Германия — Канада: прогноз на матч чемпионата мира по хоккею 13 мая 2022 года
13 мая 2022 года, в стартовый день чемпионата мира по хоккею, в группе А состоится матч между Германией и Канадой. Встреча пройдет в Ледовом дворце в Хельсинки и начнется в 20.20 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 20.15 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Канаду большим фаворитом встречи. На победу действующих чемпионов мира в основное время можно поставить с коэффициентом 1.58, что примерно 63% вероятности исхода. Успех Германии идет за 4.30 (21%), за 4.80 (16%) доступна ставка на ничью.
Поставленная на победу Германии 1000 рублей превратится в 4300 рублей в случае нужного исхода.
Уверены, что немцы дадут отпор «Кленовым листьям» и не уступят по итогам трех периодов? На 1Х котировка 2.30.
В линии есть много вариантов для ставок на количество шайб в матче:
Можно взять победу команды Тони Сёдерхольма с форой — Ф1(+1.5) за 1.79. Обратный вариант — Ф2(-1.5) — есть возможность зацепить за 2.02.
Успех Канады в овертайме оценен коэффициентом 8.20, Германии — 12.0.
В серии буллитов у соперников абсолютно равные шансы — победу любой команды можно взять за 14.0.
Для тех, кто любит риск и ненавидит ждать, есть замечательный вариант — гол на первой минуте за 12.0.
Прогноз и ставка на матч Германия — Канада
Несмотря на то что в НХЛ только стартовал плей-офф, сборная Канады привезла на турнир очень мощный состав из игроков североамериканской лиги. Конечно, все они представляют выбывшие по итогам регулярного сезона клубы, но все равно заявка «Кленовых листьев» сильна. В отличие от канадцев Германию из НХЛ представляют всего четыре человека.
Конечно, разница хоккеистов в классе приведет к разнице в цифрах на табло. Единственное преимущество немцев — сыгранность, ведь они за последний месяц провели аж семь товарищеских матчей против одного у Канады и должны были нащупать связи. Но даже отлаженный механизм соперника не помешает ярким индивидуальностям 27-кратных чемпионов мира добиться победы.
Рекомендуемая ставка: П2 и тотал больше 4.5 шайбы за 2.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0