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Сегодня, 06:15

СКА — «Автомобилист»: прогноз на матч КХЛ 30 декабря 2023 года

Прогноз на матч КХЛ СКА — «Автомобилист» 30 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки СКА.
Фото Телеграм-канал СКА, Telegram

30 декабря СКА и «Автомобилист» в очном матче регулярного чемпионата КХЛ закончат 2023 год. Игра пройдет в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце и начнется в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 17.15 мск.

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По мнению аналитиков букмекерской компании OLIMPBET, хозяева — серьезные фавориты: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с котировкой 1.77, что составляет примерно 55% вероятности. Выигрыш коллектива из Екатеринбурга оценен в 4.04 (22%), даже ничья идет за чуть меньшие 3.94 (23%).

Успех армейцев с учетом дополнительного времени и серии буллитов предложен за 1.45, этот рынок на «Автомобилист» доступен за 2.73.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1) — за 2.02, Ф2(+1) — за 1.74;

• Ф1(-1.5) — за 2.30, Ф2(+1.5) — за 1.56.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.81, ТМ 4.5 — за 1.93.

Вероятность увидеть овертайм оценена в 3.94, обратный вариант предложен за 1.24.

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Прогноз и ставка на матч СКА — «Автомобилист»

Армейцы обладают серьезным преимуществом в личных встречах — обыграли екатеринбуржцев в семи из последних 10 поединков. К предстоящей встрече петербуржцы подошли в отличной форме — собрали 16 побед в предыдущих 18 играх регулярного чемпионата и имеют хорошие шансы на успех против «Автомобилиста».

Рекомендуемая ставка: победа СКА за 1.77.

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«Детройт» — «Нэшвилл»: прогноз на матч НХЛ 30 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Локомотив

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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 15 1 5
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