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СКА — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 20 ноября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ СКА — ЦСКА 20 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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СКА.
Фото Global Look Press

20 ноября в КХЛ состоится армейское дерби — СКА на своем льду примет ЦСКА. Игра пройдет в Ледовом дворце Санкт-Петербурга и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, на телеканале KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что команды равны перед предстоящим матчем. На победу СКА в основное время можно поставить с коэффициентом 2.47, это примерно 40% вероятности исхода. Успех ЦСКА котируется за 2.52 (39%), ничья — за 3.95 (21%).

Если считаете, что москвичи не уступят по итогам трех периодов, возьмите Х2 за 1.53.

Можете выбрать один из вариантов для ставки на количество шайб в матче:

  • тотал больше 4.5 идет за 1.66, ТМ 4.5 — за 2.21;

  • ТБ 5.5 — за 2.21, ТМ 5.5 — за 1.62.

СКА забросил ЦСКА больше двух раз в трех из четырех последних матчей: ИТБ1 (2.5) доступен за 1.99, ИТМ1 (2.5) — за 1.81.

Команда Федорова поразила ворота коллектива Ротенберга в первом периоде в трех предыдущих встречах. На то, что это произойдет снова, коэффициент — 1.74.

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Прогноз и ставка на матч СКА — ЦСКА

В конце октября и начале ноября СКА частенько собирал поражения, но сейчас идет на серии из пяти побед. Причем среди побитых армейцами команд оказались мясистые «Ак Барс» (4:2) и «Локомотив» (2:1). Благодаря этим успехам Толчинский и компания поднялись на шестое место в конференции и опередили по дополнительным показателям ЦСКА.

Команда Федорова показывает более скромные результаты: после трех поражений от «Лады» (3:4), «Трактора» (0:4) и «Авангарда» (4:6) она с трудом переиграла аутсайдеров — «Нефтехимик», «Амур» (по 2:1) и «Сочи» (3:1). Высока вероятность, что дома СКА неоднократно найдет ключ к воротам соперника и наберет очередные важнейшие очки.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.88.

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Хоккей
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Прогнозы на спорт
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

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 6
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
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Спартак

 11 1 3
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