24 марта 2022 года сборная Италии примет Северную Македонию в полуфинале стыковых матчей к ЧМ-2022. Встреча пройдет в Палермо на стадионе «Ренцо Барбера». Начало — в 22.45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают коллектив Роберто Манчини явным фаворитом встречи. Сделать ставку на победу Италии можно за 1.19 — это примерно 81% вероятности. Триумф сборной Северной Македонии оценивается котировкой 16.5 (6%), а ничья — 7.40 (13%).

При ставке в 1000 рублей на победу Северной Македонии можно выиграть 16 500 рублей в случае успеха гостей.

Вероятность выхода Италии в финал стыковых матчей оценивается коэффициентом 1.07, а проход Северной Македонии идет за 9.70.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на этот матч, например:

· Ф1(-1.5) идет за 1.59, а Ф2(+1.5) — за 2.46;

· Ф1(-2) идет за 1.90, а Ф2(+2) — за 1.90;

· Ф1(-2.5) идет за 2.50, а Ф2(+2.5) — за 1.54.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.68, а ТМ 2.5 — за 2.27.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 2.75. Противоположный исход доступен с котировкой 1.46.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.65, а удаления — 4.00.

Иммобиле — главный фаворит на гол в составе сборной Италии. Шансы Чиро отличиться оцениваются котировкой 1.96.

Ристовски — основной претендент на гол в составе Северной Македонии. Вероятность забитого мяча в его исполнении оценивается котировкой 5.55.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:0 — коэффициент 5.00.