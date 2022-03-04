4 марта в 28-м туре чемпионата Италии сыграют «Интер» и «Салернитана». Встреча пройдет в Милане на «Сан-Сиро» и начнется в 22.45. Трансляцию можно будет посмотреть на канале «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Интер». На успех команды можно поставить с котировкой 1.17 — это примерно 82% вероятности. Ничью предлагается взять за 7.80 (12%), а победа «Салернитаны» есть в линии за 19.0 (6%).

Ф1(-3) идет за 3.20 ;

Ф2(+3) — за 1.35.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 7800 рублей.

Ставку «Салернитана» не проиграет» можно взять за 5.20.

Шансы «Интера» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 1.74.

Уверены, что «Салернитана» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 5.30.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу «Интера». На него можно поставить за 6.60.