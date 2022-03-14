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«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч АПЛ 14 марта 2022

Прогноз на матч чемпионата Англии по футболу «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в
Футболисты «Манчестер Сити».
Фото Reuters

14 марта в 29-м туре чемпионата Англии между собой сыграют «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Встреча пройдет в Лондоне на «Селлхерст Парк» и начнется в 23.00.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Манчестер Сити». На эту команду можно поставить с котировкой 1.35 — это примерно 73% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.30 (19%), а победа «Кристал Пэлас» есть в линии за 15.0 (8%).

· Ф1(+2.5) идет за 1.30;

· Ф2(-2.5) за 3.50.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Кристал Пэлас» потенциальная выплата составит 15 000 рублей.

Ставка «Кристал Пэлас» не проиграет" есть в линии за 3.40.

Шансы «Сити» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 2.55.

Уверены, что «Пэлас» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 5.30.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу «Сити». На него можно поставить за 5.80.

· ТБ 3.5 — 3.85;

· обе забьют: да — 2.12;

· точный счет: 6:0 — 250.

Англия. Премьер-лига. 29-й тур
14 мар, 23:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Сити
0

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
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 12 1 3
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