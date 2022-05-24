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Сегодня, 15:15

США — Норвегия: прогноз на матч чемпионата мира по хоккею 24 мая 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею США — Норвегия 24 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Сет Джонс (сборная США).
Фото Global Look Press

Сборная США завершит групповой этап чемпионата мира матчем против Норвегии. Встреча состоится 24 мая 2022 года в Ледовом дворце города Тампере. Стартовое вбрасывание назначено на 16.20 по московскому времени. Прямую трансляцию игры в 16.15 мск начнет сайт matchtv.ru.

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Американцы — безусловные фавориты матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Дэвида Куинна в основное время можно поставить с коэффициентом 1.20, это примерно 83% вероятности исхода. Ничья доступна за 8.20 (12%), успех скандинавов — за 11.5 (5%).

Ставка в 1000 рублей на ничью принесет 8200 рублей прибыли в случае нужного исхода.

Норвегия потерпела 14 поражений в 14 матчах против США. Пора отомстить? На победу гостей в матче котировка 8.50, на хозяев — 1.07.

На то, что скандинавы не проиграют в основное время, коэффициент 4.20.

На чемпионате мира-2021 США обыграли Норвегию с разницей всего в одну шайбу. Успех команды Петера Торесена с форой (+1.5) доступен за 3.00, с форой (+2.5) — за 2.00.

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В матче со Швецией норвежцы пропустили семь шайб и четыре — от Чехии. На индивидуальный тотал США больше 3.5 шайбы коэффициент 1.69, меньше — 2.10. На ТБ 4.5 — 2.46, меньше — 1.51.

Гол на первой минуте можно взять за 12.5.

Прогноз и ставка на матч США — Норвегия

Американцы в шестом туре проиграли с минимальным счетом Чехии (0:1) и лишились возможности подняться выше четвертого месте в группе. Но ниже они тоже не упадут — преследователи из Латвии в последнем матче сыграют со шведами и вряд ли наберут хоть какие-то очки.

Поэтому встреча с норвежцами станет больше тренировочной. Фавориты не будут излишне напрягаться, в том числе чтобы не травмироваться. Победа от них никуда не денется — Норвегия исторически удобный соперник. Но разбивать его в клочья США не будут.

Рекомендуемая ставка: П1 и тотал меньше 6.5 шайбы за 1.79.

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Финляндия — Чехия: где смотреть матч чемпионата мира по хоккею 24 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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