3 марта «КАМАЗ» отправится в гости к «Зениту» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Встреча между ними состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало в 20.15. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 20.10.

Аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Семака фаворитом встречи. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.14 — это примерно 84% вероятности. Триумф «КАМАЗа» доступен за 23.0 (4%), а ничья — за 7.90 (12%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 7900 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Выход «Зенита» в 1/4 финала турнира доступен за 1.05, а «КАМАЗа» — за 10.5.

Поставить на то, что «КАМАЗ» не проиграет, можно за 5.70.

Ф1(-2.5) идет за 2.02, а Ф2(+2.5) — за 1.79.

Тотал голов больше 3.5 можно взять за 2.25, а ТМ 3.5 — за 1.65.

Шансы «Зенита» отличиться трижды минимум оцениваются коэффициентом 1.73.

Сделать ставку на гол «КАМАЗа» можно за 2.70.

Допускаете вероятность того, что оба соперника сумеют отличиться по два раза минимум? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 14.0.

Ждете быстрого взятия ворот? Поставить на гол с 1-й по 15-ю минуту можно за 2.75.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании: