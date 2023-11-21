Косово — Белоруссия: прогноз на матч квалификации Евро-2024 21 ноября 2023 года
21 ноября сборная Белоруссии навестит Косово в заключительном туре квалификации чемпионата Европы-2024. Встреча на стадионе имени Фадиля Вокрри в Приштине начнется по свистку болгарского судьи Георги Кабакова в 22.45 по московскому времени. В России поединок не покажут.
В букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех «Золотых мальчиков» можно с коэффициентом 1.66, это около 56% вероятности. Выигрыш белорусов представлен за 5.17 (19%). Ничья доступна за 3.93 (25%).
В первом круге «Белые крылья» одолели коллектив Приможа Глихи (2:1). Верите, что и на этот раз гости наберут очки? Опцию X2 можно взять за 2.24.
Аналитики не уверены, что поединок получится результативным: тотал больше 2.5 гола идет за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.77.
Вариант «обе забьют» оценен за 2.05, обратный рынок — за 1.78.
Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 1:0 в пользу Косово. На этот счет предложили котировку 6.00.
Прогноз и ставка на матч Косово — Белоруссия
За тур до финиша квалификации парни Карлоса Алоса зависли на предпоследней строчке группы I, но победа в Приштине позволит «Белым крыльям» обогнать косоваров. Задача видится непростой: в текущей кампании коллектив Приможа Глихи ни разу не проиграл дома. Хозяева стадиона Фадиля Вокрри поделили очки с Андоррой (1:1), Румынией (0:0) и Швейцарией (2:2), а месяц назад одолели Израиль (1:0). Три дня назад «Золотые мальчики» снова разошлись «миром» со швейцарцами — теперь уже в Базеле (1:1). И теперь сделают все, чтобы завершить отборочный цикл на позитиве. Правда, результативную перестрелку ждать вряд ли стоит — Бернард Бериша и компания пробили «верх» по голам лишь в трех поединках из девяти.
Рекомендуемая ставка: Косово не уступит и ТМ 2.5 за 2.02.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3