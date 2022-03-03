Колби Ковингтон — Хорхе Масвидаль: бывшие друзья не пощадят друг друга
В ночь на 6 марта 2022 года в главном бою турнира UFC 272 в октагоне сразятся Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль. Ивент пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США. Начало в 08.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.
Изменения основного карда турнира
Изначально главным событием турнира UFC 272 должен был стать третий бой между Александром Волкановским и Максом Холлоуэем. Однако спустя всего несколько дней после объявления поединка американец снялся из-за обострившейся травмы.
Кроме того, на этом турнире ждали реванша между Алджамейном Стерлингом и Петром Яном. Этот бой организаторы решили перенести после отмены поединка между Волкановским и Холлоуэем.
В результате главным событием турнира UFC 272 объявили бой между бывшими претендентами на чемпионский титул UFC американцами Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалем.
Примечательно, что оба бойца проведут поединок после повторных поражений в титульных боях с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.
От дружбы до вражды — один шаг
Когда-то оба бойца были хорошими друзьями, но сейчас они — злейшие враги. Ссора между спортсменами произошла из-за тренера, которого, по утверждению Масвидаля, Ковингтон «кинул».
Где смотреть онлайн-трансляцию боя Ковингтон — Масвидаль?
Трансляцию всего турнира UFC 272 можно будет посмотреть в UFC Fight Pass и на телеканале «Матч! Боец».
Основной кард турнира, а также бой между Ковингтоном и Масвидалем будет доступен в прямом эфире на сайте matchtv.ru.
Начало основного карда в 06.00, а боя — в 08.00.
Колби Ковингтон
Ковингтон — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Шансы на успех 34-летнего спортсмена оцениваются коэффициентом 1.30 — это примерно 73% вероятности. При ставке в 1000 рублей на Колби можно выиграть 1300 рублей в случае его успеха.
Колби начал профессиональную карьеру в смешанных единоборствах в февраля 2012 года, владел титулом временного чемпиона UFC в полусреднем весе. За всю карьеру американец по прозвищу Хаос провел 19 боев — 16 побед и три поражения. Чаще всего успеха Колби добивался решением судей — восемь раз.
Последний раз Ковингтон дрался в ноябре прошлого года против Камару Усмана за титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Колби проиграл единогласным решением судей.
Хорхе Масвидаль
Аналитики букмекерской компании оценили шансы Масвидаля победить коэффициентом 3.70 — это примерно 26% вероятности. При ставке в 1000 рублей на победу Хорхе можно выиграть 3700 рублей в случае его успеха.
На профессиональном уровне в смешанных единоборствах Хорхе дебютировал в мае 2003 года. Рекорд 37-летнего спортсмена по прозвищу Gamebred — 35 побед и 15 поражений. Чаще всего американец добивался успеха решением судей — 17 раз.
Последний бой Масвидаль провел в апреле прошлого года против Камару Усмана — это был поединок за чемпионский титул UFC в полусреднем весе. Хорхе проиграл техническим нокаутом.
Возможна ли ничья?
Никогда прежде бои соперников не завершались вничью. Возможен ли подобный исход в предстоящем поединке?
Аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы боя завершиться вничью коэффициентом 70.0 — это около 1% вероятности.
При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 70 000 рублей в случае «мирного» исхода встречи.
Чем завершится предстоящий бой?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7