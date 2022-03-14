Прогноз на матч чемпионата России по футболу «Рубин» — «Ростов» 14 марта

14 марта 2022 года встреча «Рубина» и «Ростова» завершит программу 21-го тура чемпионата России по футболу. Матч пройдет на стадионе «Казань Арена», начало — в 19.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».

Коллектив Леонида Слуцкого — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Рубина» можно с котировкой 1.80 — это около 54% вероятности. Успех «Ростова» доступен за 4.50 (21%), а ничья — за 3.90 (25%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью можно выиграть 3 900 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(0) идет за 1.35, а Ф2(0) — за 3.40.

Также вы можете выбрать один из вариантов тотала голов на этот матч — например:

· тотал больше 2.5 идет за 2.00, а ТМ 2.5 — за 1.86;

· тотал больше 3.5 идет за 3.50, а ТМ 3.5 — за 1.31;

· тотал больше 4.5 идет за 7.00, а ТМ 4.5 — за 1.10.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.92. Противоположный исход доступен за 1.88.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:0 — коэффициент 6.40.