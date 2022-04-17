17 апреля 2022 года «Севилья» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» примет лидера чемпионата Испании «Реал». Игра первой и третьей команд лиги начнется в 22.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет платформа Okko Спорт.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдают небольшое предпочтение гостям: коэффициент на успех «Реала» — 2.48, примерно 40% вероятности. Победа «Севильи» идет с повышенной котировкой 2.90 (34%). На ничью можно поставить за 3.50 (28%).

Ставка в 1000 рублей на победу фаворита в случае выигрыша принесет 2480.

Аналитики полагают, что наиболее вероятный исход матча — ничья 1:1, на такой результат можно поставить с коэффициентом 6.20. За 7.50 предложена минимальная победа «Реала» (1:0), успех с таким же счетом у «Севильи» оценен в 8.20 — так выглядит тройка самых ожидаемых исходов.

Для интереса можно выбрать один из многочисленных вариантов результата с форой.

• Ф1 (-1) идет за 4.90;

• Ф1 (-1.5) — за 6.00;

• Ф2 (-1) — за 3.80;

• Ф2 (-1.5) — за 4.80.

Индивидуальный тотал хозяев больше 1,5 гола предложен с котировкой 2.65, меньше — 1.48. У «Реала» эта линия идет с коэффициентами 2.37 и 1.58 соответственно. Поставить на минимум три гола от команды Карло Анчелотти можно за 5.70, но «Севилья» еще ни разу не пропускала больше двух в этом розыгрыше ла лиги.

Общий тотал больше 1,5 гола идет с небольшим коэффициентом 1.32, меньше 1,5 гола можно взять за 3.40. Возможно, стоит присмотреться к тоталу больше трех мячей — он оценен в 2.80. А если команды не добьют до четырех мячей, то случится возврат.