«Бенфика» — киллер в ЛЧ благодаря Жоау Мариу и Рамушу. Но взломать плотную оборону «Интера» будет непросто
11 апреля в первом четвертьфинале Лиги чемпионов «Интер» приедет в гости к «Бенфике». Команды выйдут на поле «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» начнется в 21.55 мск. Обслужит встречу английский арбитр Майкл Оливер.
Коэффициенты букмекеров на 1/4 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Интер» 11 апреля 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение лиссабонским «орлам». На победу хозяев предложен коэффициент 2.20, что составляет примерно 45% вероятности. На ничью можно поставить за 3.40 (28%), а успех «нерадзурри» оценен в 3.65 (27%).
При этом накануне противостояния аналитики дают обеим командам почти равные шансы на проход в полуфинал. Триумф «Бенфики» по итогам двух матчей оценен в 1.93, на «Интер» дали 1.90.
В последних пяти играх миланцев соперники забивали максимум два мяча на двоих. Тотал больше 2.5 гола на игру с «Бенфикой» предложен за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.68.
Аналитики не нашли однозначного ответа, огорчат ли команды друг друга. На обмен голами дали коэффициент 1.92, на обратный рынок — 1.90.
Эксперты ФОНБЕТ предположили три наиболее вероятных результата встречи:
«Бенфика» — «Интер»: прогноз и анализ 1/4 финала Лиги чемпионов 11 апреля 2023 года
«Орлы» уверенно разобрали «Брюгге» в 1/8 финала ЛЧ — 2:0, 5:1. «Бенфика» вышла в четвертьфинал второй раз подряд впервые с 1969 года. При этом в полуфинал португальцы не пробивались с 1990-го — в прошлом году их выбил «Ливерпуль» (1:3, 3:3).
«Бенфика» на домашней арене лучшая по всем показателям в чемпионате Португалии: одержала больше всех побед (23), потерпела минимум поражений (два), лидирует по забитым мячам, пропущенным и их разнице (68:16), а также по набранным очкам (71).В текущем розыгрыше ЛЧ она оформила уже 23 мяча — больше только у «Наполи» (25). Свыше половины голов настреляла связка Жоау Мариу и Гонсалу Рамуша (13).
«Интер» с трудом прошел вторую команду Португалии «Порту» в 1/8 финала ЛЧ (1:0, 0:0). «Нерадзурри» ни разу не пропустили за раунд впервые с победного сезона ЛЧ-2009/10. Правда, с тех пор миланцы не показывались в полуфинале главного еврокубка.
В серии А «Интер» выступает неважно. Команда Симоне Индзаги идет на пятой строчке, отставая от второго места на семь баллов, а от третьего и зоны ЛЧ — на два. С конца зимы и после победы над «Порту» черно-синие провалились в глубокую яму: безвыигрышная серия длится уже семь матчей. А еще команда очень мало забила на этом отрезке — всего три мяча. Трудности можно связать с травмами ключевых игроков: Милана Шкриньяра и Хакана Чалханоглу — их восстановление до игры с «Бенфикой» под сомнением.
Прогноз и ставка на матч «Бенфика» — «Интер»
«Интер» не проиграл в шести из семи последних встреч в ЛЧ, победив четыре раза. Причем с пятью матчами без пропущенных голов «нерадзурри» уступают лишь «Баварии», у которой таких поединков семь. Но на выезде миланцы не побеждают в трех поединках ЛЧ подряд, а в двух последних ни разу не забили.
«Бенфика» выиграла 10 из 12 предыдущих матчей Лиги чемпионов, а забила в 17 встречах подряд. В этом розыгрыше турнира «орлы» набросали уже 23 мяча — больше только у «Наполи» (25). А в Лиссабоне команда Рогера Шмидта не проиграла шесть поединков подряд, пять раз победив.
Хозяева попытаются продлить удачную серию, но автобус «Интера» будет тяжело сдвинуть с места.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 2.05.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|2 : 0
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|2 : 0
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|3 : 3
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|1 : 2
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|3 : 0
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|3 : 1
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|1 : 2
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4