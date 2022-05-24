25 мая 2022 года в первом стыковом матче РПЛ «Оренбург» на стадионе «Газовик» примет «Уфу». Матч начнется в 17.30 по московскому времени. «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ, «Оренбург» — 3-е в ФНЛ.

Аналитики букмекерской конторы БЕТСИТИ считают фаворитом гостей. На победу «Уфы» можно поставить за 2.50, это примерно 40% вероятности. На успех «Оренбурга» коэффициент 3.10 (32%), на ничью — 3.00 (28%).

При ставке в 1000 рублей на викторию «Оренбурга» в случае его успеха выплата составит 3100 рублей.

В семи из предыдущих десяти матчей с участием «Оренбурга» было забито больше трех мячей. У «Уфы» таких игр пять. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.90, такой же коэффициент и на обратный исход.

В восьми из предыдущих десяти матчей с участием уфимцев забивали обе команды, с участием «Оренбурга» — в семи из десяти. На «обе забьют» котировка 2.16.

Коэффициент на пенальти — 2.40, на удаление — 2.85. Оба события вместе доступны за 5.50.

На то, что «Оренбург» не проиграет, можно поставить с котировкой 1.55.

Наиболее вероятные исходы матча — победа «Уфы» 1:0 либо ничья 1:1. Коэффициент на каждый — 5.90.

Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Уфа»

«Оренбургу» гордиться нечем — они могли выйти в РПЛ напрямую, но свалились на третью строчку. Закончили сезон в ФНЛ они тоже на грустной ноте — три матча без побед подряд. Из этих трех матчей — две результативные ничьи, но игру с равным по силе «СКА-Хабаровском» команда проиграла. А вот «Уфа» собралась на финише — только одно поражение в шести встречах. Такая серия дала шанс остаться в РПЛ. Характер, благодаря которому уфимцы победили «Рубин» в последнем туре и ушли от прямого вылета, поможет им и в стыках.

Рекомендуемая ставка: победа «Уфы» за 2.50.