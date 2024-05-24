Sportal: Бабич может уйти из «Спартака» в «Црвену Звезду»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич может покинуть красно-белых по окончании сезона, сообщает Sportal.

По данным источника, 28-летний серб близок к переходу «Црвену Звезду». В клубе из Белграда Бабич заменит защитника Александара Драговича, который подпишет контракт с «Аустрией» из Вены.

В то же время Meridian Sport сообщает, что «Спартак» отказался от сделки, заявив, что Бабич не продается.

Контракт защитника с красно-белыми истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бабича в 4 миллиона евро.

В этом сезоне на его счету 3 гола в 24 матчах за «Спартак».