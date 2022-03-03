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Сегодня, 19:15

«Зенит» — «КАМАЗ»: где смотреть матч 3 марта онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча БЕТСИТИ Кубка России «Зенит» — «КАМАЗ»
Матвей Леонов
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

3 марта «КАМАЗ» отправится в гости к «Зениту» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Встреча между ними состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало в 20.15. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 20.10.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
03 мар, 20:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
КАМАЗ

Аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Семака фаворитом встречи. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.14 — это примерно 84% вероятности. Триумф «КАМАЗа» доступен за 23.0 (4%), а ничья — за 7.90 (12%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 7900 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Выход «Зенита» в 1/4 финала турнира доступен за 1.05, а «КАМАЗа» — за 10.5.

Поставить на то, что «КАМАЗ» не проиграет, можно за 5.70.

Ф1(-2.5) идет за 2.02, а Ф2(+2.5) — за 1.79.

Тотал голов больше 3.5 можно взять за 2.25, а ТМ 3.5 — за 1.65.

Шансы «Зенита» отличиться трижды минимум оцениваются коэффициентом 1.73.

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Сделать ставку на гол «КАМАЗа» можно за 2.70.

Допускаете вероятность того, что оба соперника сумеют отличиться по два раза минимум? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 14.0.

Ждете быстрого взятия ворот? Поставить на гол с 1-й по 15-ю минуту можно за 2.75.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

  • 4:0 — коэффициент 4.60;

  • 2:0 — 5.10;

  • 3:0 — 5.30.

БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК КАМАЗ
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«Рубин» — «Ротор»: где смотреть матч БЕТСИТИ Кубка России 3 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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