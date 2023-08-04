Шансы «Спартака» на чемпионство выросли после ничьей «Зенита» в Ростове
Московский «Спартак» после виктории над «Балтикой» (2:1) и ничьей «Зенита» во встрече с «Ростовом» (1:1) повысил свои шансы на титул. Букмекерская компания ФОНБЕТ перед стартом третьего тура чемпионата России обновила коэффициенты на победителя турнира. До начала сезона клуб из Санкт-Петербурга был безоговорочным фаворитом, однако теперь котировка на его успех значительно выросла — до 1.75. В двух играх «Зенит» набрал четыре очка и занимает четвертое место в таблице.
Коллектив Гильермо Абаскаля выжал максимум из матчей с «Оренбургом» и «Балтикой». Взяв шесть баллов, москвичи делят первую строчку с «Краснодаром», а на их чемпионство перед встречей с «Рубином» предлагается поставить за 3.80. Третьим претендентом, несмотря на победу и поражение, остался ЦСКА. Его выигрыш доступен за 8.00.
Удивительно, но лидирующий в турнире и показывающий приятный футбол «Краснодар» считается только четвертым кандидатом на трофей (12.0). За 22.0 можно поставить на «Локомотив» — железнодорожники на старте сезона вклинились на третье место в таблице между «Спартаком» и «Зенитом». Провалившее начало турнира «Динамо» и остановивший в прошлом туре чемпиона «Ростов» представлены за 50.0.
Шансы остальных команд выглядят следующим образом:
-
«Сочи» — 100;
-
«Ахмат» и «Крылья Советов» — 300;
-
«Рубин» и «Урал» — 750;
-
«Оренбург» — 1000;
-
«Балтика» — 1500;
-
«Пари» и «Факел» — 2000.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0