Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею США — Норвегия 24 мая 2022 года

Сборная США завершит групповой этап чемпионата мира матчем против Норвегии. Встреча состоится 24 мая 2022 года в Ледовом дворце города Тампере. Стартовое вбрасывание назначено на 16.20 по московскому времени. Прямую трансляцию игры в 16.15 мск начнет сайт matchtv.ru.

Американцы — безусловные фавориты матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Дэвида Куинна в основное время можно поставить с коэффициентом 1.20, это примерно 83% вероятности исхода. Ничья доступна за 8.20 (12%), успех скандинавов — за 11.5 (5%).

Ставка в 1000 рублей на ничью принесет 8200 рублей прибыли в случае нужного исхода.

Норвегия потерпела 14 поражений в 14 матчах против США. Пора отомстить? На победу гостей в матче котировка 8.50, на хозяев — 1.07.

На то, что скандинавы не проиграют в основное время, коэффициент 4.20.

На чемпионате мира-2021 США обыграли Норвегию с разницей всего в одну шайбу. Успех команды Петера Торесена с форой (+1.5) доступен за 3.00, с форой (+2.5) — за 2.00.

В матче со Швецией норвежцы пропустили семь шайб и четыре — от Чехии. На индивидуальный тотал США больше 3.5 шайбы коэффициент 1.69, меньше — 2.10. На ТБ 4.5 — 2.46, меньше — 1.51.

Гол на первой минуте можно взять за 12.5.

Прогноз и ставка на матч США — Норвегия

Американцы в шестом туре проиграли с минимальным счетом Чехии (0:1) и лишились возможности подняться выше четвертого месте в группе. Но ниже они тоже не упадут — преследователи из Латвии в последнем матче сыграют со шведами и вряд ли наберут хоть какие-то очки.

Поэтому встреча с норвежцами станет больше тренировочной. Фавориты не будут излишне напрягаться, в том числе чтобы не травмироваться. Победа от них никуда не денется — Норвегия исторически удобный соперник. Но разбивать его в клочья США не будут.

Рекомендуемая ставка: П1 и тотал меньше 6.5 шайбы за 1.79.