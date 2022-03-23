24 марта в регулярном сезоне НХЛ «Колорадо» сыграет дома с «Ванкувером». Встреча пройдет в Денвере на «Болл Арене» и начнется в 4.30.

Букмекерская компания БЕТСИТИ называет хозяев фаворитом встречи. Поставить на победу «Колорадо» в основное время можно за 1.93 — это примерно 49% вероятности. Триумф «Ванкувера» оценивается котировкой 3.30 (29%), а ничья идет за 4.00 (22%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в основное время потенциальная выплата составит 4000 рублей.

Ф1(-2) доступна за 3.00, а Ф2(+2) — за 1.36.

Сделать ставку на первый гол «Колорадо» можно за 1.65. Аналогичная ставка на «Ванкувер» есть в линии за 2.16.

Шансы «Колорадо» забить три шайбы или более оцениваются в 2.25. Та же ставка на «Кингз» имеется в линии за 3.80.

· Ф1 (-3.5) — 5.50

· ТБ 9.5 — 4.40

· Обе забьют: нет — 7.00