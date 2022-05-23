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Сегодня, 14:15

Стыковые матчи РПЛ: у команд из ФНЛ нет шансов против «Химок» и «Уфы»

Прогноз и ставка на стыковые матчи за право остаться в РПЛ
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Сергей Юран («Химки»).
Фото Global Look Press
Аналитики считают фаворитами команды из РПЛ.

25 мая 2022 года пройдут первые стыковые матчи за право остаться в РПЛ. В мини-турнире участвуют две команды из элиты («Уфа» с «Химками») и две — из ФНЛ («СКА-Хабаровск» и «Оренбург»). Ответные встречи пройдут 28 мая.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают о шансах команд выиграть двухматчевую дуэль.

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Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Химки» 25 мая 2022

Первая игра между соперниками состоится в Хабаровске на стадионе имени Ленина. Начало встречи — в 12.30 по московскому времени.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду из Подмосковья небольшим фаворитом. Коэффициент на победу «Химок» — 2.40, то есть около 40% вероятности. На успех СКА можно поставить с котировкой 3.00 (32%). Ничья оценена чуть дороже — 3.30 (28%).

Также доступен рынок на победу в двухраундовом противостоянии. Здесь у химчан еще большее преимущество. На триумф команды Сергея Юрана предложена котировка 1.43, на подъем «Хабаровска» в РПЛ — 2.80.

Три самых ожидаемых исхода, по мнению аналитиков, выглядят следующим образом.

• ничья 1:1 идет за 6.00;

• победа «Химок» 1:0 — за 6.70;

• победа «СКА» 1:0 — за 7.80.

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Несмотря на попадание в стыки ФНЛ, СКА — одна из самых малорезультативных команд топ-10 прошедшего турнира. В 38 матчах хабаровчане забили всего 48 мячей — меньше только у «Акрона» (47) с десятого места. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола на предстоящий матч предложен с котировкой 2.80, тотал меньше идет за 1.40.

«Химки» тоже забивали не слишком много: 34 мяча в 30 играх РПЛ. Меньше в лиге только у четырех команд. ИТБ2 (1.5) можно оформить за 2.40, меньше — за 1.53.

Общий тотал больше 1.5 идет за 1.37, меньше — за 3.00. Интереснее коэффициент на ТБ 2.5 — 2.15, тотал меньше доступен за 1.70.

Поставить на обмен голами можно с котировкой 1.90, «обе забьют — нет» чуть дешевле — 1.84.

Прогноз на матч «Оренбург» — «Уфа» 25 мая 2022

Первая игра состоится на арене «Газовик» в Оренбурге и начнется в 17.30 по московскому времени.

Аналитики в этом случае также считают фаворитом команду из РПЛ. Взять победу «Уфы» можно с коэффициентом 2.50, вероятность — примерно 40%. Выигрыш «Оренбурга» — самый маловероятный исход встречи, котировка — 3.10 (31%). Ничья предложена за 3.00 (29%).

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Расклады всего противостояния намекают, что уфимцы останутся в элитном дивизионе. Поставить на успех «Уфы» по итогам двух игр можно за 1.46. Взлет «Оренбурга» в РПЛ оценен приличными 2.75.

Три самых вероятных результата матча подразумевают малое количество голов:

• успех «Уфы» 1:0 идет за 5.80;

• ничья 1:1 — тоже за 5.80;

• выигрыш «Оренбурга» 1:0 — за 6.70.

Матчи с участием «Уфы» в РПЛ получались не очень результативными — в среднем 2.3 гола за игру. Взять ТБ 2.5 в первой встрече с «Оренбургом» можно за 2.50, тотал меньше — за 1.49. Более безопасный ТБ 1.5 идет за 1.49, тотал меньше — за 2.50.

Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча можно оформить за 2.75, меньше — за 1.42. Правда, за сезон в РПЛ «Уфа» оформила больше одного мяча только в семи играх из 30.

«Оренбург» выступал в ФНЛ куда результативнее — 64 мяча в 38 матчах. На ИТБ1 (1.5) предложена котировка 3.20, тотал меньше идет за 1.32.

Считаете, что забьют обе команды? Коэффициент — 2.16. «Обе забьют — нет» можно взять за 1.65.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФНЛ
ФК Оренбург
ФК СКА-Хабаровск
ФК Уфа
ФК Химки
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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