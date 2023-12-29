ЦСКА принимает «Северсталь» после пяти поражений подряд. Вторая по результативности команда КХЛ воспользуется проблемами армейцев
30 декабря в регулярном чемпионате КХЛ сойдутся соседи по таблице Западной конференции — ЦСКА и «Северсталь». Игра на «ЦСКА Арене» начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL, а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.50 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Северсталь» 30 декабря 2023 года
Аналитики букмекерской компании OLIMPBET отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.83, вероятность — примерно 52%. Выигрыш череповчан представлен котировкой 3.55 (26%), «мирный» исход доступен за 4.24 (22%).
Победа хозяев с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.51, этот рынок на гостей можно взять за 2.54.
Также вы можете взять один из многочисленных вариантов ставок на результат с форой:
• Ф1(-1) — за 2.10, Ф2(+1) — за 1.68;
• Ф1(-1.5) — за 2.41, Ф2(+1.5) — за 1.51.
Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.59, ТМ 4.5 — за 2.20.
Вероятность дополнительного времени эксперты оценили в 4.24, рынок «овертайма не будет» идет за 1.21.
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ЦСКА — «Северсталь»: прогноз и анализ матча КХЛ 30 декабря 2023 года
Команды уже серьезно отстали от лидирующей группы «Запада»: ЦСКА расположился на шестой строчке, «Северсталь» — на седьмой. Отставание от идущего пятым «Торпедо» составляет девять и 10 очков соответственно. Чтобы подняться по турнирной таблице, обоим коллективам придется серьезно постараться в оставшейся части регулярного сезона.
Армейцы подошли к матчу не в лучшем состоянии: потерпели пять поражений подряд, пропустив в этих играх аж 18 шайб. При этом красно-синие сохраняют статус одной из лучших команд по действиям в обороне: в среднем за матч они пропускают 2,3 гола — меньше залетает в ворота только пяти клубов. Также москвичи девятые по заброшенным шайбам (2,8 в среднем за три периода), но в предыдущих пяти поединках лишь раз оформили больше двух результативных бросков.
В команде Сергея Федорова играет один из лучших голеадоров-защитников КХЛ. Никита Нестеров забросил уже восемь шайб — среди коллег по амплуа больше отличился только Александр Никишин (11) из СКА. А в составе московских армейцев результативнее выступают всего пять игроков.
«Северсталь» в последнее время проигрывает реже: в предыдущих восьми встречах чередовала победы с поражениями и даже обыграла мощный «Локомотив» (1:0). Подопечные Андрея Козырева показывают отличную результативность: забрасывают в среднем 3,09 раза за игру — больше забивать удается только «Спартаку». За череповчан выступает третий снайпер регулярки Кирилл Пилипенко — он настрелял уже 22 гола.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Северсталь»
Гости демонстрируют мощную игру в атаке: больше них (3,09) в среднем за игру отличается только «Спартак», а в прошлых трех поединках череповчане забрасывали ровно по три шайбы. Вдобавок за «Северсталь» выступает третий снайпер лиги. ЦСКА же, несмотря на общую неплохую игру в обороне, в последнее время с трудом сдерживает соперников. За пять предыдущих матчей пропустили 18 шайб — это 3,6 гола в среднем за три периода. Ни разу на этом промежутке армейцы не допускали меньше двух результативных бросков у соперника.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2) за 1.80.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5