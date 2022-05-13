Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Германия — Канада 13 мая 2022 года

13 мая 2022 года, в стартовый день чемпионата мира по хоккею, в группе А состоится матч между Германией и Канадой. Встреча пройдет в Ледовом дворце в Хельсинки и начнется в 20.20 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 20.15 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Канаду большим фаворитом встречи. На победу действующих чемпионов мира в основное время можно поставить с коэффициентом 1.58, что примерно 63% вероятности исхода. Успех Германии идет за 4.30 (21%), за 4.80 (16%) доступна ставка на ничью.

Поставленная на победу Германии 1000 рублей превратится в 4300 рублей в случае нужного исхода.

Уверены, что немцы дадут отпор «Кленовым листьям» и не уступят по итогам трех периодов? На 1Х котировка 2.30.

В линии есть много вариантов для ставок на количество шайб в матче:

тотал больше 4.5 идет за 1.52, ТМ 4.5 — за 2.42;

тотал больше 5.5 идет за 2.08, ТМ 5.5 — за 1.75;

тотал больше 6.5 идет за 2.90, ТМ 6.5 — за 1.38.

Можно взять победу команды Тони Сёдерхольма с форой — Ф1(+1.5) за 1.79. Обратный вариант — Ф2(-1.5) — есть возможность зацепить за 2.02.

Успех Канады в овертайме оценен коэффициентом 8.20, Германии — 12.0.

В серии буллитов у соперников абсолютно равные шансы — победу любой команды можно взять за 14.0.

Для тех, кто любит риск и ненавидит ждать, есть замечательный вариант — гол на первой минуте за 12.0.

Прогноз и ставка на матч Германия — Канада

Несмотря на то что в НХЛ только стартовал плей-офф, сборная Канады привезла на турнир очень мощный состав из игроков североамериканской лиги. Конечно, все они представляют выбывшие по итогам регулярного сезона клубы, но все равно заявка «Кленовых листьев» сильна. В отличие от канадцев Германию из НХЛ представляют всего четыре человека.

Конечно, разница хоккеистов в классе приведет к разнице в цифрах на табло. Единственное преимущество немцев — сыгранность, ведь они за последний месяц провели аж семь товарищеских матчей против одного у Канады и должны были нащупать связи. Но даже отлаженный механизм соперника не помешает ярким индивидуальностям 27-кратных чемпионов мира добиться победы.

Рекомендуемая ставка: П2 и тотал больше 4.5 шайбы за 2.10.