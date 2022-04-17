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«Сочи» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 17 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Сочи» — «Локомотив» 17 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Вильсон Изидор («Локомотив»).

17 апреля 2022 года «Сочи» на стадионе «Фишт» примет «Локомотив». Игра 25-го тура РПЛ начнется в 16.30 по московскому времени, прямую трансляцию ищите на сайте matchtv.ru.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
17 апр, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
Локомотив

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ видит хозяев приличным фаворитом: поставить на победу «Сочи» можно с коэффициентом 1.78, примерно 55% вероятности. Успех «Локомотива» как самый маловероятный исход матча оценен в 4.70 (20%). Ничью можно взять за 3.80 (25%).

Если звезды сойдутся, то ставка в 1000 рублей на выигрыш «Локомотива» принесет 4700 в случае благоприятного исхода.

Поставить на то, что москвичи не проиграют, можно за 2.10.

Традиционно на игру предложена широкая линия результатов с форой.

• Ф1 (-1) идет за 2.28;

• Ф1 (-1.5) — за 3.00;

• Ф2 (+1) — за 1.63;

• Ф2 (-1) — за 9.10.

Самым вероятным результатом игры аналитики посчитали минимальную победу хозяев 1:0: на нее можно поставить с коэффициентом 6.60. С чуть большей котировкой 6.90 предложена ничья 1:1. Успех «Сочи» 2:0 идет за 7.70.

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От «Сочи» можно ожидать несколько забитых мячей: индивидуальный тотал больше 1,5 гола идет с заманчивым коэффициентом 1.84, меньше — 1.96. А вот тотал больше 2,5 гола оценен уже в 3.70. Индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1,5 гола оценен жирными 3.50, ставку на два и меньше мяча можно оформить за 1.30.

Общий тотал больше 1,5 гола идет за 1.29. Более интересная линия на тотал больше трех мячей — за 2.60.

Вероятность голов от обеих команд оценена в 1.88, обратную ставку можно взять за 1.92.

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«Арсенал» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 17 апреля 2022 года
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 1 : 1
16.04 16:30
Зенит – Урал
 3 : 1
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 1 : 1
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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