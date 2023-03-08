«Выход Мбаппе на замену был буреподобным». Павел Занозин верит, что «ПСЖ» пройдет «Баварию» в ЛЧ
8 марта в 23.00 по московскому времени «Бавария» и «ПСЖ» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Прогноз на матч дал известный комментатор и амбассадор Фонбет Павел Занозин.
В какой форме «Бавария»
Мюнхенцы выиграли все семь матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, но нельзя сказать, что после ЧМ-2022 у них все идет гладко. По крайней мере в бундеслиге нет привычного преимущества с двузначным перевесом над всеми соперниками. Более того, «Бавария» опережает дортмундскую «Боруссию» лишь за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей — плюс 44 против плюс 19.
Янн Зоммер никак не сыграется с обороной новой команды, из-за чего пропускает даже от борющегося за выживание «Штутгарта». Еще и Бенжамен Павар неудачно удалился в первой игре с «ПСЖ», из-за чего теперь будет вынужден пропустить ответную встречу. Вроде бы восстановился от травмы Садио Мане, но вряд ли он окажется в стартовом составе.
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В соперники по 1/8 финала Лиги чемпионов немцы могли получить кого-то попроще, но жеребьевка вновь свела их с парижанами. Появляется шанс реабилитироваться за поражение в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/21, а основная опасность воротам французов будет исходить от Томаса Мюллера и Эрика Шупо-Мотинга.
В какой форме «ПСЖ»
Парижане учатся играть без Неймара, выбывшего из-за травмы до конца сезона. Пока получается, потому что без бразильца были добыты победы над «Марселем» (3:0) и «Нантом» (4:2). Килиан Мбаппе отметился пятью (3+2) очками по системе «гол+пас» в этих матчах, а Лионель Месси набрал четыре (2+2) балла. Француз и аргентинец, украсившие финал ЧМ-2022, находятся в отличной форме и готовы остановить фаворита.
В лиге 1 у команды все хорошо: преимущество над ближайшим преследователем — восемь очков. Поэтому можно бросить все силы на Лигу чемпионов, которую так мечтают выиграть в Париже. На групповой стадии турнира подопечные Кристофа Гальтье стали вторыми, уступив «Бенфике» лишь по количеству голов, забитых на выезде. Поэтому теперь и приходится мучиться с одним из фаворитов Лиги чемпионов. Еще и на фоне обвинений в изнасиловании в адрес защитника Ашрафа Хакими. Несмотря на это, марокканец попал в заявку на матч с «Баварией». Есть ощущение, что, как и в апреле 2021 года, Мбаппе сможет привести команду к победе на «Альянц Арене». Последствия травмы позади.
«Бавария» — «ПСЖ»: статистика личных встреч
По итогам шести предыдущих встреч преимущество на стороне «Баварии»: четыре победы и два поражения.
Прогноз Павла Занозина на матч «Бавария» — «ПСЖ» 8 марта
«Мы помним, что к первой игре данного противостояния парижане подходили больными и разобранными, поэтому проиграли мюнхенцам по делу. Хотя выход Мбаппе на замену был по-настоящему буреподобным, французы могли спасти ничью. Немцы сами признавались, что должны быть довольны победой 1:0 в Париже.
С тех пор прошло три недели, и, как мне кажется, «ПСЖ» воспрял — 11 голов в лиге 1 против достаточно хороших соперников. Правда, и пропустил пять, но таков уж принцип игры у этой команды. Мюнхенцы должны опасаться парижан. Один мяч преимущества не должен стать решающим фактором, французы едут в Германию с серьезным настроем. При этом шокирует коэффициент на проход «ПСЖ» в 1/4 финала — 5.00! Для нас с вами это хороший шанс выиграть. Парижане со снова обретающими себя Месси и Мбаппе могут победить и по пенальти, и в основное время», — считает Занозин.
Прогноз: проход «ПСЖ» в 1/4 финала за 5.00.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3