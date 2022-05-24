25 мая 2022 года в первом стыковом матче РПЛ «СКА Хабаровск» на стадионе им. Ленина примет «Химки». Игра начнется в 12.30 по московскому времени. «Химки» заняли 13-е место в РПЛ, «СКА-Хабаровск» — 4-е в ФНЛ.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ чуть больше верят в «Химки». На победу команды Сергея Юрана можно поставить за 2.40, это примерно 42% вероятности. Коэффициент на успех хозяев — 3.00 (33%), на ничью — 3.30 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу «СКА-Хабаровска» в случае успеха выплата составит 3000 рублей.

В половине из десяти последних матчей с участием команд было забито больше трех мячей. Взять тотал больше 2.5 мяча можно за 2.15, обратный исход — за 1.70.

В четырех из десяти последних матчей хабаровчан забили обе команды. У «Химок» это случалось чаще — в шести из десяти встреч. На «обе забьют» можно поставить за 1.90, на «обе забьют — нет» за 1.84.

Хозяева в среднем оформляют по 1.6 мяча за игру, гости — 1.7. Коэффициент на ИТБ1 (1.5) — 2.80, на ИТБ2 (1.5) — 2.40.

На то, что «СКА-Хабаровск» не проиграет, можно поставить за 1.57.

Наиболее вероятный точный счет матча — ничья 1:1 за 6.00.

Прогноз и ставка на матч «СКА Хабаровск» — «Химки»

«Химки» прилетят в Хабаровск в приподнятом настроении — клуб одержал волевую победу над «Спартаком» и избежал участи «Рубина». Игра не была идеальной, но получилась достойной. Помешать успешному выезду в Хабаровск может только очень долгий перелет.

«СКА» с треском проиграл последний матч сезона ФНЛ «Акрону» (0:3), но он уже ничего не решал. Вероятно, хабаровчане мыслями были уже в стыках и берегли силы. Шанс не проиграть дома у них точно есть.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.57.