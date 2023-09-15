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Сегодня, 16:15

СКА — «Динамо» Москва: где смотреть матч КХЛ 15 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ СКА — «Динамо» Москва 15 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Тренировка СКА.
Фото Телеграм-канал СКА, Telegram

15 сентября СКА попытается прервать трехматчевую серию из поражений в поединке с одним из лидеров Западной конференции — московским «Динамо». Игра пройдет в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ» и KHL PRIME стартует в 18.45 мск.

Игроки &laquo;Сочи&raquo;. «Сочи» — «Сибирь»: прогноз на матч КХЛ 15 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение подопечным Романа Ротенберга: поставить на выигрыш армейцев в основное время можно за 1.93, что составляет около 50% вероятности. Победа гостей доступна с котировкой 3.50 (27%), ничья идет за чуть большие 4.10 (23%).

Считаете, что соперники выйдут за пределы основного времени? Ставка в 1000 рублей на «мирный» итог при благоприятном исходе принесет 4100 рублей.

В прошлой регулярке командам не хватило основного времени для выявления сильнейшего в трех из шести матчей. Успех СКА с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.54, этот рынок на «Динамо» идет за 2.46.

Также вы можете присмотреться к ставкам на исход с форой:

• Ф1(-1.5) — за 2.55, Ф2(+1.5) — за 1.50;

• Ф1(0) — за 1.47, Ф2(0) — за 2.62.

Игроки &laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;матче с&nbsp;ЦСКА. СКА — «Динамо» Москва: прогноз на матч КХЛ 15 сентября 2023 года

Эксперты ожидают результативную разборку: тотал больше 4.5 гола можно оформить за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.10. В прошлом сезоне команды пробили «верх» по заброшенным шайбам в трех из шести встреч.

В половине матчей прошлого регулярного чемпионата клубы отправлялись как минимум в дополнительное время. В текущем сезоне «Динамо» и СКА на двоих провели уже 11 игр в КХЛ, и только москвичи зашли за рамки трех периодов, да и то однажды. Наличие овертайма в предстоящем поединке идет за 4.10, вариант «овертайма не будет» — за 1.23.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Максим Кузьмин

Балтика

 3
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Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
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Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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