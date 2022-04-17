17 апреля 2022 года «Сочи» на стадионе «Фишт» примет «Локомотив». Игра 25-го тура РПЛ начнется в 16.30 по московскому времени, прямую трансляцию ищите на сайте matchtv.ru.

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ видит хозяев приличным фаворитом: поставить на победу «Сочи» можно с коэффициентом 1.78, примерно 55% вероятности. Успех «Локомотива» как самый маловероятный исход матча оценен в 4.70 (20%). Ничью можно взять за 3.80 (25%).

Если звезды сойдутся, то ставка в 1000 рублей на выигрыш «Локомотива» принесет 4700 в случае благоприятного исхода.

Поставить на то, что москвичи не проиграют, можно за 2.10.

Традиционно на игру предложена широкая линия результатов с форой.

• Ф1 (-1) идет за 2.28;

• Ф1 (-1.5) — за 3.00;

• Ф2 (+1) — за 1.63;

• Ф2 (-1) — за 9.10.

Самым вероятным результатом игры аналитики посчитали минимальную победу хозяев 1:0: на нее можно поставить с коэффициентом 6.60. С чуть большей котировкой 6.90 предложена ничья 1:1. Успех «Сочи» 2:0 идет за 7.70.

От «Сочи» можно ожидать несколько забитых мячей: индивидуальный тотал больше 1,5 гола идет с заманчивым коэффициентом 1.84, меньше — 1.96. А вот тотал больше 2,5 гола оценен уже в 3.70. Индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1,5 гола оценен жирными 3.50, ставку на два и меньше мяча можно оформить за 1.30.

Общий тотал больше 1,5 гола идет за 1.29. Более интересная линия на тотал больше трех мячей — за 2.60.

Вероятность голов от обеих команд оценена в 1.88, обратную ставку можно взять за 1.92.