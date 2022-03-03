Соперники возвращаются в октагон после поражений в титульных боях с Усманом.

В ночь на 6 марта 2022 года в главном бою турнира UFC 272 в октагоне сразятся Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль. Ивент пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США. Начало в 08.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Изменения основного карда турнира

Изначально главным событием турнира UFC 272 должен был стать третий бой между Александром Волкановским и Максом Холлоуэем. Однако спустя всего несколько дней после объявления поединка американец снялся из-за обострившейся травмы.

Кроме того, на этом турнире ждали реванша между Алджамейном Стерлингом и Петром Яном. Этот бой организаторы решили перенести после отмены поединка между Волкановским и Холлоуэем.

В результате главным событием турнира UFC 272 объявили бой между бывшими претендентами на чемпионский титул UFC американцами Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалем.

Примечательно, что оба бойца проведут поединок после повторных поражений в титульных боях с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.

От дружбы до вражды — один шаг

Когда-то оба бойца были хорошими друзьями, но сейчас они — злейшие враги. Ссора между спортсменами произошла из-за тренера, которого, по утверждению Масвидаля, Ковингтон «кинул».

Где смотреть онлайн-трансляцию боя Ковингтон — Масвидаль?

Трансляцию всего турнира UFC 272 можно будет посмотреть в UFC Fight Pass и на телеканале «Матч! Боец».

Основной кард турнира, а также бой между Ковингтоном и Масвидалем будет доступен в прямом эфире на сайте matchtv.ru.

Начало основного карда в 06.00, а боя — в 08.00.

Колби Ковингтон

Ковингтон — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Шансы на успех 34-летнего спортсмена оцениваются коэффициентом 1.30 — это примерно 73% вероятности. При ставке в 1000 рублей на Колби можно выиграть 1300 рублей в случае его успеха.

Колби начал профессиональную карьеру в смешанных единоборствах в февраля 2012 года, владел титулом временного чемпиона UFC в полусреднем весе. За всю карьеру американец по прозвищу Хаос провел 19 боев — 16 побед и три поражения. Чаще всего успеха Колби добивался решением судей — восемь раз.

Последний раз Ковингтон дрался в ноябре прошлого года против Камару Усмана за титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Колби проиграл единогласным решением судей.

Хорхе Масвидаль

Аналитики букмекерской компании оценили шансы Масвидаля победить коэффициентом 3.70 — это примерно 26% вероятности. При ставке в 1000 рублей на победу Хорхе можно выиграть 3700 рублей в случае его успеха.

На профессиональном уровне в смешанных единоборствах Хорхе дебютировал в мае 2003 года. Рекорд 37-летнего спортсмена по прозвищу Gamebred — 35 побед и 15 поражений. Чаще всего американец добивался успеха решением судей — 17 раз.

Последний бой Масвидаль провел в апреле прошлого года против Камару Усмана — это был поединок за чемпионский титул UFC в полусреднем весе. Хорхе проиграл техническим нокаутом.

Возможна ли ничья?

Никогда прежде бои соперников не завершались вничью. Возможен ли подобный исход в предстоящем поединке?

Аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы боя завершиться вничью коэффициентом 70.0 — это около 1% вероятности.

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 70 000 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Чем завершится предстоящий бой?