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Сегодня, 11:15

«Салават Юлаев» — «Сибирь»: прогноз на матч КХЛ 4 марта

Прогноз на матч плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Сибирь»
Виталий Пудздрав
«Салават Юлаев» — «Сибирь».
Фото ХК «Салават Юлаев»

4 марта «Салават Юлаев» примет «Сибирь» во втором матче 1/8 финала плей-офф КХЛ. Встреча пройдет в Уфе на «Уфа-Арена», начало — в 17.00. Прямую трансляцию покажут телеканалы KHL и KHL Prime.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Салавата» в основное время можно за 1.57 — это примерно 60% вероятности. Успех «Сибири» оценивается коэффициентом 5.40 (18%), а ничья — 4.30 (22%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Сибири» можно выиграть 5400 рублей в случае успеха гостей.

Выход «Салавата» в следующий раунд серии плей-офф оценивается котировкой 1.10. Аналогичный выбор в пользу соперника доступен за 7.00.

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Также вы можете выбрать один из вариантов форы на предстоящий матч — к примеру:

  • Ф1(-1) идет за 1.73, а Ф2(+1) — за 2.04;

  • Ф1(-1.5) идет за 1.95, а Ф2(+1.5) — за 1.85;

  • Ф1(-2) идет за 2.42, а Ф2(+2) — за 1.52.

Тотал шайб больше 4.5 доступен за 1.81, а ТМ 4.5 — за 2.00.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:2 — коэффициент 8.10.

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ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
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«Зенит» — «КАМАЗ»: где смотреть матч 3 марта онлайн в прямом эфире
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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