В ближайшие выходные в чемпионате России состоится матч команд, занимающих места в первой шестерке: «Сочи» примет «Локомотив». Встреча 25-го тура состоится 17 апреля 2022 года на стадионе «Фишт» и начнется после свистка арбитра Василия Казарцева в 16.30 мск. Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Сочи», который идет на две строчки выше «Локомотива», фаворитом встречи. На победу южан можно поставить с коэффициентом 1.75 (57% вероятности), а на подзабуксовавших москвичей — за 4.80 (20%). Ничья же оценена котировкой 3.90 (23%).

Если вам кажется, что Заур Хапов за полторы недели превратит «Локомотив» в «Сити» и добьется первой победы с клубом, то со ставки в 1000 рублей на москвичей можно получить серьезные 4800 рублей выигрыша.

Среди других вариантов для ставок — тоталы и форы. На то, что в игре будет забито больше 2,5 мяча, можно поставить с коэффициентом 1.96. На противоположный исход — за 1.90. Цифры на индивидуальные голевые достижения команд распределены следующим образом: 1,5 или более гола «Сочи» — 1.84, 1,5 или более гола «Локо» — 3.50.

Неплохо смотрятся котировки на Ф2 (+1) — 1.63 и на Ф2 (+1.5) — 1.40.

Аналитики определись, какие итоговые результаты наиболее вероятны:

победа «Сочи» 1:0 — за 6.60;

ничья 1:1 — за 6.90;

успех «Сочи» — за 7.70.

Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Локомотив»

Москвичей ждет непростой переезд на юг России. В этой ситуации на результат повлияют не только потраченные на дорогу силы, но и смена климата — все же в Москве еще ранняя весна, в то время как в Сочи температура уже подскакивает до +20. Слегка выжатым и находящимся в не самой лучшей форме игрокам красно-зеленых будет непросто сдержать рвущегося в тройку соперника.

Рекомендуемая ставка: победа «Сочи» за 1.75.