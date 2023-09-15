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СКА — «Динамо» Москва: прогноз на матч КХЛ 15 сентября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ СКА — «Динамо» Москва 15 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Динамо» в матче с ЦСКА.
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram

15 сентября один из лидеров текущего сезона КХЛ «Динамо» в поединке регулярного чемпионата встретится со СКА. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на арене «Ледовый дворец» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и KHL PRIME, эфир стартует в 18.45 мск.

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По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, шансы хозяев на успех выглядят предпочтительнее: коэффициент на победу СКА в основное время — 1.93, это примерно 50% вероятности. Выигрыш гостей предложен за 3.50 (27%), котировка на ничью — 4.10 (23%).

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В прошлой регулярке командам не хватило основного времени для выявления сильнейшего в трех из шести матчей. Успех СКА с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.54, этот рынок на «Динамо» идет за 2.46.

Также вы можете присмотреться к ставкам на исход с форой:

• Ф1(-1.5) — за 2.55, Ф2(+1.5) — за 1.50;

• Ф1(0) — за 1.47, Ф2(0) — за 2.62.

Эксперты ожидают результативную игру: тотал больше 4.5 гола можно оформить за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.10. В прошлом сезоне соперники пробили «верх» по заброшенным шайбам в трех из шести встреч.

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Прогноз и ставка на матч СКА — «Динамо»

Петербуржцы находятся в кошмарном состоянии: потерпели три поражения подряд и после пяти игр расположились лишь на 10-й строчке Западной конференции — ниже только «Витязь». «Динамо» же с восемью баллами делит первое место с «Торпедо» и «Куньлунем». При этом команды уже встречались в этом сезоне: армейцы одолели москвичей (2:1) в дебютном матче сезона.

Но сейчас бело-голубые находятся в отличной форме: выдали три победы подряд, забивая по четыре раза за 60 минут. «Динамо» отличается в среднем 3.17 раза, СКА же в трех предыдущих поединках пропустил 10 шайб. Вероятно, москвичи попытаются взять реванш за недавнее поражение.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.62.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
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Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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