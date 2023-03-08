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«Выход Мбаппе на замену был буреподобным». Павел Занозин верит, что «ПСЖ» пройдет «Баварию» в ЛЧ

Прогноз Павла Занозина на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ» 8 марта 2023 года
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

8 марта в 23.00 по московскому времени «Бавария» и «ПСЖ» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Прогноз на матч дал известный комментатор и амбассадор Фонбет Павел Занозин.

Лига чемпионов. 1/8 финала
08 мар, 23:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
ПСЖ

В какой форме «Бавария»

Мюнхенцы выиграли все семь матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, но нельзя сказать, что после ЧМ-2022 у них все идет гладко. По крайней мере в бундеслиге нет привычного преимущества с двузначным перевесом над всеми соперниками. Более того, «Бавария» опережает дортмундскую «Боруссию» лишь за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей — плюс 44 против плюс 19.

Янн Зоммер никак не сыграется с обороной новой команды, из-за чего пропускает даже от борющегося за выживание «Штутгарта». Еще и Бенжамен Павар неудачно удалился в первой игре с «ПСЖ», из-за чего теперь будет вынужден пропустить ответную встречу. Вроде бы восстановился от травмы Садио Мане, но вряд ли он окажется в стартовом составе.

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В соперники по 1/8 финала Лиги чемпионов немцы могли получить кого-то попроще, но жеребьевка вновь свела их с парижанами. Появляется шанс реабилитироваться за поражение в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/21, а основная опасность воротам французов будет исходить от Томаса Мюллера и Эрика Шупо-Мотинга.

В какой форме «ПСЖ»

Парижане учатся играть без Неймара, выбывшего из-за травмы до конца сезона. Пока получается, потому что без бразильца были добыты победы над «Марселем» (3:0) и «Нантом» (4:2). Килиан Мбаппе отметился пятью (3+2) очками по системе «гол+пас» в этих матчах, а Лионель Месси набрал четыре (2+2) балла. Француз и аргентинец, украсившие финал ЧМ-2022, находятся в отличной форме и готовы остановить фаворита.

 
Златан Ибрагимович (&laquo;Милан&raquo;). «Тоттенхэм» — «Милан»: даже Кейн и Ибрагимович побоятся рисковать

В лиге 1 у команды все хорошо: преимущество над ближайшим преследователем — восемь очков. Поэтому можно бросить все силы на Лигу чемпионов, которую так мечтают выиграть в Париже. На групповой стадии турнира подопечные Кристофа Гальтье стали вторыми, уступив «Бенфике» лишь по количеству голов, забитых на выезде. Поэтому теперь и приходится мучиться с одним из фаворитов Лиги чемпионов. Еще и на фоне обвинений в изнасиловании в адрес защитника Ашрафа Хакими. Несмотря на это, марокканец попал в заявку на матч с «Баварией». Есть ощущение, что, как и в апреле 2021 года, Мбаппе сможет привести команду к победе на «Альянц Арене». Последствия травмы позади.

«Бавария» — «ПСЖ»: статистика личных встреч

По итогам шести предыдущих встреч преимущество на стороне «Баварии»: четыре победы и два поражения.

 
Лео Месси и&nbsp;Неймар. Без Неймара и мечты. «ПСЖ» в шаге от очередного вылета в 1/8 финала ЛЧ

Прогноз Павла Занозина на матч «Бавария» — «ПСЖ» 8 марта

«Мы помним, что к первой игре данного противостояния парижане подходили больными и разобранными, поэтому проиграли мюнхенцам по делу. Хотя выход Мбаппе на замену был по-настоящему буреподобным, французы могли спасти ничью. Немцы сами признавались, что должны быть довольны победой 1:0 в Париже.

С тех пор прошло три недели, и, как мне кажется, «ПСЖ» воспрял — 11 голов в лиге 1 против достаточно хороших соперников. Правда, и пропустил пять, но таков уж принцип игры у этой команды. Мюнхенцы должны опасаться парижан. Один мяч преимущества не должен стать решающим фактором, французы едут в Германию с серьезным настроем. При этом шокирует коэффициент на проход «ПСЖ» в 1/4 финала — 5.00! Для нас с вами это хороший шанс выиграть. Парижане со снова обретающими себя Месси и Мбаппе могут победить и по пенальти, и в основное время», — считает Занозин.

Прогноз: проход «ПСЖ» в 1/4 финала за 5.00.

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