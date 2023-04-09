«Манчестер Сити» — «Бавария»: Гвардиола протаранит Холанном поплывшую оборону Тухеля
11 апреля «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с «Баварией». Игра состоится на «Этихад Стэдиум» и начнется в 22.00 по московскому времени. В России ее можно посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 2» с 21.55 мск. Арбитр встречи будет известен позже.
Коэффициенты букмекеров на четвертьфинал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Бавария» 11 апреля 2023 года
Букмекерская компания Olimpbet назвала «горожан» фаворитом встречи. Взять победу команды Пепа Гвардиолы можно за небольшой коэффициент 1.82, вероятность исхода — около 54%. Ничья оценена в 4.07 (23%), триумф мюнхенцев — в примерно равные 4.17 (23%).
«Бавария» выиграла в семи матчах ЛЧ подряд. Верите, что и в этот раз немецкая команда не уступит? Ставка Х2 предложена с котировкой 2.05.
«Сити» и «Бавария» — самые результативные команды своих чемпионатов: они забили 71 и 76 голов соответственно. Тотал больше 2.5 мяча на очный матч имеется за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.32.
Мюнхенцы отличились в 28 последних матчах, а «горожане» в предыдущих пяти поединках оформляли в среднем по четыре мяча. Обмен голами идет за 1.63, обратный рынок — за 2.29.
Наиболее вероятный точный счет, по версии Olimpbet, 1:1. Этот исход доступен за 7.45.
«Манчестер Сити» — «Бавария»: прогноз и анализ 1/4 Лиги чемпионов 11 апреля 2023 года
«Горожане» почти не ощутили сопротивление «Лейпцига» в 1/8 ЛЧ: первый матч в Германии завершился ничьей (1:1), но в Англии «Сити» пустил «быков» на котлеты (7:0), а Эрлинг Холанн вошел в режим берсерка и оформил пента-трик.
Кстати, лучший бомбардир «горожан» и АПЛ (28 мячей) регенерировал травму — норвежец выйдет на поле в ближайших поединках против «Саутгемптона» и «Баварии». Чего не скажешь о Филе Фодене — движок команды Пепа перенес операцию по удалению аппендицита и пропустит три недели.
Обитатели «Этихада» еще не проигрывали в текущей ЛЧ: за восемь встреч пять побед и три ничьи. Причем в пяти матчах «Сити» не пропускал голов.
«Горожане» идут на впечатляющей беспроигрышной серии дома в рамках ЛЧ: с ноября 2018-го «Ман Сити» не уступил в 23 встречах кряду, причем 21 из них выиграл. А в 14 из 16 предыдущих поединках на «Этихаде» Кевин Де Брёйне и компания забили минимум два гола.
Это шестой подряд выход «Манчестер Сити» в четвертьфинал ЛЧ, но английский клуб преодолел эту стадию лишь дважды.
«Бавария» выиграла восемь из восьми матчей в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Причем в семи из них немцы не пропустили. В 1/8 финала мюнхенцы выбили «ПСЖ» (1:0, 2:0), а первый поединок против парижан оказался единственным, в котором немецкий клуб забил меньше двух мячей.
Недавно команду из-за внутриклубных скандалов покинул Юлиан Нагельсманн: клуб подозревал его в сливах инсайдов в прессу из-за отношений с журналисткой Bild Леной Вурценбергер. Команду экстренно возглавил Томас Тухель и в дебюте обыграл бывший клуб — дортмундскую «Боруссию» (4:2). Правда, в следующем же матче мюнхенский клуб уступил «Фрайбургу» (1:2) и вылетел из Кубка Германии.
В 1/4 финала ЛЧ «Бавария» вышла в 21 раз. В двух предыдущих сезонах мюнхенцы не пробились в полуфинал. Но в розыгрыше-2019/20 им это удалось, и клуб в итоге выиграл трофей.
У Тухеля тоже есть две серьезные потери: травмированы Мануэль Нойер и Люка Эрнандес, которые не выступают с конца прошлого года.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Бавария»
Клубы трижды сталкивались на групповой стадии Лиги чемпионов, но ни разу — в плей-офф. «Мюнхен» победил четыре раза, «Сити» — дважды. Баварцы великолепно играют на выездах в рамках ЛЧ: в 11 из 12 прошлых поединков на чужих полях не пропускали больше одного мяча. А четыре последних гостевых столкновениях выиграли с общим счетом 10:2.
Но у мюнхенцев наметился спад в обороне: в последних четырех матчах клуб Тухеля пропустил не меньше двух мячей за матч и проиграл две из трех предыдущих встреч. В то же время «Манчестер Сити» максимально разогнался: команда Гвардиолы закинула четыре мяча «Ливерпулю», шесть — «Бернли» и семь «Лейпцигу», пропустив всего один. К тому же вылечился Эрлинг Холанн, который умеет забивать «Баварии» (пять голов в семи матчах).
В результате «Бавария» может зацепиться за ничью, но не пропустить — вряд ли.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 2.5 за 2.05.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|2 : 0
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|2 : 0
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|3 : 3
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|1 : 2
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|3 : 0
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|3 : 1
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|1 : 2
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4