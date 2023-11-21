21 ноября сборная Белоруссии навестит Косово в заключительном туре квалификации чемпионата Европы-2024. Встреча на стадионе имени Фадиля Вокрри в Приштине начнется по свистку болгарского судьи Георги Кабакова в 22.45 по московскому времени. В России поединок не покажут.

В букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех «Золотых мальчиков» можно с коэффициентом 1.66, это около 56% вероятности. Выигрыш белорусов представлен за 5.17 (19%). Ничья доступна за 3.93 (25%).

В первом круге «Белые крылья» одолели коллектив Приможа Глихи (2:1). Верите, что и на этот раз гости наберут очки? Опцию X2 можно взять за 2.24.

Аналитики не уверены, что поединок получится результативным: тотал больше 2.5 гола идет за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.77.

Вариант «обе забьют» оценен за 2.05, обратный рынок — за 1.78.

Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 1:0 в пользу Косово. На этот счет предложили котировку 6.00.

Прогноз и ставка на матч Косово — Белоруссия

За тур до финиша квалификации парни Карлоса Алоса зависли на предпоследней строчке группы I, но победа в Приштине позволит «Белым крыльям» обогнать косоваров. Задача видится непростой: в текущей кампании коллектив Приможа Глихи ни разу не проиграл дома. Хозяева стадиона Фадиля Вокрри поделили очки с Андоррой (1:1), Румынией (0:0) и Швейцарией (2:2), а месяц назад одолели Израиль (1:0). Три дня назад «Золотые мальчики» снова разошлись «миром» со швейцарцами — теперь уже в Базеле (1:1). И теперь сделают все, чтобы завершить отборочный цикл на позитиве. Правда, результативную перестрелку ждать вряд ли стоит — Бернард Бериша и компания пробили «верх» по голам лишь в трех поединках из девяти.

Рекомендуемая ставка: Косово не уступит и ТМ 2.5 за 2.02.

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