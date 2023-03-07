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«Тоттенхэм» — «Милан»: даже Кейн и Ибрагимович побоятся рисковать

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Милан» 8 марта 2023 года
Артемий Кутейников
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Златан Ибрагимович («Милан»).
Фото Global Look Press
В последнее время соперники мало забивают.

8 марта «Тоттенхэм» и «Милан» столкнутся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра в Италии закончилась минимальной победой красно-черных (1:0). Предстоящая встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», арбитр Клеман Тюрпен даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 22.45 мск.

Лига чемпионов. 1/8 финала
08 мар, 23:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Милан

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Милан» 8 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на победу лондонцев в основное время можно с коэффициентом 2.00, что составляет 50% вероятности. Успех «россонери» доступен с котировкой 3.89 (24%), ничья идет за чуть меньшие 3.59 (26%).

Также вы можете попробовать угадать итогового победителя всего противостояния. Проход «Тоттенхэма» в следующий раунд можно взять за 2.41, этот рынок на «Милан» доступен за 1.55.

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Аналитики считают команду Стефано Пиоли серьезным аутсайдером, но дома красно-черные обыграли лондонцев и подошли к ответной встрече с преимуществом. Поставить на то, что гости как минимум не уступят в основное время, можно за 1.85.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.58;

• победа «Тоттенхэма» 1:0 — за 7.20;

• ничья 0:0 — за 8.25.

Эксперты не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.04, ТМ 2.5 — за 1.84. На «Джузеппе Меацца» команды на двоих оформили лишь один гол.

Наиболее вероятный автор гола в составах обеих команд — страйкер «шпор» Харри Кейн. Поставить на его забитый мяч можно с коэффициентом 1.98.

«Тоттенхэм» — «Милан»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 8 марта 2023 года

Обе команды подошли к ответному матчу после поражений: «шпоры» дважды подряд уступили с одинаковым счетом 0:1 «Шеффилд Юнайтед» в Кубке Англии и «Вулверхэмптону» в АПЛ. «Россонери» же проиграли «Фиорентине» в последнем туре серии А (1:2) — на этом прервалась серия из четырех сухих побед подряд.

Соперники на данный момент не впечатляют результативностью: «Тоттенхэм» в последних 10 играх во всех турнирах отличился больше одного раза за матч только четыре раза, а всего за это время оформил 12 голов — в среднем 1.2 мяча за игру.

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«Милан» в последних 10 матчах во всех турнирах лишь трижды настрелял за игру больше одного гола. В общем за этот промежуток коллектив Пиоли выдавил 10 мячей — в среднем ровно по одному за встречу. В Лондоне не выступит важный созидательный исполнитель итальянцев Браим Диас: испанец в этом сезоне во всех турнирах наклепал 5+2 по системе «гол+пас».

Считаете, что игра все равно порадует голами? Рынок на «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.21.

У «Тоттенхэма» травмированных еще больше: с «Миланом» не сыграют важные игроки середины поля Роберто Бентанкур и Ив Биссума, а также основной вратарь и капитан Уго Льорис.

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Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Милан» 8 марта 2023 года

Первая встреча команд получилась достаточно закрытой: команды оформили лишь один забитый мяч на двоих и совместно семь раз пробили в створ. К ответному матчу соперники не улучшили результативность. После игры на «Сан-Сиро» лондонцы отличились четыре раза за четыре игры во всех турнирах, «россонери» — четырежды в трех матчах.

Даже наличие звездных нападающих (Харри Кейна, Ришарлисона, Оливье Жиру, Златана Ибрагимовича) вряд ли исправит тенденцию на маленькое количество голов. Команды редко отличались на протяжении всего розыгрыша ЛЧ: «Тоттенхэм» оформил восемь голов за семь матчей в турнире, «Милан» отличился 13 раз, но сразу восемь мячей вонзил в двух играх группового этапа с относительно слабыми загребским «Динамо» и «Зальцбургом».

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.84.

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 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
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Спартак – Факел
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 - : -
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Краснодар – Динамо
 - : -
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