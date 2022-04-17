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«Сочи» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 17 апреля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Локомотив» 17 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Локомотив».

В ближайшие выходные в чемпионате России состоится матч команд, занимающих места в первой шестерке: «Сочи» примет «Локомотив». Встреча 25-го тура состоится 17 апреля 2022 года на стадионе «Фишт» и начнется после свистка арбитра Василия Казарцева в 16.30 мск. Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
17 апр, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
Локомотив

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Сочи», который идет на две строчки выше «Локомотива», фаворитом встречи. На победу южан можно поставить с коэффициентом 1.75 (57% вероятности), а на подзабуксовавших москвичей — за 4.80 (20%). Ничья же оценена котировкой 3.90 (23%).

Если вам кажется, что Заур Хапов за полторы недели превратит «Локомотив» в «Сити» и добьется первой победы с клубом, то со ставки в 1000 рублей на москвичей можно получить серьезные 4800 рублей выигрыша.

Среди других вариантов для ставок — тоталы и форы. На то, что в игре будет забито больше 2,5 мяча, можно поставить с коэффициентом 1.96. На противоположный исход — за 1.90. Цифры на индивидуальные голевые достижения команд распределены следующим образом: 1,5 или более гола «Сочи» — 1.84, 1,5 или более гола «Локо» — 3.50.

Неплохо смотрятся котировки на Ф2 (+1) — 1.63 и на Ф2 (+1.5) — 1.40.

Аналитики определись, какие итоговые результаты наиболее вероятны:

  • победа «Сочи» 1:0 — за 6.60;

  • ничья 1:1 — за 6.90;

  • успех «Сочи» — за 7.70.

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Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Локомотив»

Москвичей ждет непростой переезд на юг России. В этой ситуации на результат повлияют не только потраченные на дорогу силы, но и смена климата — все же в Москве еще ранняя весна, в то время как в Сочи температура уже подскакивает до +20. Слегка выжатым и находящимся в не самой лучшей форме игрокам красно-зеленых будет непросто сдержать рвущегося в тройку соперника.

Рекомендуемая ставка: победа «Сочи» за 1.75.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
0
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«Сочи» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 17 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 1 : 1
16.04 16:30
Зенит – Урал
 3 : 1
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 1 : 1
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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