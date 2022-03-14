Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Лацио» — «Венеция»: где смотреть матч серии А 14 марта 2022 года

Прямая трансляция матча чемпионата Италии по футболу «Лацио» — «Венеция»
Матвей Леонов
Читать «СЭ» в
Футболисты «Лацио».
Фото AFP

14 марта в 29-м туре чемпионата Италии сыграют «Лацио» и «Венеция». Встреча пройдет в Риме на Олимпийском стадионе и начнется в 22.45. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Криштиану Роналду и&nbsp;Стефан Савич. «Ман Юнайтед» — «Атлетико»: Роналду снова выбьет Симеоне из Лиги чемпионов?

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Лацио». На успех команды можно поставить с котировкой 1.35 — это примерно 70% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.30 (20%), а победа «Венеции» есть в линии за 8.80 (10%).

· Ф1(-2.5) идет за 3.30;

· Ф2(+2.5) — за 1.33.

При ставке в 1 000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 5 300 рублей.

Ставку «Венеция» не проиграет" можно взять за 3.40.

Волевая победа одной из команд возможна в этой игре за 5.50. Для «Лацио» доступна котировка в 7.80, а для «Венеции» — 19.0.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.61. Тотал меньше 2.5 можно взять за 2.40.

· ТМ 0.5 — 18.0;

· обе забьют: нет — 1.88;

· точный счет: 1:0 — 7.60.

Италия. Серия А. 29-й тур
14 мар, 22:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Венеция

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Венеция
ФК Лацио
серия А
0

Читайте также

Гурцкая: «Сборная нужна, чтобы стимулировать игроков, даже для товарищеских матчей»
«Когда вы против меня, я буду побеждать». Медведев показал американцам средний палец и был жестко освистан
«Нас, можно сказать, выгнали. И это сделали норвежцы». Большунов — об отстранении российских лыжников
«С сексом у вас все в порядке». Известный хореограф — о номере Медведевой и Милохина
Как быстро сесть на шпагат? Советы и эффективные упражнения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рубин» — «Ростов»: прогноз и ставки на матч РПЛ 14 марта 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости