24 марта в 1/2 стыковых матчей отбора на чемпионат мира 2022 года между собой сыграют сборные Швеции и Чехии. Встреча пройдет в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и начнется в 22.45.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Швеция. Поставить на нее можно с котировкой 2.03. Это примерно 47% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.30 (29%), а победа Чехии есть в линии за 4.20 (24%).

· Ф1(-1.5) идет за 3.70

· Ф2(+1.5) за 1.28

При ставке в 1000 рублей на победу Чехии потенциальная выплата составит 4200 рублей.

Ставку «Чехия не проиграет» можно взять за 1.84.

Шансы Швеции забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 5.30.

Уверены, что Чехия сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.80.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.20.

· ТМ 1.5 — 3.90

· Проход Швеции в финал: — 1.52

· Проход Чехии в финал — 2.65