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Сегодня, 14:15

СКА — ЦСКА: где смотреть матч плей-офф КХЛ 10 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА 10 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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ЦСКА против СКА.
Фото Global Look Press

10 апреля в Ледовом дворце Санкт-Петербурга пройдет пятый матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени и будет доступна для просмотра на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах KHL и KHL Prime с 19.30 мск. Счет в серии ничейный — 2:2.

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Букмекерская компания Olimpbet считает СКА фаворитом встречи. Успех команды Романа Ротенберга в основное время можно взять за 2.13, что около 46% вероятности исхода. Ничья предложена за 3.90 (23%), триумф ЦСКА — за 3.20 (31%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат по итогам трех периодов выплата составит 3900 рублей.

Возьмите условие «ЦСКА не проиграет в основное время» за 1.71, если верите в силу и стойкость московских армейцев.

Соперники в этой серии ни разу не забросили больше четырех шайб. На тотал больше 4.5 гола выписан коэффициент 1.70, на ТМ 4.5 — 2.14.

Какой период будет самым результативным? Первый — 4.80, второй — 3.30, третий — 3.50.

В последнем матче СКА впервые в этой серии забросил трижды. ИТБ1 (2.5) оценен в 1.83, ИТМ1 (2.5) — в 1.97.

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Победу СКА в предстоящей игре с учетом овертайма можно взять за 1.64, успех ЦСКА — за значительно более крупные 2.24.

После выигрыша четвертого матча команда Романа Ротенберга вернула статус фаворита всей серии: выход питерцев в финал доступен за 1.68, ЦСКА — за 2.18.

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СКА — ЦСКА: Ротенберг и Федоров сыграют в кошки-мышки в пятом матче серии
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 1 : 2
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 3 : 0
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 3 : 1
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 1 : 2
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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