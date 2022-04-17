«Сочи» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 17 апреля 2022 года
В ближайшие выходные в чемпионате России состоится матч команд, занимающих места в первой шестерке: «Сочи» примет «Локомотив». Встреча 25-го тура состоится 17 апреля 2022 года на стадионе «Фишт» и начнется после свистка арбитра Василия Казарцева в 16.30 мск. Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Сочи», который идет на две строчки выше «Локомотива», фаворитом встречи. На победу южан можно поставить с коэффициентом 1.75 (57% вероятности), а на подзабуксовавших москвичей — за 4.80 (20%). Ничья же оценена котировкой 3.90 (23%).
Если вам кажется, что Заур Хапов за полторы недели превратит «Локомотив» в «Сити» и добьется первой победы с клубом, то со ставки в 1000 рублей на москвичей можно получить серьезные 4800 рублей выигрыша.
Среди других вариантов для ставок — тоталы и форы. На то, что в игре будет забито больше 2,5 мяча, можно поставить с коэффициентом 1.96. На противоположный исход — за 1.90. Цифры на индивидуальные голевые достижения команд распределены следующим образом: 1,5 или более гола «Сочи» — 1.84, 1,5 или более гола «Локо» — 3.50.
Неплохо смотрятся котировки на Ф2 (+1) — 1.63 и на Ф2 (+1.5) — 1.40.
Аналитики определись, какие итоговые результаты наиболее вероятны:
Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Локомотив»
Москвичей ждет непростой переезд на юг России. В этой ситуации на результат повлияют не только потраченные на дорогу силы, но и смена климата — все же в Москве еще ранняя весна, в то время как в Сочи температура уже подскакивает до +20. Слегка выжатым и находящимся в не самой лучшей форме игрокам красно-зеленых будет непросто сдержать рвущегося в тройку соперника.
Рекомендуемая ставка: победа «Сочи» за 1.75.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|2 : 0
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|1 : 1
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|3 : 1
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|1 : 1
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0