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Германия — Канада: прогноз на матч чемпионата мира по хоккею 13 мая 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Германия — Канада 13 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Сборная Германии по хоккею.
Фото Global Look Press

13 мая 2022 года, в стартовый день чемпионата мира по хоккею, в группе А состоится матч между Германией и Канадой. Встреча пройдет в Ледовом дворце в Хельсинки и начнется в 20.20 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 20.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Канаду большим фаворитом встречи. На победу действующих чемпионов мира в основное время можно поставить с коэффициентом 1.58, что примерно 63% вероятности исхода. Успех Германии идет за 4.30 (21%), за 4.80 (16%) доступна ставка на ничью.

Поставленная на победу Германии 1000 рублей превратится в 4300 рублей в случае нужного исхода.

Уверены, что немцы дадут отпор «Кленовым листьям» и не уступят по итогам трех периодов? На 1Х котировка 2.30.

В линии есть много вариантов для ставок на количество шайб в матче:

  • тотал больше 4.5 идет за 1.52, ТМ 4.5 — за 2.42;

  • тотал больше 5.5 идет за 2.08, ТМ 5.5 — за 1.75;

  • тотал больше 6.5 идет за 2.90, ТМ 6.5 — за 1.38.

Можно взять победу команды Тони Сёдерхольма с форой — Ф1(+1.5) за 1.79. Обратный вариант — Ф2(-1.5) — есть возможность зацепить за 2.02.

Успех Канады в овертайме оценен коэффициентом 8.20, Германии — 12.0.

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В серии буллитов у соперников абсолютно равные шансы — победу любой команды можно взять за 14.0.

Для тех, кто любит риск и ненавидит ждать, есть замечательный вариант — гол на первой минуте за 12.0.

Прогноз и ставка на матч Германия — Канада

Несмотря на то что в НХЛ только стартовал плей-офф, сборная Канады привезла на турнир очень мощный состав из игроков североамериканской лиги. Конечно, все они представляют выбывшие по итогам регулярного сезона клубы, но все равно заявка «Кленовых листьев» сильна. В отличие от канадцев Германию из НХЛ представляют всего четыре человека.

Конечно, разница хоккеистов в классе приведет к разнице в цифрах на табло. Единственное преимущество немцев — сыгранность, ведь они за последний месяц провели аж семь товарищеских матчей против одного у Канады и должны были нащупать связи. Но даже отлаженный механизм соперника не помешает ярким индивидуальностям 27-кратных чемпионов мира добиться победы.

Рекомендуемая ставка: П2 и тотал больше 4.5 шайбы за 2.10.

Хоккей
Прогнозы на спорт
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Германии по хоккею
Сборная Канады по хоккею
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«Сочи» — «Нижний Новгород»: где смотреть матч РПЛ 13 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
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