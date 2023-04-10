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«Барселона» — «Жирона»: где смотреть матч ла лиги 10 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Барселона» — «Жирона» 10 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Серхио Бускетс.
Фото Global Look Press

10 апреля «Барселона» и «Жирона» разыграют каталонское дерби в 28-м туре чемпионата Испании. Команды встретятся на «Камп Ноу» в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка по платной подписке покажет онлайн-кинотеатр Okko. Встречу обслужит бригада арбитра Матеу Лаоса.

Испания. Ла Лига. 28-й тур
10 апр, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Жирона

Аналитики букмекерской компания Olimpbet прогнозируют три очка в копилку «блауграны». Победа хозяев оценена в 1.31, что около 73% вероятности. Ничья доступна за 5.77 (17%), успех «Жироны» идет за 10.00 (10%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационную победу гостей принесет выигрыш в 10 000 рублей, если команда Хави внезапно уступит.

В последних пяти матчах «Барса» отличалась в среднем 1.6 мяча за игру, а «Жирона» — 1.8. На тотал больше 2.5 гола предложена котировка 1.61, ТМ 2.5 идет за 2.41.

«Блауграна» забила 27 мячей в 13 домашних поединках — в среднем 2.07 гола за игру. ИТБ 2 для хозяев идет за 1.65.

«Жирона» — пятый клуб чемпионата Испании по голам на выезде (17). Поставить на мяч бело-красных можно за 1.85.

«Барселона» еще не проигрывала жиронцам. Верите, что в этот раз гости не уступят Левандовски и компании? Опция Х2 предложена на 3.62.

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«Барса» забила в восьми последних матчах каталонских земляков, но «Жирона» лишь в трех. Обмен голами оценен в 2.03, обратный рынок — в 1.79.

Наиболее вероятный точный счет, по версии аналитиков Olimpbet, — 2:0 в пользу команды Хави. На этот исход можно поставить за 6.43.

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ФК Барселона
ФК Жирона
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СКА — ЦСКА: где смотреть матч плей-офф КХЛ 10 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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28 тур
29 тур
30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 1 : 2
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 3 : 0
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 3 : 1
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 1 : 2
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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