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«СКА-Хабаровск» — «Химки»: прогноз на стыковой матч РПЛ 25 мая 2022 года

Прогноз на стыковой матч РПЛ «СКА Хабаровск» — «Химки» 25 мая 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Сергей Юран в матче против «Спартака».

25 мая 2022 года в первом стыковом матче РПЛ «СКА Хабаровск» на стадионе им. Ленина примет «Химки». Игра начнется в 12.30 по московскому времени. «Химки» заняли 13-е место в РПЛ, «СКА-Хабаровск» — 4-е в ФНЛ.

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
25 мая, 12:30. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
Химки

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ чуть больше верят в «Химки». На победу команды Сергея Юрана можно поставить за 2.40, это примерно 42% вероятности. Коэффициент на успех хозяев — 3.00 (33%), на ничью — 3.30 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу «СКА-Хабаровска» в случае успеха выплата составит 3000 рублей.

В половине из десяти последних матчей с участием команд было забито больше трех мячей. Взять тотал больше 2.5 мяча можно за 2.15, обратный исход — за 1.70.

В четырех из десяти последних матчей хабаровчан забили обе команды. У «Химок» это случалось чаще — в шести из десяти встреч. На «обе забьют» можно поставить за 1.90, на «обе забьют — нет» за 1.84.

Хозяева в среднем оформляют по 1.6 мяча за игру, гости — 1.7. Коэффициент на ИТБ1 (1.5) — 2.80, на ИТБ2 (1.5) — 2.40.

На то, что «СКА-Хабаровск» не проиграет, можно поставить за 1.57.

Наиболее вероятный точный счет матча — ничья 1:1 за 6.00.

Сергей Юран (&laquo;Химки&raquo;). Стыковые матчи РПЛ: у команд из ФНЛ нет шансов против «Химок» и «Уфы»

Прогноз и ставка на матч «СКА Хабаровск» — «Химки»

«Химки» прилетят в Хабаровск в приподнятом настроении — клуб одержал волевую победу над «Спартаком» и избежал участи «Рубина». Игра не была идеальной, но получилась достойной. Помешать успешному выезду в Хабаровск может только очень долгий перелет.

«СКА» с треском проиграл последний матч сезона ФНЛ «Акрону» (0:3), но он уже ничего не решал. Вероятно, хабаровчане мыслями были уже в стыках и берегли силы. Шанс не проиграть дома у них точно есть.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.57.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
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