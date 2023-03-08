«Северсталь» — ЦСКА: дома «сталевары» вновь дадут горячий бой команде Федорова
8 марта в четвертом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ «Северсталь» сразится с ЦСКА. Встреча команд состоится в Череповце на Ледовой Арене и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL, старт трансляции — в 16.50 мск. Счет в серии пока удивляет — «Северсталь» ведет 2:1.
Несмотря на это, аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают ЦСКА серьезным фаворитом очередного матча. На победу армейцев в основное время можно поставить за 1.75, что приблизительно 56% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.30 (21%), успех хозяев — за 4.20 (23%).
При ставке в 1000 рублей на «Северсталь» в случае ее очередного триумфа выплата составит 4200 рублей, а чистая прибыль — 3200 рублей.
На то, что «сталевары» не уступят по итогам 60 минут чистого времени, котировка — 2.04. К слову, такое условие сыграло в семи из девяти предыдущих матчей между командами.
В шести из семи последних очных встречах соперники уверенно забивали по пять и более шайб: ТБ 4.5 в предстоящей игре идет за 1.78, ТМ 4.5 — за 2.02.
«Северсталь» очень агрессивна в атаке в противостоянии с армейцами — в девяти последних играх команда Андрея Разина поражала ворота соперника хотя бы два раза. ИТБ1 (1.5) оценен в 1.66.
Победа ЦСКА в матче с учетом овертайма и серии буллитов доступна за 1.44, «Северстали» — за 2.79.
На проход армейцев в 1/4 финала коэффициент уже довольно приличный — 1.36. Правда, отметать вариант с участием желто-черных в следующем раунде тоже не стоит — 3.11.
Прогноз и ставка на матч «Северсталь» — ЦСКА
«Северсталь» удивляет и покоряет: в третьем матче трижды уступала в счете, но отыгралась и вырвала победу (5:3). «Сталевары» показали шикарную реализацию в 26.32% — забросили пять раз после 19 бросков, а ЦСКА — только три после 43.
Магия это или что-то еще, но череповчане в принципе довольно много забивает команде Сергея Федорова — не менее двух шайб на протяжении девяти последних матчей. В том числе роль играет тот факт, что угрозу можно ждать от любого игрока «сталеваров»: 10 шайб в этом плей-офф в ворота армейцев забросили девять разных хоккеистов.
Учитывая тенденцию и то, как складывается противостояние, на домашнем льду «Северсталь» должна снова отличиться несколько раз. Тем более коэффициент на это условие очень приятный.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.66.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3