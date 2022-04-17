«Сочи» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 17 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
17 апреля 2022 года «Сочи» на стадионе «Фишт» примет «Локомотив». Игра 25-го тура РПЛ начнется в 16.30 по московскому времени, прямую трансляцию ищите на сайте matchtv.ru.
Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ видит хозяев приличным фаворитом: поставить на победу «Сочи» можно с коэффициентом 1.78, примерно 55% вероятности. Успех «Локомотива» как самый маловероятный исход матча оценен в 4.70 (20%). Ничью можно взять за 3.80 (25%).
Если звезды сойдутся, то ставка в 1000 рублей на выигрыш «Локомотива» принесет 4700 в случае благоприятного исхода.
Поставить на то, что москвичи не проиграют, можно за 2.10.
Традиционно на игру предложена широкая линия результатов с форой.
• Ф1 (-1) идет за 2.28;
• Ф1 (-1.5) — за 3.00;
• Ф2 (+1) — за 1.63;
• Ф2 (-1) — за 9.10.
Самым вероятным результатом игры аналитики посчитали минимальную победу хозяев 1:0: на нее можно поставить с коэффициентом 6.60. С чуть большей котировкой 6.90 предложена ничья 1:1. Успех «Сочи» 2:0 идет за 7.70.
От «Сочи» можно ожидать несколько забитых мячей: индивидуальный тотал больше 1,5 гола идет с заманчивым коэффициентом 1.84, меньше — 1.96. А вот тотал больше 2,5 гола оценен уже в 3.70. Индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1,5 гола оценен жирными 3.50, ставку на два и меньше мяча можно оформить за 1.30.
Общий тотал больше 1,5 гола идет за 1.29. Более интересная линия на тотал больше трех мячей — за 2.60.
Вероятность голов от обеих команд оценена в 1.88, обратную ставку можно взять за 1.92.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|2 : 0
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|1 : 1
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|3 : 1
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|1 : 1
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0