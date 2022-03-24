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Сегодня, 11:15

Швеция — Чехия: прогноз на матч отбора ЧМ-2022 24 марта

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Швеция — Чехия 24 марта
Егор Сергеев
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Футболисты сборной Чехии.
Фото AFP

24 марта в 1/2 стыковых матчей отбора на чемпионат мира 2022 года между собой сыграют сборные Швеции и Чехии. Встреча пройдет в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и начнется в 22.45.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Швеция. Поставить на нее можно с котировкой 2.03. Это примерно 47% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.30 (29%), а победа Чехии есть в линии за 4.20 (24%).

· Ф1(-1.5) идет за 3.70

· Ф2(+1.5) за 1.28

При ставке в 1000 рублей на победу Чехии потенциальная выплата составит 4200 рублей.

Ставку «Чехия не проиграет» можно взять за 1.84.

Шансы Швеции забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 5.30.

Уверены, что Чехия сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.80.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.20.

· ТМ 1.5 — 3.90

· Проход Швеции в финал: — 1.52

· Проход Чехии в финал — 2.65

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы
24 мар, 22:45. Friends Arena (Стокгольм)
Швеция
Чехия
Футбол
Прогнозы на спорт
Чемпионат мира по футболу
Сборная Чехии по футболу
Сборная Швеции по футболу
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«Колорадо» — «Ванкувер»: прогноз на матч НХЛ 24 марта 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
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Дмитрий Полоз

Ростов

 10
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Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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