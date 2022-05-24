«СКА-Хабаровск» — «Химки»: прогноз на стыковой матч РПЛ 25 мая 2022 года
25 мая 2022 года в первом стыковом матче РПЛ «СКА Хабаровск» на стадионе им. Ленина примет «Химки». Игра начнется в 12.30 по московскому времени. «Химки» заняли 13-е место в РПЛ, «СКА-Хабаровск» — 4-е в ФНЛ.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ чуть больше верят в «Химки». На победу команды Сергея Юрана можно поставить за 2.40, это примерно 42% вероятности. Коэффициент на успех хозяев — 3.00 (33%), на ничью — 3.30 (25%).
При ставке в 1000 рублей на победу «СКА-Хабаровска» в случае успеха выплата составит 3000 рублей.
В половине из десяти последних матчей с участием команд было забито больше трех мячей. Взять тотал больше 2.5 мяча можно за 2.15, обратный исход — за 1.70.
В четырех из десяти последних матчей хабаровчан забили обе команды. У «Химок» это случалось чаще — в шести из десяти встреч. На «обе забьют» можно поставить за 1.90, на «обе забьют — нет» за 1.84.
Хозяева в среднем оформляют по 1.6 мяча за игру, гости — 1.7. Коэффициент на ИТБ1 (1.5) — 2.80, на ИТБ2 (1.5) — 2.40.
На то, что «СКА-Хабаровск» не проиграет, можно поставить за 1.57.
Наиболее вероятный точный счет матча — ничья 1:1 за 6.00.
Прогноз и ставка на матч «СКА Хабаровск» — «Химки»
«Химки» прилетят в Хабаровск в приподнятом настроении — клуб одержал волевую победу над «Спартаком» и избежал участи «Рубина». Игра не была идеальной, но получилась достойной. Помешать успешному выезду в Хабаровск может только очень долгий перелет.
«СКА» с треском проиграл последний матч сезона ФНЛ «Акрону» (0:3), но он уже ничего не решал. Вероятно, хабаровчане мыслями были уже в стыках и берегли силы. Шанс не проиграть дома у них точно есть.
Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.57.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0