14 мая 2022 года в финале Кубка Англии встретятся «Челси» и «Ливерпуль». Игра начнется в 18.45 по московскому времени и традиционно пройдет на стадионе «Уэмбли». В России матч транслироваться не будет.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Ливерпуль». Котировка на победу красных — 2.04, это примерно 48% вероятности. На ничью в основное время коэффициент 3.50 (25%), победу «Челси» можно взять за 3.60 (27%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Ливерпуля» потенциальная выплата составит 2040 рублей.

На то, что «Челси» не проиграет, можно поставить за 1.78.

«Ливерпуль» станет обладателем кубка? Такой результат идет с котировкой 1.55. Для «Челси» коэффициент — 2.45.

Котировка на послематчевые пенальти — 7.50. На то, что любая команда победит в серии 11-метровых, — 15.0.

Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.50. Наиболее вероятная победа «Ливерпуля» — 1:0 за 7.30, для «Челси» — 1:0 за 10.0.