Без Неймара и мечты. «ПСЖ» в шаге от очередного вылета в 1/8 финала ЛЧ

От супертрио в Париже явно ждали большего.

«ПСЖ» после минимального поражения со счетом 0:1 в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Баварии» приехал в Мюнхен, чтобы побороться за выход в четвертьфинал турнира. Встреча чемпионов Франции и Германии состоится 8 марта на «Альянц Арене» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 22.45 мск. Назначение на эту игру получил арбитр из Италии Даниэле Орсато.

Коэффициенты букмекеров на матч ЛЧ «Бавария» — «ПСЖ» 8 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Баварию» безусловным фаворитом встречи. На победу мюнхенского клуба в основное время можно за 1.87, что приблизительно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.60 (20%), успех «ПСЖ» — за чуть меньшие 3.65 (27%).

Парижане проиграли мюнхенцам в четырех из пяти последних официальных матчей. Считаете, что команда Гальтье встрепенется и переломит тренд? Вариант Х2 идет за 1.93.

В трех из четырех предыдущих встречах команды забили меньше трех мячей. ТБ 2.5 оценен в 1.45, ТМ 2.5 — за 2.75. На то, что соперники оформят четыре и более гола, котировка — 2.05.

Обмен забитыми мячами доступен за скромные 1.50, условие «обе забьют — нет» — за 2.60.

Французы и немцы восемь раз бились в Лиге чемпионов в ХХI веке — шесть встреч завершились «сухими» победами одной или другой команды. Победу без пропущенного мяча можно оформить за 6.90.

Эксперты считают, что «Бавария» с высокой долей вероятности пройдет в следующий этап. Коэффициент на это — 1.18. На «ПСЖ» — 4.90.

«Бавария» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча ? финала ЛЧ 8 марта 2023 года

Неймар и Килиан Мбаппе, которые суммарно обошлись «ПСЖ» в 400 млн евро, выступают за парижан с 2017 года. Для Месси в столице Франции пошел третий сезон, но за это время команда так и не закрыла гештальт — не выиграла Лигу чемпионов. Лучшим результатом на данном отрезке с бразильцем, французом и аргентинцем (и немного без него) для «ПСЖ» стал финал розыгрыша-2019/20, который остался как раз за «Баварией». Сейчас мюнхенцы близки к тому, чтобы снова огорчить соперника.

Фанаты парижан постепенно привыкают к вылетам команды на стартовой стадии плей-офф. В прошлом году коллектив тогда еще Маурисио Почеттино выбыл от «Реала», ведя 2:0 после 135 минут игры — мадридцам хватило тайма, чтобы перевернуть ход противостояния и выкинуть дерзких французов из турнира (итог: 3:2). После 0:1 на своем поле от «Баварии» Мбаппе и Месси снова могут остаться без титула.

Главным звездам «ПСЖ» придется отдуваться без Неймара. Бразилец ляжет под нож после очередной травмы и больше не сыграет в этом сезоне. А, между прочим, Месси опередил бразильца по системе «гол+пас» в чемпионате только в последнем матче — у Нея 13+11, у Лео теперь — 13+12.

Несмотря на периодические проблемы с составом, «ПСЖ» все равно неплохо играет в последнее время — выиграл три матча подряд у «Лилля», «Марселя» и «Нанта» с общим счетом 11:5. И все-таки количество пропущенных голов для безусловного лидера французского футбола чрезмерно большое. В той же лиге 1 меньше парижан пустили «Нант» (21) и «Ницца» (22), а «Марсель» идет вровень (25). При этом против «Баварии» коллектив Гальтье должен сыграть максимально строго позади, потому что отыграть гандикап в два и больше мяча у мюнхенцев будет нереально.

Сама «Бавария» забрала шесть из семи последних матчей и находится в тонусе благодаря активной борьбе за чемпионство с дортмундской «Боруссией». Команда Нагельсманна забивает в 23 играх подряд — и это еще одна плохая новость для «ПСЖ».

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «ПСЖ»

Хотя «Бавария» рассталась с Левандовски и потеряла из-за травмы заменившего поляка Мане, это несильно сказалось на атакующем потенциале команды — из 34 встреч во всех турнирах в этом сезоне она не забила только в одной. А тут еще исторически статистика в пользу немцев: они пробили парижан в шести последних матчах и проиграли только один из них.

Хотя у «ПСЖ» на поле будут Месси и Мбаппе, отсутствие мобильного и яркого Неймара — проблема. Без его задумок и дриблинга гостям будет труднее выжимать моменты, а вместе с ними и голы.

Рекомендуемая ставка: «Бавария» забьет и не проиграет за 2.00.