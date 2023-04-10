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Сегодня, 13:15

СКА — ЦСКА: Ротенберг и Федоров сыграют в кошки-мышки в пятом матче серии

Прогноз на матч плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА 10 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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СКА.
Фото Global Look Press

10 апреля в Санкт-Петербурге состоится пятый матч полуфинала плей-офф КХЛ, в котором СКА сразится с ЦСКА. Игра пройдет в Ледовом дворце и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 19.00 по московскому времени. Счет в серии равный — 2:2.

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Букмекерская компания Olimpbet выявила фаворита предстоящей встречи — им стал СКА. На победу санкт-петербуржцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.13, что приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (23%), успех ЦСКА — за 3.20 (31%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3200 рублей, а чистая прибыль составит 2200 рублей.

Считаете, что ЦСКА не уступит по итогам трех периодов? Вариант Х2 идет за 1.71.

Соперники в этой серии ни разу не забросили больше четырех шайб. На тотал больше 4.5 гола выписан коэффициент 1.70, на ТМ 4.5 — 2.14.

В последнем матче СКА отличился дважды за 17 секунд, а всего оформил три гола. ИТБ1 (2.5) оценен в 1.83, ИТМ1 (2.5) — в 1.97.

Победу СКА в предстоящей игре с учетом овертайма можно взять за 1.64, успех ЦСКА — за значительно более крупные 2.24.

После выигрыша четвертого матча команда Романа Ротенберга вернула статус фаворита всей серии: выход питерцев в финал доступен за 1.68, ЦСКА — за 2.18.

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Прогноз и ставка на матч СКА — ЦСКА

ЦСКА со СКА медленно, но верно приближаются к кульминации серии. Благодаря непростой, но яркой победе в четвертом матче (3:1) команда Романа Ротенберга сравняла счет и все еще может всерьез рассчитывать на первый за пять лет финал Кубка Гагарина. В прошедшей встрече санкт-петербуржцам пришлось агрессивно сыграть в атаке, особенно с учетом отставания в счете к концу второго периода.

Пятый матч вряд ли выйдет таким же динамичным, как предыдущий, потому что получит статус ключевого. Победителю останется шаг до общего успеха, а проигравший лишится права на ошибку. Поэтому вряд ли кто-то будет предпринимать слишком резкие движения, что отразится на результативности. К слову, в предыдущих четырех матчах соперники ни разу не преодолели отметку в пять заброшенных шайб. Не случится этого и на сей раз.

Рекомендуемая ставка: ТМ 5 за 1.82 (в случае если команды забросят ровно пять шайб, по ставке случится возврат).

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ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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«Оренбург» — «Ростов»: где смотреть матч РПЛ 10 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 1 : 2
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 3 : 0
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 3 : 1
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 1 : 2
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Торпедо М

 8 1 4
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Локомотив

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