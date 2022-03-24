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Сегодня, 13:15

Италия — Северная Македония: прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 24 марта 2022 года

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Италия — Северная Македония 24 марта
Виталий Пудздрав
Читать «СЭ» в
Роберто Манчини.
Фото AFP

24 марта 2022 года сборная Италии примет Северную Македонию в полуфинале стыковых матчей к ЧМ-2022. Встреча пройдет в Палермо на стадионе «Ренцо Барбера». Начало — в 22.45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают коллектив Роберто Манчини явным фаворитом встречи. Сделать ставку на победу Италии можно за 1.19 — это примерно 81% вероятности. Триумф сборной Северной Македонии оценивается котировкой 16.5 (6%), а ничья — 7.40 (13%).

При ставке в 1000 рублей на победу Северной Македонии можно выиграть 16 500 рублей в случае успеха гостей.

Вероятность выхода Италии в финал стыковых матчей оценивается коэффициентом 1.07, а проход Северной Македонии идет за 9.70.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на этот матч, например:

· Ф1(-1.5) идет за 1.59, а Ф2(+1.5) — за 2.46;

· Ф1(-2) идет за 1.90, а Ф2(+2) — за 1.90;

· Ф1(-2.5) идет за 2.50, а Ф2(+2.5) — за 1.54.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.68, а ТМ 2.5 — за 2.27.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 2.75. Противоположный исход доступен с котировкой 1.46.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.65, а удаления — 4.00.

Иммобиле — главный фаворит на гол в составе сборной Италии. Шансы Чиро отличиться оцениваются котировкой 1.96.

Ристовски — основной претендент на гол в составе Северной Македонии. Вероятность забитого мяча в его исполнении оценивается котировкой 5.55.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:0 — коэффициент 5.00.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы
24 мар, 22:45. Renzo Barbera (Палермо)
Италия
Македония

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

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 14
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Ростов

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Динамо

 10
П
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Далер Кузяев

Зенит

 6
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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 6
И К Ж
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 12 1 3
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