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Сегодня, 01:15

Шансы «Спартака» на чемпионство выросли после ничьей «Зенита» в Ростове

Евгений Коростелев
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Тео Бонгонда.
Фото Global Look Press

Московский «Спартак» после виктории над «Балтикой» (2:1) и ничьей «Зенита» во встрече с «Ростовом» (1:1) повысил свои шансы на титул. Букмекерская компания ФОНБЕТ перед стартом третьего тура чемпионата России обновила коэффициенты на победителя турнира. До начала сезона клуб из Санкт-Петербурга был безоговорочным фаворитом, однако теперь котировка на его успех значительно выросла — до 1.75. В двух играх «Зенит» набрал четыре очка и занимает четвертое место в таблице.

Коллектив Гильермо Абаскаля выжал максимум из матчей с «Оренбургом» и «Балтикой». Взяв шесть баллов, москвичи делят первую строчку с «Краснодаром», а на их чемпионство перед встречей с «Рубином» предлагается поставить за 3.80. Третьим претендентом, несмотря на победу и поражение, остался ЦСКА. Его выигрыш доступен за 8.00.

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Удивительно, но лидирующий в турнире и показывающий приятный футбол «Краснодар» считается только четвертым кандидатом на трофей (12.0). За 22.0 можно поставить на «Локомотив» — железнодорожники на старте сезона вклинились на третье место в таблице между «Спартаком» и «Зенитом». Провалившее начало турнира «Динамо» и остановивший в прошлом туре чемпиона «Ростов» представлены за 50.0.

Шансы остальных команд выглядят следующим образом:

  • «Сочи» — 100;

  • «Ахмат» и «Крылья Советов» — 300;

  • «Рубин» и «Урал» — 750;

  • «Оренбург» — 1000;

  • «Балтика» — 1500;

  • «Пари» и «Факел» — 2000.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Александр Шевченко — Даниэль Эванс: прогноз на матч ATP Вашингтон 3 августа 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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