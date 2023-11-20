СКА — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 20 ноября 2023 года
20 ноября в КХЛ состоится армейское дерби — СКА на своем льду примет ЦСКА. Игра пройдет в Ледовом дворце Санкт-Петербурга и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, на телеканале KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.15 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что команды равны перед предстоящим матчем. На победу СКА в основное время можно поставить с коэффициентом 2.47, это примерно 40% вероятности исхода. Успех ЦСКА котируется за 2.52 (39%), ничья — за 3.95 (21%).
Если считаете, что москвичи не уступят по итогам трех периодов, возьмите Х2 за 1.53.
Можете выбрать один из вариантов для ставки на количество шайб в матче:
СКА забросил ЦСКА больше двух раз в трех из четырех последних матчей: ИТБ1 (2.5) доступен за 1.99, ИТМ1 (2.5) — за 1.81.
Команда Федорова поразила ворота коллектива Ротенберга в первом периоде в трех предыдущих встречах. На то, что это произойдет снова, коэффициент — 1.74.
Прогноз и ставка на матч СКА — ЦСКА
В конце октября и начале ноября СКА частенько собирал поражения, но сейчас идет на серии из пяти побед. Причем среди побитых армейцами команд оказались мясистые «Ак Барс» (4:2) и «Локомотив» (2:1). Благодаря этим успехам Толчинский и компания поднялись на шестое место в конференции и опередили по дополнительным показателям ЦСКА.
Команда Федорова показывает более скромные результаты: после трех поражений от «Лады» (3:4), «Трактора» (0:4) и «Авангарда» (4:6) она с трудом переиграла аутсайдеров — «Нефтехимик», «Амур» (по 2:1) и «Сочи» (3:1). Высока вероятность, что дома СКА неоднократно найдет ключ к воротам соперника и наберет очередные важнейшие очки.
Рекомендуемая ставка: П1 за 1.88.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3