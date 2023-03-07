Без Неймара и мечты. «ПСЖ» в шаге от очередного вылета в 1/8 финала ЛЧ
«ПСЖ» после минимального поражения со счетом 0:1 в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Баварии» приехал в Мюнхен, чтобы побороться за выход в четвертьфинал турнира. Встреча чемпионов Франции и Германии состоится 8 марта на «Альянц Арене» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 22.45 мск. Назначение на эту игру получил арбитр из Италии Даниэле Орсато.
Коэффициенты букмекеров на матч ЛЧ «Бавария» — «ПСЖ» 8 марта 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Баварию» безусловным фаворитом встречи. На победу мюнхенского клуба в основное время можно за 1.87, что приблизительно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.60 (20%), успех «ПСЖ» — за чуть меньшие 3.65 (27%).
Парижане проиграли мюнхенцам в четырех из пяти последних официальных матчей. Считаете, что команда Гальтье встрепенется и переломит тренд? Вариант Х2 идет за 1.93.
В трех из четырех предыдущих встречах команды забили меньше трех мячей. ТБ 2.5 оценен в 1.45, ТМ 2.5 — за 2.75. На то, что соперники оформят четыре и более гола, котировка — 2.05.
Обмен забитыми мячами доступен за скромные 1.50, условие «обе забьют — нет» — за 2.60.
Французы и немцы восемь раз бились в Лиге чемпионов в ХХI веке — шесть встреч завершились «сухими» победами одной или другой команды. Победу без пропущенного мяча можно оформить за 6.90.
Эксперты считают, что «Бавария» с высокой долей вероятности пройдет в следующий этап. Коэффициент на это — 1.18. На «ПСЖ» — 4.90.
«Бавария» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча ? финала ЛЧ 8 марта 2023 года
Неймар и Килиан Мбаппе, которые суммарно обошлись «ПСЖ» в 400 млн евро, выступают за парижан с 2017 года. Для Месси в столице Франции пошел третий сезон, но за это время команда так и не закрыла гештальт — не выиграла Лигу чемпионов. Лучшим результатом на данном отрезке с бразильцем, французом и аргентинцем (и немного без него) для «ПСЖ» стал финал розыгрыша-2019/20, который остался как раз за «Баварией». Сейчас мюнхенцы близки к тому, чтобы снова огорчить соперника.
Фанаты парижан постепенно привыкают к вылетам команды на стартовой стадии плей-офф. В прошлом году коллектив тогда еще Маурисио Почеттино выбыл от «Реала», ведя 2:0 после 135 минут игры — мадридцам хватило тайма, чтобы перевернуть ход противостояния и выкинуть дерзких французов из турнира (итог: 3:2). После 0:1 на своем поле от «Баварии» Мбаппе и Месси снова могут остаться без титула.
Главным звездам «ПСЖ» придется отдуваться без Неймара. Бразилец ляжет под нож после очередной травмы и больше не сыграет в этом сезоне. А, между прочим, Месси опередил бразильца по системе «гол+пас» в чемпионате только в последнем матче — у Нея 13+11, у Лео теперь — 13+12.
Несмотря на периодические проблемы с составом, «ПСЖ» все равно неплохо играет в последнее время — выиграл три матча подряд у «Лилля», «Марселя» и «Нанта» с общим счетом 11:5. И все-таки количество пропущенных голов для безусловного лидера французского футбола чрезмерно большое. В той же лиге 1 меньше парижан пустили «Нант» (21) и «Ницца» (22), а «Марсель» идет вровень (25). При этом против «Баварии» коллектив Гальтье должен сыграть максимально строго позади, потому что отыграть гандикап в два и больше мяча у мюнхенцев будет нереально.
Сама «Бавария» забрала шесть из семи последних матчей и находится в тонусе благодаря активной борьбе за чемпионство с дортмундской «Боруссией». Команда Нагельсманна забивает в 23 играх подряд — и это еще одна плохая новость для «ПСЖ».
Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «ПСЖ»
Хотя «Бавария» рассталась с Левандовски и потеряла из-за травмы заменившего поляка Мане, это несильно сказалось на атакующем потенциале команды — из 34 встреч во всех турнирах в этом сезоне она не забила только в одной. А тут еще исторически статистика в пользу немцев: они пробили парижан в шести последних матчах и проиграли только один из них.
Хотя у «ПСЖ» на поле будут Месси и Мбаппе, отсутствие мобильного и яркого Неймара — проблема. Без его задумок и дриблинга гостям будет труднее выжимать моменты, а вместе с ними и голы.
Рекомендуемая ставка: «Бавария» забьет и не проиграет за 2.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3