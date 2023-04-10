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«Бенфика» — киллер в ЛЧ благодаря Жоау Мариу и Рамушу. Но взломать плотную оборону «Интера» будет непросто

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Интер» 11 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Жоау Мариу.
Фото Global Look Press
Команда Индзаги постарается преодолеть еще один португальский барьер.

11 апреля в первом четвертьфинале Лиги чемпионов «Интер» приедет в гости к «Бенфике». Команды выйдут на поле «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» начнется в 21.55 мск. Обслужит встречу английский арбитр Майкл Оливер.

Лига чемпионов. 1/4 финала
11 апр, 22:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
Интер

Коэффициенты букмекеров на 1/4 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Интер» 11 апреля 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение лиссабонским «орлам». На победу хозяев предложен коэффициент 2.20, что составляет примерно 45% вероятности. На ничью можно поставить за 3.40 (28%), а успех «нерадзурри» оценен в 3.65 (27%).

При этом накануне противостояния аналитики дают обеим командам почти равные шансы на проход в полуфинал. Триумф «Бенфики» по итогам двух матчей оценен в 1.93, на «Интер» дали 1.90.

В последних пяти играх миланцев соперники забивали максимум два мяча на двоих. Тотал больше 2.5 гола на игру с «Бенфикой» предложен за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.68.

Аналитики не нашли однозначного ответа, огорчат ли команды друг друга. На обмен голами дали коэффициент 1.92, на обратный рынок — 1.90.

Эксперты ФОНБЕТ предположили три наиболее вероятных результата встречи:

  • ничья 0:0 идет за 6.50;

  • 1:1 или победа «Бенфики» 1:0 — за 7.00.

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«Бенфика» — «Интер»: прогноз и анализ 1/4 финала Лиги чемпионов 11 апреля 2023 года

«Орлы» уверенно разобрали «Брюгге» в 1/8 финала ЛЧ — 2:0, 5:1. «Бенфика» вышла в четвертьфинал второй раз подряд впервые с 1969 года. При этом в полуфинал португальцы не пробивались с 1990-го — в прошлом году их выбил «Ливерпуль» (1:3, 3:3).

«Бенфика» на домашней арене лучшая по всем показателям в чемпионате Португалии: одержала больше всех побед (23), потерпела минимум поражений (два), лидирует по забитым мячам, пропущенным и их разнице (68:16), а также по набранным очкам (71).В текущем розыгрыше ЛЧ она оформила уже 23 мяча — больше только у «Наполи» (25). Свыше половины голов настреляла связка Жоау Мариу и Гонсалу Рамуша (13).

«Интер» с трудом прошел вторую команду Португалии «Порту» в 1/8 финала ЛЧ (1:0, 0:0). «Нерадзурри» ни разу не пропустили за раунд впервые с победного сезона ЛЧ-2009/10. Правда, с тех пор миланцы не показывались в полуфинале главного еврокубка.

В серии А «Интер» выступает неважно. Команда Симоне Индзаги идет на пятой строчке, отставая от второго места на семь баллов, а от третьего и зоны ЛЧ — на два. С конца зимы и после победы над «Порту» черно-синие провалились в глубокую яму: безвыигрышная серия длится уже семь матчей. А еще команда очень мало забила на этом отрезке — всего три мяча. Трудности можно связать с травмами ключевых игроков: Милана Шкриньяра и Хакана Чалханоглу — их восстановление до игры с «Бенфикой» под сомнением.

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Прогноз и ставка на матч «Бенфика» — «Интер»

«Интер» не проиграл в шести из семи последних встреч в ЛЧ, победив четыре раза. Причем с пятью матчами без пропущенных голов «нерадзурри» уступают лишь «Баварии», у которой таких поединков семь. Но на выезде миланцы не побеждают в трех поединках ЛЧ подряд, а в двух последних ни разу не забили.

«Бенфика» выиграла 10 из 12 предыдущих матчей Лиги чемпионов, а забила в 17 встречах подряд. В этом розыгрыше турнира «орлы» набросали уже 23 мяча — больше только у «Наполи» (25). А в Лиссабоне команда Рогера Шмидта не проиграла шесть поединков подряд, пять раз победив.

Хозяева попытаются продлить удачную серию, но автобус «Интера» будет тяжело сдвинуть с места.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 2.05.

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«Манчестер Сити» — «Бавария»: Гвардиола протаранит Холанном поплывшую оборону Тухеля
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 1 : 2
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 3 : 0
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 3 : 1
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 1 : 2
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
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Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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