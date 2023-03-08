8 марта «Бавария» и «ПСЖ» проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 22.45 мск. Обслужит игру арбитр из Италии Даниэле Орсато.

Букмекерская компания OLIMPBET считает «Баварию» безоговорочным фаворитом встречи. Победу мюнхенцев по итогам 90 минут можно взять за 1.90, вероятность этого исхода — примерно 52%. Ничья доступна за 4.28 (21%), успех «ПСЖ» — за 3.63 (27%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3630 рублей.

«Бавария» — сложный соперник для парижан: они потерпели четыре поражения в пяти последних матчах с мюнхенцами. Верите, что команда Гальтье на этот раз не уступит? Вариант Х2 доступен за 1.96.

Несмотря на наличие в составах обеих команд высококлассных игроков атаки, «ПСЖ» и «Бавария» редко радуют обилием голов: больше двух было забито только в одном из четырех последних матчей. Тем не менее, даже ТБ 3.5 идет за 2.12, а ТМ 3.5 — за 1.78.

Как именно определится участник четвертьфинала? Выход команды Нагельсманна в следующий этап в основное время котируется за 1.28, в овертайме — за 14.5, по пенальти — за 25.0. У «ПСЖ» эти же условия идут за 6.79, 24.0 и 25.0 соответственно.

Эксперты считают, что дальше пойдет немецкий клуб: проход «Баварии» в 1/4 финала оценен в 1.19, «ПСЖ» — в 4.62.

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «ПСЖ»

В целом «Бавария» владела преимуществом в первом матче: больше контролировала мяч, нанесла больше ударов (17 против девяти) и переиграла соперника по xG — 1.01 на 1.26. Однако парижане серьезно прибавили с выходом на поле Килиана Мбаппе, который мог отличиться несколько раз, а его гол был отменен из-за офсайда.

Француз возглавит ударную мощь «ПСЖ» и постарается совершить чудо, как делал это в финале чемпионата мира. Месси же будет дирижировать атаками и пытаться вывести партнера на завершающий удар. Если не эти двое, тогда кто в отсутствие Неймара будет забивать у гостей? Выбирая между Килианом и Лео, все-таки кажется, что у первого должно быть больше шансов отличиться, как и в первой игре. К слову, последнюю победу «ПСЖ» над «Баварией» дублем принес именно Мбаппе (3:2).

Рекомендуемая ставка: Мбаппе забьет за 2.30.