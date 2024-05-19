ЦСКА обыграл «Зенит» и стал первым финалистом Единой лиги ВТБ

ЦСКА дома одержал победу над «Зенитом» в шестом матче серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ — 97:91.

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Трент Фрэйзер, набравший 18 очков.

ЦСКА одержал четвертую победу в серии (4-2) и вышел в финал плей-офф Единой лиги ВТБ. Соперником армейцев станет победитель пары «Локомотив-Кубань» — УНИКС (3-3 в серии).

Единая лига ВТБ

1/2 финала

ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 97:91 (18:27, 37:21, 16:23, 26:20)

Ц: Тримбл (17), Джекири (15), Хэнлан (14)

З: Фрэйзер (18), Эртель (13), Хантер (11), Вольхин (11)

19 мая. Москва. «Мегаспорт».

Счет в серии: 4-2