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Сегодня, 19:15

«Интер» — «Салернитана»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 4 марта

Прогноз на матч чемпионата Италии «Интер» — «Салернитана»
Виталий Пудздрав
Футболисты «Интера».
Фото Reuters

4 марта в 28-м туре чемпионата Италии сыграют «Интер» и «Салернитана». Встреча пройдет в Милане на «Сан-Сиро» и начнется в 22.45. Трансляцию можно будет посмотреть на канале «Матч! Футбол 1».

Италия. Серия А. 28-й тур
04 мар, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Салернитана

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Интер». На успех команды можно поставить с котировкой 1.17 — это примерно 82% вероятности. Ничью предлагается взять за 7.80 (12%), а победа «Салернитаны» есть в линии за 19.0 (6%).

  • Ф1(-3) идет за 3.20;

  • Ф2(+3) — за 1.35.

 

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 7800 рублей.

Ставку «Салернитана» не проиграет» можно взять за 5.20.

Шансы «Интера» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 1.74.

 
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Уверены, что «Салернитана» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 5.30.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу «Интера». На него можно поставить за 6.60.

  • ТМ 1.5 — 6.90;

  • Обе забьют: да — 2.03;

  • Точный счет: 3:1 — 10.0.

Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Салернитана
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Зенит

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Зенит

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Динамо

 5
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Спартак

 10 1 2
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 15 1 0
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Спартак

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