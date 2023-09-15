«Интер» — «Милан»: Адамян считает, что Лаутаро и компания вынудят соперника отыгрываться
16 сентября в 19.00 по московскому времени «Интер» и «Милан» сыграют в четвертом туре итальянской серии А. Прогноз на встречу, которая пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца», дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Карен Адамян.
В какой форме «Интер»
Поражение в финале Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» (0:1) закалило нерадзурри. В восьми последующих матчах подопечные Симоне Индзаги один раз сыграли вничью и одержали семь побед. Старт нового розыгрыша серии А получается максимально уверенным: обыграны «Монца» (2:0), «Кальяри» (2:0) и «Фиорентина» (4:0). «Интер» — единственная команда, не пропустившая в трех стартовых турах.
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Это стало возможно в том числе благодаря уверенной игре нового вратаря Янна Зоммера. Продав Андре Онану в «Манчестер Юнайтед», Марсело Брозовича в «Аль-Наср» и Робина Госенса в «Унион», черно-синие потратили вырученные деньги на голкипера «Баварии» Зоммера, полузащитника «Сассуоло» Давиде Фраттези, защитника «Баварии» Бенжамена Павара и нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама. Команда стала сильнее и справедливо идет в фаворитах нового сезона.
Накануне миланского дерби Индзаги может смущать только тот факт, что во время паузы в чемпионате его подопечные провели на поле в своих национальных сборных почти на 500 минут больше, чем игроки «Милана». Серия А только стартовала, но сил, возможно, не хватит.
В какой форме «Милан»
Россонери пока также идут без потерь. В активе команды победы над «Болоньей» (2:0), «Торино» (4:1) и «Ромой» (2:1). Лучшим бомбардиром является Оливье Жиру, забивший четыре гола (три с пенальти). Нападающий получил травму в расположении сборной Франции, но в четверг вернулся к тренировкам с «Миланом» в общей группе.
Если Жиру все же будет не готов на сто процентов, результат может сделать кто-то из новичков. Летом красно-черные неплохо поработали на трансферном рынке: полузащитники Тиджани Рейндерс (перешел из АЗ) и Рубен Лофтус-Чик, а также игрок атаки Кристиан Пулишич (оба — из «Челси») моментально вписались в основной состав, а Самуэль Чуквуезе («Вильярреал») и Ноа Окафор («Зальцбург») успешно выходят на замены.
Восемь забитых мячей — лучший результат наряду с «Интером». Шесть из них россонери отправили в ворота соперников в первых таймах. Скорее всего, и в субботу подопечные Стефано Пиоли постараются сделать положительный результат сразу. Правда, и нерадзурри также не любят откладывать дело в долгий ящик.
«Интер» — «Милан»: статистика личных встреч
В прошлом сезоне команды встречались пять раз, у «Интера» четыре победы при одном поражении. Нерадзурри лишили россонери двух трофеев — выбили из Лиги чемпионов на полуфинальной стадии (2:0, 1:0) и разгромили в матче за Суперкубок Италии (3:0). В чемпионате команды обменялись победами — 3:2 в пользу «Милана» и 1:0 в пользу «Интера».
Прогноз Карена Адамяна на матч «Интер» — «Милан» 16 сентября
«Несмотря на то что обе команды подошли к дерби без очковых потерь, букмекеры считают фаворитами именно нерадзурри. Многое будет зависеть от того, кто откроет счет. Статистика за «Интер»: черно-синие забили первыми в 10 последних матчах против «Милана», которые не завершались со счетом 0:0. Чаще всего это делал Лаутаро Мартинес. Аргентинец — главная звезда нерадзурри, он забил уже пять голов в стартовых турах нового сезона. Мартинес — главная угроза для россонери, которые в отличие от земляков дважды пропустили в первых трех матчах», — поделился мыслями Адамян.
На вариант «Интер» забьет первый гол в матче» в букмекерской компании ФОНБЕТ можно поставить с коэффициентом 1.78.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0