СКА — ЦСКА: Ротенберг и Федоров сыграют в кошки-мышки в пятом матче серии
10 апреля в Санкт-Петербурге состоится пятый матч полуфинала плей-офф КХЛ, в котором СКА сразится с ЦСКА. Игра пройдет в Ледовом дворце и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 19.00 по московскому времени. Счет в серии равный — 2:2.
Букмекерская компания Olimpbet выявила фаворита предстоящей встречи — им стал СКА. На победу санкт-петербуржцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.13, что приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (23%), успех ЦСКА — за 3.20 (31%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3200 рублей, а чистая прибыль составит 2200 рублей.
Считаете, что ЦСКА не уступит по итогам трех периодов? Вариант Х2 идет за 1.71.
Соперники в этой серии ни разу не забросили больше четырех шайб. На тотал больше 4.5 гола выписан коэффициент 1.70, на ТМ 4.5 — 2.14.
В последнем матче СКА отличился дважды за 17 секунд, а всего оформил три гола. ИТБ1 (2.5) оценен в 1.83, ИТМ1 (2.5) — в 1.97.
Победу СКА в предстоящей игре с учетом овертайма можно взять за 1.64, успех ЦСКА — за значительно более крупные 2.24.
После выигрыша четвертого матча команда Романа Ротенберга вернула статус фаворита всей серии: выход питерцев в финал доступен за 1.68, ЦСКА — за 2.18.
Прогноз и ставка на матч СКА — ЦСКА
ЦСКА со СКА медленно, но верно приближаются к кульминации серии. Благодаря непростой, но яркой победе в четвертом матче (3:1) команда Романа Ротенберга сравняла счет и все еще может всерьез рассчитывать на первый за пять лет финал Кубка Гагарина. В прошедшей встрече санкт-петербуржцам пришлось агрессивно сыграть в атаке, особенно с учетом отставания в счете к концу второго периода.
Пятый матч вряд ли выйдет таким же динамичным, как предыдущий, потому что получит статус ключевого. Победителю останется шаг до общего успеха, а проигравший лишится права на ошибку. Поэтому вряд ли кто-то будет предпринимать слишком резкие движения, что отразится на результативности. К слову, в предыдущих четырех матчах соперники ни разу не преодолели отметку в пять заброшенных шайб. Не случится этого и на сей раз.
Рекомендуемая ставка: ТМ 5 за 1.82 (в случае если команды забросят ровно пять шайб, по ставке случится возврат).
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|2 : 0
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|2 : 0
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|3 : 3
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|1 : 2
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|3 : 0
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|3 : 1
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|1 : 2
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4