14 марта в 29-м туре чемпионата Англии между собой сыграют «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Встреча пройдет в Лондоне на «Селлхерст Парк» и начнется в 23.00.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Манчестер Сити». На эту команду можно поставить с котировкой 1.35 — это примерно 73% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.30 (19%), а победа «Кристал Пэлас» есть в линии за 15.0 (8%).

· Ф1(+2.5) идет за 1.30;

· Ф2(-2.5) — за 3.50.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Кристал Пэлас» потенциальная выплата составит 15 000 рублей.

Ставка «Кристал Пэлас» не проиграет" есть в линии за 3.40.

Шансы «Сити» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 2.55.

Уверены, что «Пэлас» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 5.30.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу «Сити». На него можно поставить за 5.80.

· ТБ 3.5 — 3.85;

· обе забьют: да — 2.12;

· точный счет: 6:0 — 250.