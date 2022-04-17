Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

«Севилья» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 17 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Севилья» — «Реал» 17 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Тони Кроос («Реал»).
Фото Global Look Press

17 апреля 2022 года «Севилья» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» примет лидера чемпионата Испании «Реал». Игра первой и третьей команд лиги начнется в 22.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет платформа Okko Спорт.

Испания. Лига 1. 32-й тур
17 апр, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Реал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдают небольшое предпочтение гостям: коэффициент на успех «Реала» — 2.48, примерно 40% вероятности. Победа «Севильи» идет с повышенной котировкой 2.90 (34%). На ничью можно поставить за 3.50 (28%).

Ставка в 1000 рублей на победу фаворита в случае выигрыша принесет 2480.

Аналитики полагают, что наиболее вероятный исход матча — ничья 1:1, на такой результат можно поставить с коэффициентом 6.20. За 7.50 предложена минимальная победа «Реала» (1:0), успех с таким же счетом у «Севильи» оценен в 8.20 — так выглядит тройка самых ожидаемых исходов.

Для интереса можно выбрать один из многочисленных вариантов результата с форой.

• Ф1 (-1) идет за 4.90;

• Ф1 (-1.5) — за 6.00;

• Ф2 (-1) — за 3.80;

• Ф2 (-1.5) — за 4.80.

Криштиану Роналду. Роналду не станет помехой для «Ливерпуля» в борьбе за титул

Индивидуальный тотал хозяев больше 1,5 гола предложен с котировкой 2.65, меньше — 1.48. У «Реала» эта линия идет с коэффициентами 2.37 и 1.58 соответственно. Поставить на минимум три гола от команды Карло Анчелотти можно за 5.70, но «Севилья» еще ни разу не пропускала больше двух в этом розыгрыше ла лиги.

Общий тотал больше 1,5 гола идет с небольшим коэффициентом 1.32, меньше 1,5 гола можно взять за 3.40. Возможно, стоит присмотреться к тоталу больше трех мячей — он оценен в 2.80. А если команды не добьют до четырех мячей, то случится возврат.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Реал
ФК Севилья
0
Читайте также
Cельдерей: польза и вред. Как выбрать и хранить?
Как санкции в спорте превратились в грабеж. Россиян лишают не только мест на соревнованиях, но и миллионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Севилья» — «Реал»: прогноз на матч Примеры 17 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости