4 марта «Салават Юлаев» примет «Сибирь» во втором матче 1/8 финала плей-офф КХЛ. Встреча пройдет в Уфе на «Уфа-Арена», начало — в 17.00. Прямую трансляцию покажут телеканалы KHL и KHL Prime.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Салавата» в основное время можно за 1.57 — это примерно 60% вероятности. Успех «Сибири» оценивается коэффициентом 5.40 (18%), а ничья — 4.30 (22%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Сибири» можно выиграть 5400 рублей в случае успеха гостей.

Выход «Салавата» в следующий раунд серии плей-офф оценивается котировкой 1.10. Аналогичный выбор в пользу соперника доступен за 7.00.

Также вы можете выбрать один из вариантов форы на предстоящий матч — к примеру:

Ф1(-1) идет за 1.73 , а Ф2(+1) — за 2.04 ;

Ф1(-1.5) идет за 1.95 , а Ф2(+1.5) — за 1.85 ;

Ф1(-2) идет за 2.42, а Ф2(+2) — за 1.52.

Тотал шайб больше 4.5 доступен за 1.81, а ТМ 4.5 — за 2.00.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:2 — коэффициент 8.10.