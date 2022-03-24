Швеция — Чехия: прогноз на матч отбора ЧМ-2022 24 марта
24 марта в 1/2 стыковых матчей отбора на чемпионат мира 2022 года между собой сыграют сборные Швеции и Чехии. Встреча пройдет в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и начнется в 22.45.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Швеция. Поставить на нее можно с котировкой 2.03. Это примерно 47% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.30 (29%), а победа Чехии есть в линии за 4.20 (24%).
· Ф1(-1.5) идет за 3.70
· Ф2(+1.5) за 1.28
При ставке в 1000 рублей на победу Чехии потенциальная выплата составит 4200 рублей.
Ставку «Чехия не проиграет» можно взять за 1.84.
Шансы Швеции забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 5.30.
Уверены, что Чехия сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.80.
Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.20.
· ТМ 1.5 — 3.90
· Проход Швеции в финал: — 1.52
· Проход Чехии в финал — 2.65
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7