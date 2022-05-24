«Оренбург» — «Уфа»: прогноз на стыковой матч РПЛ 25 мая 2022 года
25 мая 2022 года в первом стыковом матче РПЛ «Оренбург» на стадионе «Газовик» примет «Уфу». Матч начнется в 17.30 по московскому времени. «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ, «Оренбург» — 3-е в ФНЛ.
Аналитики букмекерской конторы БЕТСИТИ считают фаворитом гостей. На победу «Уфы» можно поставить за 2.50, это примерно 40% вероятности. На успех «Оренбурга» коэффициент 3.10 (32%), на ничью — 3.00 (28%).
При ставке в 1000 рублей на викторию «Оренбурга» в случае его успеха выплата составит 3100 рублей.
В семи из предыдущих десяти матчей с участием «Оренбурга» было забито больше трех мячей. У «Уфы» таких игр пять. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.90, такой же коэффициент и на обратный исход.
В восьми из предыдущих десяти матчей с участием уфимцев забивали обе команды, с участием «Оренбурга» — в семи из десяти. На «обе забьют» котировка 2.16.
Коэффициент на пенальти — 2.40, на удаление — 2.85. Оба события вместе доступны за 5.50.
На то, что «Оренбург» не проиграет, можно поставить с котировкой 1.55.
Наиболее вероятные исходы матча — победа «Уфы» 1:0 либо ничья 1:1. Коэффициент на каждый — 5.90.
Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Уфа»
«Оренбургу» гордиться нечем — они могли выйти в РПЛ напрямую, но свалились на третью строчку. Закончили сезон в ФНЛ они тоже на грустной ноте — три матча без побед подряд. Из этих трех матчей — две результативные ничьи, но игру с равным по силе «СКА-Хабаровском» команда проиграла. А вот «Уфа» собралась на финише — только одно поражение в шести встречах. Такая серия дала шанс остаться в РПЛ. Характер, благодаря которому уфимцы победили «Рубин» в последнем туре и ушли от прямого вылета, поможет им и в стыках.
Рекомендуемая ставка: победа «Уфы» за 2.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0