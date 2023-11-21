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Косово — Белоруссия: прогноз на матч квалификации Евро-2024 21 ноября 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Косово — Белоруссия 21 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Белоруссия — Косово.
Фото Официальный сайт Белорусской федерации футбола

21 ноября сборная Белоруссии навестит Косово в заключительном туре квалификации чемпионата Европы-2024. Встреча на стадионе имени Фадиля Вокрри в Приштине начнется по свистку болгарского судьи Георги Кабакова в 22.45 по московскому времени. В России поединок не покажут.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
21 нояб, 22:45. Fadil Vokrri Stadium (Приштина)
Косово
Белоруссия

В букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех «Золотых мальчиков» можно с коэффициентом 1.66, это около 56% вероятности. Выигрыш белорусов представлен за 5.17 (19%). Ничья доступна за 3.93 (25%).

В первом круге «Белые крылья» одолели коллектив Приможа Глихи (2:1). Верите, что и на этот раз гости наберут очки? Опцию X2 можно взять за 2.24.

Аналитики не уверены, что поединок получится результативным: тотал больше 2.5 гола идет за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.77.

Вариант «обе забьют» оценен за 2.05, обратный рынок — за 1.78.

Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 1:0 в пользу Косово. На этот счет предложили котировку 6.00.

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Прогноз и ставка на матч Косово — Белоруссия

За тур до финиша квалификации парни Карлоса Алоса зависли на предпоследней строчке группы I, но победа в Приштине позволит «Белым крыльям» обогнать косоваров. Задача видится непростой: в текущей кампании коллектив Приможа Глихи ни разу не проиграл дома. Хозяева стадиона Фадиля Вокрри поделили очки с Андоррой (1:1), Румынией (0:0) и Швейцарией (2:2), а месяц назад одолели Израиль (1:0). Три дня назад «Золотые мальчики» снова разошлись «миром» со швейцарцами — теперь уже в Базеле (1:1). И теперь сделают все, чтобы завершить отборочный цикл на позитиве. Правда, результативную перестрелку ждать вряд ли стоит — Бернард Бериша и компания пробили «верх» по голам лишь в трех поединках из девяти.

Рекомендуемая ставка: Косово не уступит и ТМ 2.5 за 2.02.

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Россия — Куба: где смотреть товарищеский матч 20 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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 12
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Крылья Советов

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Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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