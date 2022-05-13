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Сегодня, 15:15

Челси — Ливерпуль, прогноз на матч Кубка Англии, коэффициенты букмекерской компании БЕТСИТИ

Эксперты оценили шансы «Ливерпуля» победить «Челси» в финале Кубка Англии
Артем Белинин
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Ромелу Лукаку в матче против «Лидса».
Фото Global Look Press

14 мая 2022 года в финале Кубка Англии встретятся «Челси» и «Ливерпуль». Игра начнется в 18.45 по московскому времени и традиционно пройдет на стадионе «Уэмбли». В России матч транслироваться не будет.

Англия. Кубок. Финал
14 мая, 18:45. Wembley (Лондон)
Челси
Ливерпуль

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Ливерпуль». Котировка на победу красных — 2.04, это примерно 48% вероятности. На ничью в основное время коэффициент 3.50 (25%), победу «Челси» можно взять за 3.60 (27%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Ливерпуля» потенциальная выплата составит 2040 рублей.

На то, что «Челси» не проиграет, можно поставить за 1.78.

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«Ливерпуль» станет обладателем кубка? Такой результат идет с котировкой 1.55. Для «Челси» коэффициент — 2.45.

Котировка на послематчевые пенальти — 7.50. На то, что любая команда победит в серии 11-метровых, — 15.0.

Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.50. Наиболее вероятная победа «Ливерпуля» — 1:0 за 7.30, для «Челси» — 1:0 за 10.0.

Футбол
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ФК Ливерпуль
ФК Челси
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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