«Бавария» — «ПСЖ»: Мбаппе станет главной угрозой для чемпиона Германии
8 марта «Бавария» и «ПСЖ» проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 22.45 мск. Обслужит игру арбитр из Италии Даниэле Орсато.
Букмекерская компания OLIMPBET считает «Баварию» безоговорочным фаворитом встречи. Победу мюнхенцев по итогам 90 минут можно взять за 1.90, вероятность этого исхода — примерно 52%. Ничья доступна за 4.28 (21%), успех «ПСЖ» — за 3.63 (27%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3630 рублей.
«Бавария» — сложный соперник для парижан: они потерпели четыре поражения в пяти последних матчах с мюнхенцами. Верите, что команда Гальтье на этот раз не уступит? Вариант Х2 доступен за 1.96.
Несмотря на наличие в составах обеих команд высококлассных игроков атаки, «ПСЖ» и «Бавария» редко радуют обилием голов: больше двух было забито только в одном из четырех последних матчей. Тем не менее, даже ТБ 3.5 идет за 2.12, а ТМ 3.5 — за 1.78.
Как именно определится участник четвертьфинала? Выход команды Нагельсманна в следующий этап в основное время котируется за 1.28, в овертайме — за 14.5, по пенальти — за 25.0. У «ПСЖ» эти же условия идут за 6.79, 24.0 и 25.0 соответственно.
Эксперты считают, что дальше пойдет немецкий клуб: проход «Баварии» в 1/4 финала оценен в 1.19, «ПСЖ» — в 4.62.
Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «ПСЖ»
В целом «Бавария» владела преимуществом в первом матче: больше контролировала мяч, нанесла больше ударов (17 против девяти) и переиграла соперника по xG — 1.01 на 1.26. Однако парижане серьезно прибавили с выходом на поле Килиана Мбаппе, который мог отличиться несколько раз, а его гол был отменен из-за офсайда.
Француз возглавит ударную мощь «ПСЖ» и постарается совершить чудо, как делал это в финале чемпионата мира. Месси же будет дирижировать атаками и пытаться вывести партнера на завершающий удар. Если не эти двое, тогда кто в отсутствие Неймара будет забивать у гостей? Выбирая между Килианом и Лео, все-таки кажется, что у первого должно быть больше шансов отличиться, как и в первой игре. К слову, последнюю победу «ПСЖ» над «Баварией» дублем принес именно Мбаппе (3:2).
Рекомендуемая ставка: Мбаппе забьет за 2.30.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3