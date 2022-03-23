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«Колорадо» — «Ванкувер»: прогноз на матч НХЛ 24 марта 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Колорадо» — «Ванкувер» 24 марта
Виталий Пудздрав
Читать «СЭ» в
Хоккеисты «Колорадо».
Фото USA Today Sports

24 марта в регулярном сезоне НХЛ «Колорадо» сыграет дома с «Ванкувером». Встреча пройдет в Денвере на «Болл Арене» и начнется в 4.30.

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Букмекерская компания БЕТСИТИ называет хозяев фаворитом встречи. Поставить на победу «Колорадо» в основное время можно за 1.93 — это примерно 49% вероятности. Триумф «Ванкувера» оценивается котировкой 3.30 (29%), а ничья идет за 4.00 (22%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в основное время потенциальная выплата составит 4000 рублей.

Ф1(-2) доступна за 3.00, а Ф2(+2) — за 1.36.

Сделать ставку на первый гол «Колорадо» можно за 1.65. Аналогичная ставка на «Ванкувер» есть в линии за 2.16.

Шансы «Колорадо» забить три шайбы или более оцениваются в 2.25. Та же ставка на «Кингз» имеется в линии за 3.80.

· Ф1 (-3.5) — 5.50

· ТБ 9.5 — 4.40

· Обе забьют: нет — 7.00

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«Динамо» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 23 марта онлайн в прямом эфире
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1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Динамо

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Зенит

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Локомотив

 6
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Краснодар

 6
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Спартак

 12 1 3
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 15 1 0
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 19 1 7
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