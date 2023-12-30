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Сегодня, 10:15

СКА — «Автомобилист»: где смотреть матч КХЛ 30 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ СКА — «Автомобилист» 30 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки СКА.
Фото Телеграм-канал СКА, Telegram

30 декабря СКА и «Автомобилист» сойдутся в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Команды встретятся в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Начало игры — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 17.15 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск».

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Аналитики букмекерской компании OLIMPBET отдали предпочтение петербуржцам: успех команды Романа Ротенберга в основное время доступен с коэффициентом 1.77, что составляет примерно 55% вероятности. Выигрыш гостей можно взять за 4.04 (22%) — это наименее вероятный исход встреч. Ничья идет за 3.94 (23%).

Успех армейцев с учетом дополнительного времени и серии буллитов предложен за 1.45, этот рынок на «Автомобилист» доступен за 2.73.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1) — за 2.02, Ф2(+1) — за 1.74;

• Ф1(-1.5) — за 2.30, Ф2(+1.5) — за 1.56.

Игроки СКА. СКА — «Автомобилист»: прогноз на матч КХЛ 30 декабря 2023 года

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.81, ТМ 4.5 — за 1.93.

Поставить на то, что каждая команда отличится как минимум дважды, можно за 2.12. Альтернативный рынок идет за 1.64.

Вероятность увидеть овертайм оценена в 3.94, обратный вариант предложен за 1.24.

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«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 30 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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