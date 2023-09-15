15 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ сойдутся «Сочи» и «Сибирь». Игра пройдет на льду дворца спорта «Большой», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL, эфир стартует в 19.15 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита, но все же посчитали шансы гостей более весомыми. Поставить на успех «Сибири» в основное время можно с коэффициентом 2.06, что приблизительно 47% вероятности. Выигрыш хозяев оценен в 3.20 (29%), «мирный» итог идет за 3.95 (24%).

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В текущем сезоне клубы оформили уже три победы на двоих после ничьих в основное время. Триумф «леопардов» с учетом овертайма и серии буллитов предложили за 2.28, «снеговиков» — за 1.62.

Также доступен широкий выбор ставок на викторию любого из коллективов с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.40, Ф2(0) — за 1.57;

• Ф2(-1.5) — за 2.70, Ф1(+1.5) — за 1.43.

Соперники пока не впечатляют результативностью: «Сибирь» вообще наименее скорострельная команда КХЛ (на пару с «Витязем»), забросила всего 1.8 шайбы в среднем за игру. При этом тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.64, ТМ 4.5 — за 2.15.

Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Сибирь»

Команды не блещут результативностью на старте сезона: хозяева отличились в среднем 2.67 раза за игру, гости — 1.8. «Сочи» в двух из шести встреч вообще не забросил ни одной шайбы. Также друг с другом оппоненты в последний раз выполняли отметку хотя бы в пять голов на двоих в октябре 2019-го (4:1 в пользу «Сибири») — в последних семи очных поединках в КХЛ «леопарды» и «снеговики» забивали максимум четыре раза.

Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 2.15.

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