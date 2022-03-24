Италия — Северная Македония: прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 24 марта 2022 года
24 марта 2022 года сборная Италии примет Северную Македонию в полуфинале стыковых матчей к ЧМ-2022. Встреча пройдет в Палермо на стадионе «Ренцо Барбера». Начало — в 22.45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают коллектив Роберто Манчини явным фаворитом встречи. Сделать ставку на победу Италии можно за 1.19 — это примерно 81% вероятности. Триумф сборной Северной Македонии оценивается котировкой 16.5 (6%), а ничья — 7.40 (13%).
При ставке в 1000 рублей на победу Северной Македонии можно выиграть 16 500 рублей в случае успеха гостей.
Вероятность выхода Италии в финал стыковых матчей оценивается коэффициентом 1.07, а проход Северной Македонии идет за 9.70.
Вы также можете выбрать один из вариантов форы на этот матч, например:
· Ф1(-1.5) идет за 1.59, а Ф2(+1.5) — за 2.46;
· Ф1(-2) идет за 1.90, а Ф2(+2) — за 1.90;
· Ф1(-2.5) идет за 2.50, а Ф2(+2.5) — за 1.54.
Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.68, а ТМ 2.5 — за 2.27.
Сделать ставку на «обе забьют» можно за 2.75. Противоположный исход доступен с котировкой 1.46.
Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.65, а удаления — 4.00.
Иммобиле — главный фаворит на гол в составе сборной Италии. Шансы Чиро отличиться оцениваются котировкой 1.96.
Ристовски — основной претендент на гол в составе Северной Македонии. Вероятность забитого мяча в его исполнении оценивается котировкой 5.55.
Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:0 — коэффициент 5.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7