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«Оренбург» — «Уфа»: прогноз на стыковой матч РПЛ 25 мая 2022 года

Прогноз на стыковой матч РПЛ «Оренбург» — «Уфа» 25 мая 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Александр Беленов, «Уфа».

25 мая 2022 года в первом стыковом матче РПЛ «Оренбург» на стадионе «Газовик» примет «Уфу». Матч начнется в 17.30 по московскому времени. «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ, «Оренбург» — 3-е в ФНЛ.

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
25 мая, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Уфа

Аналитики букмекерской конторы БЕТСИТИ считают фаворитом гостей. На победу «Уфы» можно поставить за 2.50, это примерно 40% вероятности. На успех «Оренбурга» коэффициент 3.10 (32%), на ничью — 3.00 (28%).

При ставке в 1000 рублей на викторию «Оренбурга» в случае его успеха выплата составит 3100 рублей.

В семи из предыдущих десяти матчей с участием «Оренбурга» было забито больше трех мячей. У «Уфы» таких игр пять. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.90, такой же коэффициент и на обратный исход.

В восьми из предыдущих десяти матчей с участием уфимцев забивали обе команды, с участием «Оренбурга» — в семи из десяти. На «обе забьют» котировка 2.16.

Коэффициент на пенальти — 2.40, на удаление — 2.85. Оба события вместе доступны за 5.50.

На то, что «Оренбург» не проиграет, можно поставить с котировкой 1.55.

Наиболее вероятные исходы матча — победа «Уфы» 1:0 либо ничья 1:1. Коэффициент на каждый — 5.90.

Сергей Юран (&laquo;Химки&raquo;). Стыковые матчи РПЛ: у команд из ФНЛ нет шансов против «Химок» и «Уфы»

Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Уфа»

«Оренбургу» гордиться нечем — они могли выйти в РПЛ напрямую, но свалились на третью строчку. Закончили сезон в ФНЛ они тоже на грустной ноте — три матча без побед подряд. Из этих трех матчей — две результативные ничьи, но игру с равным по силе «СКА-Хабаровском» команда проиграла. А вот «Уфа» собралась на финише — только одно поражение в шести встречах. Такая серия дала шанс остаться в РПЛ. Характер, благодаря которому уфимцы победили «Рубин» в последнем туре и ушли от прямого вылета, поможет им и в стыках.

Рекомендуемая ставка: победа «Уфы» за 2.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Уфа
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«СКА-Хабаровск» — «Химки»: прогноз на стыковой матч РПЛ 25 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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