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«Рубин» — «Ростов»: прогноз и ставки на матч РПЛ 14 марта 2022 года

Прогноз на матч чемпионата России по футболу «Рубин» — «Ростов» 14 марта
Виталий Пудздрав
Читать «СЭ» в
Футболисты «Рубина».
Фото Global Look Press

14 марта 2022 года встреча «Рубина» и «Ростова» завершит программу 21-го тура чемпионата России по футболу. Матч пройдет на стадионе «Казань Арена», начало — в 19.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».

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Коллектив Леонида Слуцкого — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Рубина» можно с котировкой 1.80 — это около 54% вероятности. Успех «Ростова» доступен за 4.50 (21%), а ничья — за 3.90 (25%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью можно выиграть 3 900 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(0) идет за 1.35, а Ф2(0) — за 3.40.

Также вы можете выбрать один из вариантов тотала голов на этот матч — например:

· тотал больше 2.5 идет за 2.00, а ТМ 2.5 — за 1.86;

· тотал больше 3.5 идет за 3.50, а ТМ 3.5 — за 1.31;

· тотал больше 4.5 идет за 7.00, а ТМ 4.5 — за 1.10.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.92. Противоположный исход доступен за 1.88.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:0 — коэффициент 6.40.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
14 мар, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Ростов

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
0

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«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч АПЛ 14 марта 2022
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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25 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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