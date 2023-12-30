Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:05

«Витязь» — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 30 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Витязь» — «Спартак» 30 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

30 декабря в КХЛ состоится матч между лидером и аутсайдером Западной конференции — «Витязь» примет «Спартак». Игра пройдет на арене «Балашиха» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, телеканале KHL и онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир стартует в 13.45 мск.

ХК &laquo;Локомотив&raquo;. «Локомотив» подавляет соперников блестящей игрой в обороне. Даже Гусеву и Уилу не взломать ярославскую стену

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают «Спартак» безоговорочным фаворитом матча. На победу красно-белых в основное время можно поставить с коэффициентом 1.67, что примерно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.49 (16%), успех «Витязя» — за 4.10 (24%).

Вариант «ничья или победа хозяев» предложен за 2.07.

Если верите, что спартаковцы выиграют у «Витязя» с разницей минимум в две шайбы четвертый матч подряд, возьмите Ф2(-1.5) за 2.13.

Тотал больше 5.5 шайбы предложен за 1.91, ТМ 5.5 — за 1.83.

Игроки ЦСКА. ЦСКА принимает «Северсталь» после пяти поражений подряд. Вторая по результативности команда КХЛ воспользуется проблемами армейцев

На то, что «Спартак» забьет четыре и более раза, котировка — 2.16. Москвичи громили «Витязь» в трех играх подряд.

Выигрыш хозяев с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 2.84. Триумф гостей — в 1.42.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Витязь
ХК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Уволенная помощница Залужного была солисткой российской поп-группы
Небензя назвал размещение ПВО Украины в жилых зонах причиной новых жертв
Подпольщик рассказал о прилете ракет ВС РФ по военным объектам в Харькове и Киеве
В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца журналиста Легойды
Популярное видео
«Сент-Луис» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Фейха» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Радулов и Шипачев выведены из состава «Ак Барса»
«Каролина» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
50-летний Хабибулин может сыграть за «Торпедо»
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Прохоркин обменян из «Сибири» в «Авангард»
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Новая попытка Жафярова найти новый клуб
Первый матч Ковальчука за «Спартак»: репортаж Шевченко
Билялетдинов не может найти причины поражений
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

СКА — «Автомобилист»: где смотреть матч КХЛ 30 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 30 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости