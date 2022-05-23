Стыковые матчи РПЛ: у команд из ФНЛ нет шансов против «Химок» и «Уфы»
25 мая 2022 года пройдут первые стыковые матчи за право остаться в РПЛ. В мини-турнире участвуют две команды из элиты («Уфа» с «Химками») и две — из ФНЛ («СКА-Хабаровск» и «Оренбург»). Ответные встречи пройдут 28 мая.
«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают о шансах команд выиграть двухматчевую дуэль.
Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Химки» 25 мая 2022
Первая игра между соперниками состоится в Хабаровске на стадионе имени Ленина. Начало встречи — в 12.30 по московскому времени.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду из Подмосковья небольшим фаворитом. Коэффициент на победу «Химок» — 2.40, то есть около 40% вероятности. На успех СКА можно поставить с котировкой 3.00 (32%). Ничья оценена чуть дороже — 3.30 (28%).
Также доступен рынок на победу в двухраундовом противостоянии. Здесь у химчан еще большее преимущество. На триумф команды Сергея Юрана предложена котировка 1.43, на подъем «Хабаровска» в РПЛ — 2.80.
Три самых ожидаемых исхода, по мнению аналитиков, выглядят следующим образом.
• ничья 1:1 идет за 6.00;
• победа «Химок» 1:0 — за 6.70;
• победа «СКА» 1:0 — за 7.80.
Несмотря на попадание в стыки ФНЛ, СКА — одна из самых малорезультативных команд топ-10 прошедшего турнира. В 38 матчах хабаровчане забили всего 48 мячей — меньше только у «Акрона» (47) с десятого места. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола на предстоящий матч предложен с котировкой 2.80, тотал меньше идет за 1.40.
«Химки» тоже забивали не слишком много: 34 мяча в 30 играх РПЛ. Меньше в лиге только у четырех команд. ИТБ2 (1.5) можно оформить за 2.40, меньше — за 1.53.
Общий тотал больше 1.5 идет за 1.37, меньше — за 3.00. Интереснее коэффициент на ТБ 2.5 — 2.15, тотал меньше доступен за 1.70.
Поставить на обмен голами можно с котировкой 1.90, «обе забьют — нет» чуть дешевле — 1.84.
Прогноз на матч «Оренбург» — «Уфа» 25 мая 2022
Первая игра состоится на арене «Газовик» в Оренбурге и начнется в 17.30 по московскому времени.
Аналитики в этом случае также считают фаворитом команду из РПЛ. Взять победу «Уфы» можно с коэффициентом 2.50, вероятность — примерно 40%. Выигрыш «Оренбурга» — самый маловероятный исход встречи, котировка — 3.10 (31%). Ничья предложена за 3.00 (29%).
Расклады всего противостояния намекают, что уфимцы останутся в элитном дивизионе. Поставить на успех «Уфы» по итогам двух игр можно за 1.46. Взлет «Оренбурга» в РПЛ оценен приличными 2.75.
Три самых вероятных результата матча подразумевают малое количество голов:
• успех «Уфы» 1:0 идет за 5.80;
• ничья 1:1 — тоже за 5.80;
• выигрыш «Оренбурга» 1:0 — за 6.70.
Матчи с участием «Уфы» в РПЛ получались не очень результативными — в среднем 2.3 гола за игру. Взять ТБ 2.5 в первой встрече с «Оренбургом» можно за 2.50, тотал меньше — за 1.49. Более безопасный ТБ 1.5 идет за 1.49, тотал меньше — за 2.50.
Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча можно оформить за 2.75, меньше — за 1.42. Правда, за сезон в РПЛ «Уфа» оформила больше одного мяча только в семи играх из 30.
«Оренбург» выступал в ФНЛ куда результативнее — 64 мяча в 38 матчах. На ИТБ1 (1.5) предложена котировка 3.20, тотал меньше идет за 1.32.
Считаете, что забьют обе команды? Коэффициент — 2.16. «Обе забьют — нет» можно взять за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0