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«Северсталь» — ЦСКА: дома «сталевары» вновь дадут горячий бой команде Федорова

Прогноз на матч плей-офф КХЛ «Северсталь» — ЦСКА 8 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Сергей Федоров.
Фото Global Look Press

8 марта в четвертом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ «Северсталь» сразится с ЦСКА. Встреча команд состоится в Череповце на Ледовой Арене и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL, старт трансляции — в 16.50 мск. Счет в серии пока удивляет — «Северсталь» ведет 2:1.

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Несмотря на это, аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают ЦСКА серьезным фаворитом очередного матча. На победу армейцев в основное время можно поставить за 1.75, что приблизительно 56% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.30 (21%), успех хозяев — за 4.20 (23%).

При ставке в 1000 рублей на «Северсталь» в случае ее очередного триумфа выплата составит 4200 рублей, а чистая прибыль — 3200 рублей.

На то, что «сталевары» не уступят по итогам 60 минут чистого времени, котировка — 2.04. К слову, такое условие сыграло в семи из девяти предыдущих матчей между командами.

В шести из семи последних очных встречах соперники уверенно забивали по пять и более шайб: ТБ 4.5 в предстоящей игре идет за 1.78, ТМ 4.5 — за 2.02.

«Северсталь» очень агрессивна в атаке в противостоянии с армейцами — в девяти последних играх команда Андрея Разина поражала ворота соперника хотя бы два раза. ИТБ1 (1.5) оценен в 1.66.

Победа ЦСКА в матче с учетом овертайма и серии буллитов доступна за 1.44, «Северстали» — за 2.79.

На проход армейцев в 1/4 финала коэффициент уже довольно приличный — 1.36. Правда, отметать вариант с участием желто-черных в следующем раунде тоже не стоит — 3.11.

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Прогноз и ставка на матч «Северсталь» — ЦСКА

«Северсталь» удивляет и покоряет: в третьем матче трижды уступала в счете, но отыгралась и вырвала победу (5:3). «Сталевары» показали шикарную реализацию в 26.32% — забросили пять раз после 19 бросков, а ЦСКА — только три после 43.

Магия это или что-то еще, но череповчане в принципе довольно много забивает команде Сергея Федорова — не менее двух шайб на протяжении девяти последних матчей. В том числе роль играет тот факт, что угрозу можно ждать от любого игрока «сталеваров»: 10 шайб в этом плей-офф в ворота армейцев забросили девять разных хоккеистов.

Учитывая тенденцию и то, как складывается противостояние, на домашнем льду «Северсталь» должна снова отличиться несколько раз. Тем более коэффициент на это условие очень приятный.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.66.

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ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
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2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
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