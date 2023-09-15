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Сегодня, 18:15

«Сочи» — «Сибирь»: где смотреть матч КХЛ 15 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Сочи» — «Сибирь» 15 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Сочи».
Фото Телеграм-канал «Сочи», Telegram

15 сентября «Сочи» проведет первый домашний матч в текущем регулярном чемпионате КХЛ. Во дворец спорта «Большой» приедет «Сибирь», столкновение команд начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL, эфир стартует в 19.15 мск.

Игроки &laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;матче с&nbsp;ЦСКА. СКА — «Динамо» Москва: прогноз на матч КХЛ 15 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet посчитали шансы гостей чуть более предпочтительными. Поставить на успех «Сибири» в основное время можно с коэффициентом 2.06, что составляет примерно 47% вероятности. Выигрыш хозяев оценен в 3.20 (29%), «мирный» исход идет за 3.95 (24%).

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В текущем сезоне команды оформили уже три победы на двоих после ничьих в основное время. Триумф «леопардов» с учетом овертайма и серии буллитов дали за 2.28, «снеговиков» — за 1.62. При этом друг с другом соперники в последний раз играли в дополнительном отрезке в декабре 2020-го.

Также доступен широкий выбор ставок на викторию любого из коллективов с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.40, Ф2(0) — за 1.57;

• Ф2(-1.5) — за 2.70, Ф1(+1.5) — за 1.43.

Игроки &laquo;Сочи&raquo;. «Сочи» — «Сибирь»: прогноз на матч КХЛ 15 сентября 2023 года

В нынешней регулярке клубы не впечатляют результативностью: «Сибирь» на пару с «Витязем» вообще наименее скорострельная команда КХЛ, забросила всего 1.8 шайбы в среднем за игру. При этом тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.64, ТМ 4.5 — за 2.15. А в очных встречах с южанами «верх» по метким броскам в последний раз пробивали в октябре 2019-го.

Рынок на наличие овертайма предложен за 3.95, обратный вариант идет за 1.24.

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СКА — «Динамо» Москва: где смотреть матч КХЛ 15 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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