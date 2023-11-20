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Словения — Казахстан: прогноз на матч квалификации Евро-2024 20 ноября 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Словения — Казахстан 20 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Сборная Казахстана.
Фото Официальный сайт Казахстанской федерации футбола

20 ноября сборная Казахстана приедет в гости к Словении в 10-м туре квалификации чемпионата Европы-2024. Встреча на стадионе «Стожице» в Любляне начнется по свистку польского судьи Шимона Марчиняка в 22.45 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» покажут поединок в прямом эфире с 22.35 (мск).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
20 нояб, 22:45. Stozice Stadium (Любляна)
Словения
Казахстан

В букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех парней Матьяжа Кека можно с коэффициентом 1.47, это около 62% вероятности. Выигрыш казахов представлен за 7.08 (14%). Ничья доступна за 4.23 (24%).

В первом туре коллектив Магомеда Адиева уступил Словении в Астане (1:2). Верите, что в гостях «ястребы» точно наберут очки? Опцию X2 можно взять за 2.69.

Аналитики сомневаются, что поединок получится результативным: тотал больше 2.5 гола идет за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.74.

Вариант «обе забьют» оценен за 2.27, обратный рынок — за 1.64.

Среди наиболее возможных, по мнению экспертов, итогов противостояния — 1:0 или 2:0 в пользу словенцев. На оба счета предложили котировки 5.40 и 5.76 соответственно.

Украина&nbsp;&mdash; Италия. Украина с Италией решат, кому достанется прямая путевка на Евро-2024. Надеяться на «сухарь» никому из соперников не стоит

Прогноз и ставка на матч Словения — Казахстан

В разборке на стадионе «Стожице» определится обладатель прямой путевки на Евро-2024 — накануне встречи в Любляне парни Матьяжа Кека опережают «ястребов» на одно очко. В поединке первого круга на «Астана Арене» три очка достались словенцам (2:1), но хозяева все равно не ушли с поля без точного выстрела. Казахи обменялись голами с соперниками в трех играх подряд, а за всю отборочную кампанию не отличились лишь однажды — в гостях у Финляндии (0:1). Турнирная мотивация располагает к продлению серии.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.27.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
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 - : -
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