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«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 30 декабря 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед» 30 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Фил Фоден («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press

«Манчестер Сити» в последнем матче 2023 года встретится с худшей командой чемпионата Англии — «Шеффилд Юнайтед». Игра 20-го тура АПЛ пройдет 30 декабря на стадионе «Этихад» и начнется в 18.00 по московскому времени. Главный арбитр — Дэвид Кут. В России легально не показывают английскую лигу.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
30 дек, 18:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Шеффилд

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают «горожан» огромными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.09, что составляет приблизительно 91% вероятности. Успех гостей предложен за фантастические 29.0 (2%), котировка на ничью — 12.0 (7%).

«Ман Сити» победил «Шеффилд» в последних семи поединках: рынок на непоражение «клинков» в предстоящем матче оценен очень высокими 8.50.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают огромное превосходство хозяев:

• 3:0 — за 5.92;

• 2:0 — за 6.51;

• 4:0 — за 7.10.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.82, ТМ 3.5 — за 2.02.

Пари на обмен результативными ударами можно заключить за 2.49, вариант «обе забьют — нет» — за 1.54.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»

«Горожане» являются огромными фаворитами, но против «клинков» они не всегда выступают результативно: в трех из шести матчей после возвращения «Шеффилда» в АПЛ (в 2019-м) команда Пепа Гвардиолы огорчила оппонента лишь раз. А больше трех мячей в ворота «Юнайтед» «Ман Сити» за это время не забивал ни разу, да и три гола получилось оформить лишь однажды. Вероятно, тренд сохранится в предстоящей встрече.

Рекомендуемая ставка: ИТМ1 (3.5) за 1.66.

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СКА — «Автомобилист»: прогноз на матч КХЛ 30 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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