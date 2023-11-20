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Словения — Казахстан: где смотреть матч квалификации Евро-2024 20 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации Евро-2024 Словения — Казахстан 20 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Магомед Адиев (сборная Казахстана).
Фото Официальный сайт Казахстанской федерации футбола

20 ноября Словения примет сборную Казахстана на стадионе «Стожице» в Любляне. Поединок начнется в 22.45 по московскому времени. Участников группы H рассудит арбитр Шимон Марчиняк из Польши. Прямой эфир встречи 10-го тура квалификации чемпионата Европы-2024 стартует с 22.35 мск на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
20 нояб, 22:45. Stozice Stadium (Любляна)
Словения
Казахстан

Аналитики букмекерской компании Olimpbet ожидают победы словенцев: поставить на хозяев можно с коэффициентом 1.47, это около 62% вероятности. Выигрыш «ястребов» предложен с котировкой 7.08 (14%). Ничья доступна за 4.23 (24%).

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.00, ТМ 2.5 — за 1.74.

Специалисты считают, что соперники вряд ли огорчат друг друга. Вариант «обе забьют» идет за 2.27, обратный рынок — за 1.64.

Команда Магомеда Адиева отличилась на протяжении четырех туров подряд. Продолжение удачной серии гостей дали за 1.91.

Украина&nbsp;&mdash; Италия. Украина с Италией решат, кому достанется прямая путевка на Евро-2024. Надеяться на «сухарь» никому из соперников не стоит

В первом круге парни Матьяжа Кека одолели сборную Казахстана в Астане (2:1). Индивидуальный тотал словенцев больше 1.5 гола можно взять за 1.72.

Четыре самых вероятных итога поединка, по версии экспертов, подразумевают триумф хозяев с «сухим» счетом или ничью:

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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26 тур
27 тур
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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 12
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Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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