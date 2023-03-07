«Тоттенхэм» — «Милан»: даже Кейн и Ибрагимович побоятся рисковать
8 марта «Тоттенхэм» и «Милан» столкнутся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра в Италии закончилась минимальной победой красно-черных (1:0). Предстоящая встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», арбитр Клеман Тюрпен даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 22.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Милан» 8 марта 2023 года
Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на победу лондонцев в основное время можно с коэффициентом 2.00, что составляет 50% вероятности. Успех «россонери» доступен с котировкой 3.89 (24%), ничья идет за чуть меньшие 3.59 (26%).
Также вы можете попробовать угадать итогового победителя всего противостояния. Проход «Тоттенхэма» в следующий раунд можно взять за 2.41, этот рынок на «Милан» доступен за 1.55.
Аналитики считают команду Стефано Пиоли серьезным аутсайдером, но дома красно-черные обыграли лондонцев и подошли к ответной встрече с преимуществом. Поставить на то, что гости как минимум не уступят в основное время, можно за 1.85.
Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата матча выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 6.58;
• победа «Тоттенхэма» 1:0 — за 7.20;
• ничья 0:0 — за 8.25.
Эксперты не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.04, ТМ 2.5 — за 1.84. На «Джузеппе Меацца» команды на двоих оформили лишь один гол.
Наиболее вероятный автор гола в составах обеих команд — страйкер «шпор» Харри Кейн. Поставить на его забитый мяч можно с коэффициентом 1.98.
«Тоттенхэм» — «Милан»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 8 марта 2023 года
Обе команды подошли к ответному матчу после поражений: «шпоры» дважды подряд уступили с одинаковым счетом 0:1 «Шеффилд Юнайтед» в Кубке Англии и «Вулверхэмптону» в АПЛ. «Россонери» же проиграли «Фиорентине» в последнем туре серии А (1:2) — на этом прервалась серия из четырех сухих побед подряд.
Соперники на данный момент не впечатляют результативностью: «Тоттенхэм» в последних 10 играх во всех турнирах отличился больше одного раза за матч только четыре раза, а всего за это время оформил 12 голов — в среднем 1.2 мяча за игру.
«Милан» в последних 10 матчах во всех турнирах лишь трижды настрелял за игру больше одного гола. В общем за этот промежуток коллектив Пиоли выдавил 10 мячей — в среднем ровно по одному за встречу. В Лондоне не выступит важный созидательный исполнитель итальянцев Браим Диас: испанец в этом сезоне во всех турнирах наклепал 5+2 по системе «гол+пас».
Считаете, что игра все равно порадует голами? Рынок на «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.21.
У «Тоттенхэма» травмированных еще больше: с «Миланом» не сыграют важные игроки середины поля Роберто Бентанкур и Ив Биссума, а также основной вратарь и капитан Уго Льорис.
Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Милан» 8 марта 2023 года
Первая встреча команд получилась достаточно закрытой: команды оформили лишь один забитый мяч на двоих и совместно семь раз пробили в створ. К ответному матчу соперники не улучшили результативность. После игры на «Сан-Сиро» лондонцы отличились четыре раза за четыре игры во всех турнирах, «россонери» — четырежды в трех матчах.
Даже наличие звездных нападающих (Харри Кейна, Ришарлисона, Оливье Жиру, Златана Ибрагимовича) вряд ли исправит тенденцию на маленькое количество голов. Команды редко отличались на протяжении всего розыгрыша ЛЧ: «Тоттенхэм» оформил восемь голов за семь матчей в турнире, «Милан» отличился 13 раз, но сразу восемь мячей вонзил в двух играх группового этапа с относительно слабыми загребским «Динамо» и «Зальцбургом».
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.84.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3