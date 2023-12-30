30 декабря СКА и «Автомобилист» сойдутся в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Команды встретятся в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Начало игры — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 17.15 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET отдали предпочтение петербуржцам: успех команды Романа Ротенберга в основное время доступен с коэффициентом 1.77, что составляет примерно 55% вероятности. Выигрыш гостей можно взять за 4.04 (22%) — это наименее вероятный исход встреч. Ничья идет за 3.94 (23%).

Успех армейцев с учетом дополнительного времени и серии буллитов предложен за 1.45, этот рынок на «Автомобилист» доступен за 2.73.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1) — за 2.02, Ф2(+1) — за 1.74;

• Ф1(-1.5) — за 2.30, Ф2(+1.5) — за 1.56.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.81, ТМ 4.5 — за 1.93.

Поставить на то, что каждая команда отличится как минимум дважды, можно за 2.12. Альтернативный рынок идет за 1.64.

Вероятность увидеть овертайм оценена в 3.94, обратный вариант предложен за 1.24.

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