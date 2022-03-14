14 марта в 29-м туре чемпионата Италии сыграют «Лацио» и «Венеция». Встреча пройдет в Риме на Олимпийском стадионе и начнется в 22.45. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Лацио». На успех команды можно поставить с котировкой 1.35 — это примерно 70% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.30 (20%), а победа «Венеции» есть в линии за 8.80 (10%).

· Ф1(-2.5) идет за 3.30;

· Ф2(+2.5) — за 1.33.

При ставке в 1 000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 5 300 рублей.

Ставку «Венеция» не проиграет" можно взять за 3.40.

Волевая победа одной из команд возможна в этой игре за 5.50. Для «Лацио» доступна котировка в 7.80, а для «Венеции» — 19.0.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.61. Тотал меньше 2.5 можно взять за 2.40.

· ТМ 0.5 — 18.0;

· обе забьют: нет — 1.88;

· точный счет: 1:0 — 7.60.