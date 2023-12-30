«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 30 декабря 2023 года
«Манчестер Сити» в последнем матче 2023 года встретится с худшей командой чемпионата Англии — «Шеффилд Юнайтед». Игра 20-го тура АПЛ пройдет 30 декабря на стадионе «Этихад» и начнется в 18.00 по московскому времени. Главный арбитр — Дэвид Кут. В России легально не показывают английскую лигу.
Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают «горожан» огромными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.09, что составляет приблизительно 91% вероятности. Успех гостей предложен за фантастические 29.0 (2%), котировка на ничью — 12.0 (7%).
«Ман Сити» победил «Шеффилд» в последних семи поединках: рынок на непоражение «клинков» в предстоящем матче оценен очень высокими 8.50.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают огромное превосходство хозяев:
• 3:0 — за 5.92;
• 2:0 — за 6.51;
• 4:0 — за 7.10.
Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.82, ТМ 3.5 — за 2.02.
Пари на обмен результативными ударами можно заключить за 2.49, вариант «обе забьют — нет» — за 1.54.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»
«Горожане» являются огромными фаворитами, но против «клинков» они не всегда выступают результативно: в трех из шести матчей после возвращения «Шеффилда» в АПЛ (в 2019-м) команда Пепа Гвардиолы огорчила оппонента лишь раз. А больше трех мячей в ворота «Юнайтед» «Ман Сити» за это время не забивал ни разу, да и три гола получилось оформить лишь однажды. Вероятно, тренд сохранится в предстоящей встрече.
Рекомендуемая ставка: ИТМ1 (3.5) за 1.66.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5