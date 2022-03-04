«Интер» — «Салернитана»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 4 марта
4 марта в 28-м туре чемпионата Италии сыграют «Интер» и «Салернитана». Встреча пройдет в Милане на «Сан-Сиро» и начнется в 22.45. Трансляцию можно будет посмотреть на канале «Матч! Футбол 1».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Интер». На успех команды можно поставить с котировкой 1.17 — это примерно 82% вероятности. Ничью предлагается взять за 7.80 (12%), а победа «Салернитаны» есть в линии за 19.0 (6%).
При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 7800 рублей.
Ставку «Салернитана» не проиграет» можно взять за 5.20.
Шансы «Интера» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 1.74.
Уверены, что «Салернитана» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 5.30.
Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу «Интера». На него можно поставить за 6.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7