«Севилья» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 17 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
17 апреля 2022 года «Севилья» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» примет лидера чемпионата Испании «Реал». Игра первой и третьей команд лиги начнется в 22.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет платформа Okko Спорт.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдают небольшое предпочтение гостям: коэффициент на успех «Реала» — 2.48, примерно 40% вероятности. Победа «Севильи» идет с повышенной котировкой 2.90 (34%). На ничью можно поставить за 3.50 (28%).
Ставка в 1000 рублей на победу фаворита в случае выигрыша принесет 2480.
Аналитики полагают, что наиболее вероятный исход матча — ничья 1:1, на такой результат можно поставить с коэффициентом 6.20. За 7.50 предложена минимальная победа «Реала» (1:0), успех с таким же счетом у «Севильи» оценен в 8.20 — так выглядит тройка самых ожидаемых исходов.
Для интереса можно выбрать один из многочисленных вариантов результата с форой.
• Ф1 (-1) идет за 4.90;
• Ф1 (-1.5) — за 6.00;
• Ф2 (-1) — за 3.80;
• Ф2 (-1.5) — за 4.80.
Индивидуальный тотал хозяев больше 1,5 гола предложен с котировкой 2.65, меньше — 1.48. У «Реала» эта линия идет с коэффициентами 2.37 и 1.58 соответственно. Поставить на минимум три гола от команды Карло Анчелотти можно за 5.70, но «Севилья» еще ни разу не пропускала больше двух в этом розыгрыше ла лиги.
Общий тотал больше 1,5 гола идет с небольшим коэффициентом 1.32, меньше 1,5 гола можно взять за 3.40. Возможно, стоит присмотреться к тоталу больше трех мячей — он оценен в 2.80. А если команды не добьют до четырех мячей, то случится возврат.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0