч РПЛ 13 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Сочи» — «Нижний Новгород» 13 мая 2022 года
Артем Белинин
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Фото ФК «Сочи»

13 мая 2022 года в матче 29-го тура РПЛ «Сочи» примет «Нижний Новгород» на стадионе «Фишт». Игра начнется в 19.00 по московскому времени. Транслировать в прямом эфире ее будет телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 18.55 (мск). Команды в турнирной таблице занимают третье и 11-е места соответственно.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
13 мая, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Нижний Новгород

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев. На победу «Сочи» можно поставить за 1.47, это примерно 68% вероятности. Котировка на ничью — 4.60 (19%), успех «Нижнего Новгорода» доступен за 7.20 (13%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Сочи» в случае успеха выплата составит 1470 рублей.

Вариант «обе забьют» у команд заходит нерегулярно — пять раз в десяти встречах у «Сочи» и четырежды у команды Кержакова. Котировка на «обе забьют — нет» — 1.74.

В десяти турах «Сочи» и «Нижний Новгород» заработали по два удаления. Поставить на красную карточку можно за 2.95, на пенальти — за 2.35. На оба события вместе — за 5.50.

Тимофей Маргасов (&laquo;Сочи&raquo;). «Сочи» — «Нижний Новгород»: Кержаков не остановит южан в битве за серебро

В последних десяти играх команда Кержакова забивала в среднем 0.9 мяча, команда Федотова — 1.9 мяча. Поставить на ИТМ2 (1) можно за 1.31, на ИТБ1 (1.5) за 1.59.

Исход «Нижний Новгород» не проиграет" идет с котировкой 2.80.

Фора добавит интриги — Ф1(-1.5) доступна за 2.20, а Ф2(+1.5) — за 1.67.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:0 — за 6.10;

• 2:0 — за 6.10;

• 2:1 — за 8.10.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
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